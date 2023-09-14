أخبار التوك شو|قرار عاجل من الرئيس السيسي لدعم أسر الضحايا المصريين جراء إعصار ليبيا.. الكل هيرجع.. أحمد موسى يطمئن قلوب أهالي أبنائنا في ليبيا

تناولت برامج التوك شو عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي.

قرار عاجل من الرئيس السيسي لدعم أسر الضحايا المصريين جراء إعصار ليبيا

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التعازي إلى الأشقاء في ليبيا والمغرب جراء الإعصار والزلزال.

وقال الرئيس السيسي في كلمته في كلمته أثناء تفقد اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا،:" أقدم التعازي لأسر الضحايا المصريين في فقدان ذويهم جراء الإعصار في ليبيا ".

الكل هيرجع.. أحمد موسى يطمئن قلوب أهالي أبنائنا في ليبيا

قدم الإعلامي أحمد موسى، العزاء في شهداء الوطن ضحايا العاصفة دانيال التي ضربت ليبيا، وسببت كارثة كبيرة، قائلا : اقدم العزاء لاهلينا في كل المحافظات ومحافظة البحيرة ومحافظة بني سويف لفقدان ذويهم في ليبيا بسبب الاعصار دانيال.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع على قناه صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه القوات المسلحة بتقديم كل الدعم للشعب الليبي في محنته، لافتا إلى أن الدولة عندها مسئولية كبيرة لإعادة جثامين المصريين ضحايا الإعصار دانيال.

100 ألف جنيه لأسر الضحايا المصريين بإعصار ليبيا.. إجراءات عاجلة لوزارة التضامن

أذاعت فضائية اكسترا نيوز نبأ عاجل جاء من خلاله، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتوفير إعانات عاجلة لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين فى ليبيا جراء الإعصار والفيضانات، وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات عاجلة لأسر الضحايا تقدر قيمتها 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي.

كما قررت وزيرة التضامن الاجتماعي تحمل مصروفات التعليم المدرسي والجامعي لأبناء الضحايا للعام الدراسي 2023-2024، بالإضافة إلى تقديم دعم غذائي لأسر الضحايا شهريًا لحين استقرارهم اقتصاديًا واجتماعيا.

زلزال شديد الخطورة .. تحذير عاجل من العالم الهولندي إلى 3 دول

حالة من القلق والرعب أثارها العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، بعد توقعاته الجديدة، خاصة بعد صدق تنبؤاته فيما يتعلق بزلزال المغرب ومن قبله زلزال تركيا وسوريا، الأمر الذي جعل تنبؤات العالم الهولندي واحدة من أكثر ما يتم متابعته من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة، وسط حالة من الترقب الكبيرة في العالم حول حركة الزلازل خلال الفترة المقبلة.

وحذر العالم الهولندي فرانك هوغربيتس من كارثة جديدة ستضرب ثلاث دول بحسب تنبؤاته، في واحدة من الكوارث التي أحدثت حالة من القلق الواضحة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وسط ترقب من الجميع، حول تصريحات رسمية لتؤكد أو تنفي تنبؤات العالم الهولندي خلال الفترة المقبلة.

الأرصاد : ساعات قليلة وتخرج عاصفة دانيال من مصر

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئ الأرصاد الجوية، إن عاصفة دانيال ستبدأ في التلاشي غدا الخميس عن مصر، ثم يحدث استقرار في الأحوال الجوية، في معظم المحافظات، واختفاء الأمطار على كافة الأنحاء.

وأوضحت في مدخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن عاصفة دانيال ضربت الأراضي المصرية، ثم بدأت تتحول إلى منخفض جوي وتفقد قوتها، وبدأ المنخفض منذ أول أمس في التأثير على المناطق الحدودية في أقصي غرب البلاد بمحافظة مطروح مع أمطار متفاوتة الشدة ونشاط الرياح مثير بالرمال والأتربة.

الحزن يخيم على الجميع.. مأساة قرية مصرية بسبب إعصار دانيال |فيديو

حالة من الحزن خيمت على الجميع في إحدى القرى المصرية بسبب إعصار دانيال، والذي كان واحدا من أكثر الكوارث الطبيعية ضررًا على المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد وقوع الكثير من الضحايا في عدد مدن في ليبيا خلال الأيام القليلة الماضية، ولاسيما مدينة درنة التي تحطمت بشكل شبه كامل نتيجة إعصار دانيال.

وأعلن أكثر من مسؤول ليبي خلال الساعات الماضية عن وفاة مصريين نتيجة الإعصار دانيال خلال تواجدهم في ليبيا، وسط حالة من الحزن التي خيمت على المصريين بعد الإعلان عن هذا النبأ الصادم لعشرات الأسر داخل مصر.

الهلال الأحمر الدولي: وعورة السطح تتسبب في تأخير فرق البحث والإنقاذ بالمغرب

قالت مي الصايغ، مسئولة الاتصال بالهلال الأحمر الدولي، إن جمعية الهلال الأحمر تواصل جهود الإغاثة والدعم لمتضرري الزلزال الذي ضرب المغرب، وخلف آلاف الضحايا والمصابين خلاف الأضرار المادية.

وأضافت “الصايغ”، خلال مداخلة عبر سكايب من بيروت مع قناة "القاهرة الإخبارية": “إننا نقدم الإسعافات الأولية ونظمنا حملة متطوعين للتبرع بالدم للمتضررين من الزلزال”، لافتة إلى أن وعورة التضاريس بمنطقة الزلزال أخرت فرق البحث والإنقاذ عن الوصول بسرعة إلى المناطق المتضررة.

العلبة بـ24 جنيها.. حل أزمة أسعار السجائر خلال 48 ساعة

أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أنه يمكن حل مشكلة أسعار السجائر خلال 48 ساعة فقط.

وأوضح رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات خلال تصريحات تلفزيونية له، حل أزمة أسعار السجائر فى ثلاث خطوات، الأولى سرعة إعداد التشريع الضريبى الذى كان من المفترض تعديله فى شهر مايو الماضى.

بعد حرمانها من الميراث.. سيدة: اخواتي البنات قطعولي شعري

كشفت ميرفت السيدة التي حرمها اخواتها من الميراث بعد وفاة والدها ورفضوا تسليمه لها، أنه

رفعت قضية على إخواتي للحصول على الورث، وكسبتها بعد ما اخدت رأى ار الافتاء وحتى المحامي اللى رفعلي القضية قال انه مش هياخد منى اتعاب الا بعج حصولي على الورث.

وقالت ميرفت، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن “اخواتي البنات مسكونى قطعولي شعري وكان عندهم غل غريب وانا كنت لوحدى وبتى لما جات قطعولها شعرها واخويا ضربنى في عينى واصابني بشرخ في ايدي”

بحبها من 10 سنوات.. أحمد خالد يكشف كواليس زواجه بطليقة «الفيشاوي»|فيديو

أكد الفنان الشاب أحمد خالد، زوج ندى الكامل، أن قصة الحب مع ندى الكامل بدأت منذ 10 سنوات، خاصة أننا كنّا تجمعنا علاقات جيرة في دمياط.

وقال أحمد خالد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن أكتر ما أحبه في ندى أنها شخصية محبوبة وأحبها لشخصها، وعندما صارحتها بحبي وطلبت منها الزواج وافقت على الفور لأنها تعلم أنني أحبها.