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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات | كيا سبورتاج 2023 "كسر زيرو" بهذا السعر.. فرق 100 ألف جنيه في سعر هيونداي أكسنت RB.. عربيات زيرو تبدأ من 420 ألف جنيه

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

كيا سبورتاج 2023 "كسر زيرو" أعلى فئة .. بهذا السعر

ظهرت السيارة كيا سبورتاج موديل 2023، للبيع عبر احد الصفحات المتخصصة في  هذا المجال الكترونيًا، وهي في حالة خارجية تحمل مفهوم "كسر الزيرو"، بالاضافة إلى انتمائها للفئة عالية التجهيزات GT-Line، والتي تضم باقة من التقنيات القوية.

 

فرق 100 ألف جنيه .. سعر هيونداي أكسنت RB في مبادرة الإحلال

تباع السيارة هيونداي أكسنت RB داخل مبادرة إحلال السيارات بسعر يبدأ من 484.970 جنيه، بينما يبلغ سعرها الرسمي لموديلات 2024 المطروحة محليًا نحو 585 ألف جنيه، أي بفارق يبلغ 100 ألف جنيه، وهو ما ينطق على جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة،والتي تنتمي إلى عائلة السيدان.

أرخص سيارة زيرو في مبادرة الإحلال.. سعرها مناسب

ما زالت السيارة byd f3 تتصدر قائمة الطرازات الأرخص سعرًا داخل مبادرة إحلال السيارات، حيث تقدم بسعر رسمي يبلغ 381 ألف جنيه للفئة الأولى مانيوال، كما تقدم عبر فئة أخرى تعتمد على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء بزيادة قدرها 50 ألف جنيه.

 

بروتون جين 2 موديل 2013 أوتوماتيك بأفضل سعر للمستعمل

تعتبر السيارة بروتون جين 2 من أشهر السيارات الشبابية في الشارع المصري، والتي اكتسب شعبية كبيرة بين الجمهور، وخاصة خلال الفترة الحالية، حيث مازالت تقدم بأسعار مناسبة إلى حد كبير، إلى جانب تمتعها بالعديد من القدرات القوية والتجهيزات.

 

5 سيارات صينية زيرو بسعر يبدأ من 420 ألف جنيه | صور

يحتوي السوق المصري على مجموعة كبيرة من السيارات الصينية، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، نسبة إلى كل علامة تجارية وفئة، بالإضافة إلى تنوع التصميمات الخارجية بين فئة الـ SUV والكروس أوفر، وأيضا فئة السيدان صاحبة الشعبية الكبيرة.

 

تعرف علي علامات تلف حساس الشكمان بالسيارة| تفاصيل

تحتوي السيارات علي الكثير من الأجزاء الفعالة ، ومن ضمن هذه الأجزاء حساس الشكمان الذى يعمل علي تحليل المكونات وإرسال الإشارات للمحرك وذلك من اجل التحكم في نسب خلط الهواء بالوقود .

 

سعر تويوتا فورتنشر 2023 "كسر زيرو" بمواصفات خليجي

تعتبر السيارة تويوتا فورتشنر واحدة من اقوى سيارات الدفع الرباعي المقدمة من العلامة التجارية اليابانية، حيث تتمتع بالعديد من القدرات ابرزها التصميم الخارجي الرياضي من فئة الـ SUV، بالاضافة إلى التجهيزات الفنية والتقنية المطروحة.

 

بـ 600 ألف جنيه .. جيتور ترافيلر الجديدة كليًا |صور

دشنت شركة جيتور الصينية، نسختها الجديدة ترافيلر والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، حيث كشفت عنها النقاب في السوق الصيني، مع باقة من التجهيزات، وتصميم خارجي من عائلة الـ SUV.

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