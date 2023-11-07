أخبار العالم | صفارات الإنذار تدوي بمناطق حزام غزة .. ارتفاع عدد الشهداء إلى 10165 .. مجلس الأمن يفشل في وقف القتال .. نتنياهو: إسرائيل تتولى المسئولية الشاملة بعد الحرب

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

دوت صفارات الإنذار منذ قليل في مناطق حزام غزة، اثر قصف مدفعي وجوي وبحري يتعرض له القطاع منذ الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء.

تداول منصات لوسائل إعلام فلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة تفجير عبوة ناسفة بجرافة عسكرية لجيش الاحتلال خلال اقتحام مخيم طولكرم.

دوت صافرات الإنذار في مُستوطنة "شتولا" في شمال إسرائيل قرب الحدود الشمالية مع جنوب لبنان، نتيجة لقصفها بنحو 16 صاروخًا من الجنوب اللبناني. وقال الجيش الإسرائيلي -في بيان- إنه قام بالرد على العملية بقصف مدفعي وبقصف بالطائرات، ردًا على إطلاق صاروخ على شمال إسرائيل في وقت سابق. وحسب الجيش الإسرائيلي، شملت

تجدد قوات الاحتلال الإسرائيلية هجماتها على قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، في بداية الشهر التاني للحرب التي بدأت منذ يوم 7 اكتوبر الماضي.

نشرت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو يوثق لحظة قيام جنود الاحتلال الإسرائيلي، لإجلاء عدد من الإصابات في جنوده، جراء الاشتباكات المتواصلة مع المقاومين في مختلف محاور الاشتباك بقطاع غزة.

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 10165 ونحو 27 ألف جريح منذ اندلاع المواجهات يوم 7 اكتوبر حتى اليوم.

أعلنت الإمارات إقامة مستشفى ميداني متكامل داخل قطاع غزة لتقديم الدعم الطبي اللازم إلى الأشقاء الفلسطينيين في القطاع، وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3 الإنسانية، وذلك لتنفيذ أوامر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس الإماراتي.

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا فجر اليوم الثلاثاء، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية واصلت غاراتها وقصفها العنيف واستهدفت المنازل والعديد من المباني في مناطق مختلفة بغزة.

حثت لجنة نوبل النرويجية، الاثنين، السلطات الإيرانية على تقديم المساعدة الطبية للحائزة على جائزة نوبل للسلام هذا العام نرجس محمدي.

افادت شبكة سي.إن.إن CNN، اليوم الثلاثاء، إن مجلس الأمن الدولي فشل في اعتماد مشروع قرار لوقف القتال في غزة، فيما تدخل الحرب بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة

نشرت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع فيديو توثق، لحظة هجوم بالطائرات المسيرة الانتحارية على القوات الأمريكية في قاعدة القرية الخضراء في الأراضي السورية.

اعلنت ماليزيا عدم اعترافها بالعقوبات أو الإجراءات الأحادية الجانب التي اتخذتها أي دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب قرارها تمرير مشروع قانون بشأن القيود المفروضة على الكيانات الأجنبية

اعلنت وزيرة خارجية اليابان، يوكو كاميكاوا أنه يجب على جميع الأطراف المتصارعة الالتزام بالقانون الدولي وتجنيب المدنيين ويلات الحرب

اشتكى الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب من المعاملة غير العادلة في شهادته المتحدية والمربكة على منصة الشهود في محاكمة الاحتيال المدني بشأن أعماله في نيويورك يوم الاثنين، ما دفع القاضي في مرحلة ما إلى التهديد بقطع شهادته.

منع متظاهرون في الولايات المتحدة الاثنين اقلاع سفينة عسكرية أمريكية محملة بالأسلحة من ميناء تاكوما الأمريكي، يعتقد أنها ستتوجه إلى إسرائيل.

اعلنت سلطات الصحة في غزة اليوم الثلاثاء عن ارتفاع عدد الشهداء إثر غارات إسرائيلية على رفح جنوبي القطاع إلى 14 شهيدا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين، أنّ اسرائيل ستتولّى لفترة غير محدّدة المسؤولية الأمنية الشاملة في قطاع غزة بعد الحرب التي تخوضها حالياً ضدّ حركة “حماس”.

قال مسؤولون عسكريون أمريكيون يوم الاثنين إن عدد الجنود الأمريكيين الذين أصيبوا في الهجمات الأخيرة في العراق وسوريا أكثر مما كشف عنه البنتاجون سابقا.

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الإثنين، إن مجاهديها يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم نور شمس للاجئين، شرقي مدينة طولكرم، شمال الضفة الغربية.

أرسلت رئيسة أكبر الاتحادات العمالية في كندا "يونيفور" لانا بين رسالة إلى رئيس الوزراء جستن ترودو، تطالبه فيها بالدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، معربة عن قلقها وقلق الآلاف من أعضاء الاتحاد الشديد إزاء استمرار عدم دعم الحكومة الكندية لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، مشددة على أن انتهاكات إسرائيل

افادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي استهدف صباح اليوم الثلاثاء موقعا في مخيم طولكرم بطائرة مسيّرة.

استخدمت الشرطة الإسبانية ليلة الاثنين هراوات لتوجيه الاتهام إلى مجموعة من الأشخاص الذين يحتجون ، بعضهم يستخدمون مشاعل النار ، خارج مقر الحزب الاشتراكي الحاكم في مدريد

أشاد المتحدث باسم الصحة العالمية، كريستيان ليند ماير، بعظمة الشعب المصري؛ جراء محاولاته الدائمة في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة. وقال ماير، خلال تصريحات متلفزة مع برنامج كلمة أخيرة الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة "أون تي في "، إن منظومة الصحة العالمية تبذل جهودا ضخمة من أجل إيجاد ملجأ آمن

استشهد شاب فلسطيني، وأصيب اثنان آخران، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليل، في مدينة القدس المحتلة. وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن الشاب مصعب المطري (19 عامًا) استشهد؛ بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار عليه وعلى شاب كان معه، قرب بلدة "بيت عنان" شمال غرب القدس، وتم نقل جثمان الشاب المطري إلى مستشفى

ادانت مندوبة الإمارات في الأمم المتحدة، العنف ضد المدنيين والهجمات العشوائية والأعمال الإرهابية.

واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية، بعد منتصف الليل، غاراتها وقصفها العنيف لمنازل المدنيين الفلسطينيين والعديد من المباني في مناطق مختلفة بقطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء. وقالت مصادر في قطاع غزة إن 5 أشخاص على الأقل، بينهم سيدة، استشهدوا، وأصيب آخرون، إثر استهداف طائرات

قام الفنانان نيكولاس غالانين (لينغيت/يونانغاكس) وميريت جونسون بسحب عمل من معرض للفن الأمريكي الأصلي المعاصر في المعرض الوطني للفنون (NGA) في واشنطن العاصمة، احتجاجًا على المساعدات العسكرية التي تقدمها الحكومة الأمريكية لإسرائيل. وقال متحدث باسم NGA لصحيفة الفن الامريكية إن المتحف الآن بصدد إزالة العمل.

أقرت الولايات المتحدة الأمريكية، بسقوط "آلاف" المدنيين الفلسطينيين بين قتيل وجريح؛ جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، من دون إعلان حصيلة محددة. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الجنرال بات رايدر، في تصريح نقلته قناة "الحرة" الأمريكية: "فيما يتعلق بالضحايا المدنيين في غزة، نحن

استولى حوالي 500 متظاهر تابعين لمجموعة الصوت اليهودي من أجل السلام، بما في ذلك الفنانين والناشطين نان غولدين ومولي كرابابل، على قاعدة تمثال الحرية في ميناء الولاية نيويورك، في حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي يوم الاثنين (6 نوفمبر) للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وتزامن الاعتصام

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، ضرورة رفع درجة اليقظة والانتباه في هذه المرحلة التي تعيشها البلاد، مشيدًا بالشعور العميق بالمسؤولية لدى المواطنين للمساهمة في مواجهة كل ما يهدّد الأمن. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس التونسي، مع كل من: كمال الفقي وزير الداخلية، ومراد سعيدان مدير عام الأمن الوطني،

قال رئيسُ الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ترفض إقرارَ أي وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة ما لم يتمَّ الإفراجُ عن المحتجزين لدى حركة حماس.

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن 5 من موظفيها، قتلوا، خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة. وأضافت الوكالة- في بيان- أن العدد الإجمالي لموظفيها الذين قتلوا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ارتفع

زعم المتحدث باسم البنتاجون أن إسرائيل تخوض معركة وجودية مع حركة حماس

قال مسؤول الفريق الطبي النرويجي في قطاع غزة إن النظام الصحي الفلسطيني انهار بسبب جرائم الجيش الإسرائيلي التي استهدفت المستشفيات ولم نرحم المرضى ولا الاطفال

طلبت الشرطة البريطانية في العاصمة لندن، الإثنين، المواطنين البريطانيين الداعمين لـ فلسطين عدم تنظيم أي احتجاجات مؤيدة لـ غزة، مطلع الأسبوع المقبل، الذي يوافق الاحتفال بيوم الهدنة

أكد مندوب فرنسا بالامم المتحدة نيكولا دو ريفيير، أن بلاده تدعم إصدار قرار يركز على اقرار هدنة انسانية في غزة من اجل تخفيف معاناة المدنيين في القطاع.

دعا تشانغ جيون، مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، لاتخاذ إجراءات فورية ضرورية لضمان وقف إطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل.

استقال وزير خارجية بيرو، اليوم الاثنين، بعد أقل من عام، وفقا لرسالة اطلعت عليها رويترز، وسط انتقادات لزيارة الرئيسة دينا بولوارتي الأسبوع الماضي إلى الولايات المتحدة.