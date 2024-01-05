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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|10 نصائح مهمة هتساعدك تحافظ على باقة الإنترنت.. شاومي تطلق هاتفها الأحدث لشبكات 5G بأسعار ومواصفات منافسة

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بكاميرا 50 ميجابكسل وأفضل أداء.. تفاصيل سلسلة Oppo Reno 11

كشفت شركة أوبو Oppo الصينية الرائدة في نوفمبر 2023 عن هواتف Reno 11 في الصين، وتضمنت السلسلة إصدارين:  Oppo Reno 11 و Reno 11 Pro ، ومن المقرر الإطلاق العالمي لهذه الأجهزة في 11 يناير، ابتداءً من ماليزيا.

 

مش هتحس بزيادة السعر.. 10 نصايح علشان تحافظ على باقة النت

مع ارتفاع أسعار الإنترنت المنزلي في الآونة الأخيرة، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى الحفاظ على باقة الإنترنت الخاصة بك. يمكن أن تساعدك النصائح التالية في ضمان عدم نفاد باقة الإنترنت الخاصة بك قبل نهاية الشهر، خاصة بعد أن  أعلنت الشركة المصرية للاتصالات رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي  بنسبة وصلت إلى 30%، وذلك بداية من 5 يناير الحالي:

 

ينافس أقوى هواتف سامسونج.. شاومي تطلق أرخص موبايل بكاميرا 200 ميجابكسل

أطلقت شركة شاومي، سلسلة Redmi Note 13 بشكل رسمي في أولى الأسواق الدولية خارج الصين، وكما هو مخطط طرحت الشركة في الهند ثلاث إصدارات هي Redmi Note 13 5G، وRedmi Note 13 Pro 5G، وRedmi Note 13 Pro Plus 5G.

 

4 تغييرات ضخمة قادمة إلى واتساب في 2024.. لازم تعرفها

 

يعد واتساب WhatsApp، أحد أكبر خدمات المراسلة شيوعا في العالم، ويقوم بإضفة ميزات جديدة باستمرار لتحسين الخدمات، قبل إصدار التحديثات للمستخدمين العاديين، تقوم خدمة التراسل أولا باختبار المزايا الجديدة مع مختبري النسخة التجريبية لحل أي مشكلات فنية قد تؤثر على أداء التطبيق وتجربة المستخدم.

 

شاومي تطلق هاتفها الأحدث لشبكات 5G بأسعار ومواصفات منافسة

كشفت شركة شاومي Xiaomi، النقاب عن هاتفها الذكي Redmi Note 13 Pro Plus 5G في الهند، إلى جانب طرازيRedmi Note 13 5G و Redmi Note 13 Pro 5G.

 

تصميم فاخر وإمكانات جبارة.. فيفو تتحدي الجميع بسلسلة Vivo X100

أطلقت شركة فيفو Vivo، أحدث هواتفها الذكية الرائدة ضمن سلسلة Vivo X100، في الهند، تتكون التشكيلة من طرازاين هما: Vivo X100 وVivo X100 Pro يشتركان في معظم ميزاتهما، ولكن مع بعض الاختلافات من حيث الكاميرا والبطارية والشحن.

 

تشتري ريلمي GT 5 ولا هونر Honor 90 GT.. مقارنة هتكشفلك الفرق

يتنافس مصنعو الهواتف الذكية باستمرار على المركز الأول في مجال الابتكار والأداء، في هذه المقارنة الشاملة، سنتعمق في مميزات اثنين من المنافسين البارزين هما : هاتف ريلمي الجديد Realme GT 5 وهاتف هونر المميز Honor 90 GT.

 

بدون ضبط مصنع.. 3 طرق سهلة لفتح قفل هاتف هواوي Huawei

إذا كنت لا تستطيع تذكر كلمة المرور الخاصة بـ هاتف هواوي Huawei خاصتك، أو ربما نسيت نمط الشاشة ولا تعرف كيفية فتح قفل هاتفك مرة أخرى، فإليك 4 طرق لإلغاء قفل هاتف هواوي دون الحاجة للقيام بإعادة ضبط المصنع وفقدان بياناتك إلى الأبد.

 

يستحق الشراء.. موبايل 5G جديد من سامسونج بمواصفات وأسعار منافسة

أطلقت شركة سامسونج Samsung، هاتف جديد يعمل مع شبكات الجيل الخامس 5G، زودته بمواصفات جيدة وستطرحه بسعر منافس.

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