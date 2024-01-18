خبر سلبي.. أحمد موسى يصدم المصريين على الهواء.. ويطالب بهذا الأمر.. لم يحضر عيد ميلادها.. تفاصيل جديدة حول انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضي| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي.

خبر سلبي.. أحمد موسى يصدم المصريين على الهواء.. ويطالب بهذا الأمر| فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على إغلاق مجموعة الشايع الكويتية بعض علاماتها التجارية في مصر، معقبا: "خبر سلبي".

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: مجموعة الشايع الكويتية لها أكثر من 4 آلاف متجر منها 100 علامة تجارية في مصر.

لم يحضر عيد ميلادها.. تفاصيل جديدة حول انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضي

كشف الناقد الفنّي خالد شاهين، تفاصيل جديدة حول انفصال الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز، حيث قال إن هناك شداً وجذباً وخلافات منذ وقت تصوير مسلسل ضرب نار ومسلسل اللي ملوش كبير ، موضحًا أن ياسمين كان لها وجهة نظر في تصوير بعض المشاهد، ولكن العوضي كان مختلفاً معها في تلك الاقتراحات.



الحكومة: تشكيل لجنة لتتبع السلع بداية من الإنتاج حتى وصولها للمستهلك

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة بجميع وزرائها تتلقى جميع شكاوي المواطنين بصدر رحب، وتعمل جاهدة على إيجاد حلول فعالة لكل المشكلات.

أسباب زيادة أسعار باقات الإنترنت وخدمات المحمول.. القومي للاتصالات يوضح

قال محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي للاتصالات، إن أزمة كورونا ساهمت في اعتماد المواطنين بشكل كامل على الإنترنت، بالإضافة إلى إقامة مناطق جديدة، ولذلك نستهدف التطور التكنولوجي في المناطق وتحسين جودة الشبكة في مختلف المحافظات.

الحكومة الفلسطينية: نطالب بإدخال الغذاء والدواء والماء للأطفال والنساء والشيوخ

أكد الدكتور إبراهيم ملحد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، أن يتم قطع كل أسباب الحياة عن قطاع غزة، مضيفا أن نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل ينفذ كل شيء لإبادة الشعب الفلسطيني.

وزيرة الصحة الفلسطينية : غزة تواجه مجاعة |فيديو

قالت الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، إن الوضع في غزة أصبح كارثياً للغاية، مع إستمرار الحرب، لافتة أن أكثر الشهداء و الجرحى من الأطفال، حوالي 10 ألاف طفل شهيد و 7000 امرأة.

القومي للاتصالات: شبكات الجيل الخامس تتميز بالسرعة وتحسين جودة الإنترنت

كشف محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي للاتصالات، عن تفاصيل منح المصرية للاتصالات رخصة خدمات الـ5G لمدة 15 سنة، قائلا: تم توقيع ترخيص الجيل الخامس لشبكات المحمول بالشركة المصرية للاتصالات.



الاستقلال الفلسطيني: الدفاع المدني عاجز عن انتشال الشهداء من تحت الأنقاض |فيديو

قال الدكتور محمد أبو سمرة رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، إن العدوان الإسرائيلي يدمر كل شيء له علاقة بمقومات الحياة في قطاع غزة الأن، وغداً و بعد 200 عام، مؤكداً أن العدوان الإسرائيلي جعل قطاع غزة غير قابل للحياة في أي حقبة من الزمن.

إبادة وتطهير عرقي.. أبو سمرة: انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني لم يشهدها التاريخ

قال محمد أبو سمرة رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، إن العدوان الإسرائيلي تجاوز 100 يوم منذ 4 أشهر، والعدو الصهيوني قام بتدمير كل ما يتعلق بصور الحياة في قطاع غزة بشكل طويل الأمد، وجعل القطاع غير قابل للحياة في أي حقبة من الزمن القادم، إبادة وتطهير عرقي لم يشهد لها التاريخ مثيلا من الوحشية.

الزراعيين: زيادة أسعار اللحوم الحمراء قريبا .. فيديو

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، والأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، إن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بملف الأمن الغذائي والزراعي.

وأضاف سيد خليفة، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"،: جزء كبير من اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة ووزير الموارد المائية والري والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة اليوم كان يتضمن التعاون الزراعي مع الأشقاء في القارة الأفريقية.