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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو|محتاجين تفسير.. أحمد موسى عن كثرة الحرائق: عايزين نفهم هل ده طبيعي؟.. سيناريو كارثي حال توقف تمويل «الأونروا»

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

محتاجين تفسير.. أحمد موسى عن كثرة الحرائق: عايزين نفهم هل ده طبيعي؟
علق الإعلامي أحمد موسى، على كثرة الحرائق التي انتشرت في الفترة الأخيرة، قائلا: "محتاجين تفسير للحرائق اللي بتحصل الفترة دي".

 

كيف انتصر 314 جنديا مسلما في غزوة بدر على المشركين ..المفتي يوضح
تحدث الدكتور شوقي علام،  مفتي الجمهورية عن غزوة بدر والدروس المستفادة منها، قائلا: الله عز وجل أيد رسول الله ودعمه بجنود خفيه خلال الغزوة، وذلك تأييدا ودعما لنصرة رسول الله.

 

القائم بأعمال مدير الإعلام بوكالة غوث: سيناريو كارثي حال توقف تمويل “الأونروا”
قالت إيناس حمدان، قائم بأعمال مدير الإعلام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن الوضع داخل قطاع غزة في الأساس كارثي ومأساوي، ونحن نتحدث عن بعض المساعدات ولكنها ليست كافية، ولكن هناك مساعدات تدخل إلى القطاع.

 

رامز جلال يجبر فادي خفاجة على ترك الـ«تيك توك»
وقع الفنان فادي خفاجة والفنانة مها أحمد، ضحيتين لبرنامج «رامز جاب من الآخر»، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الأربعاء.

 

مؤلفة مليحة: المسلسل يؤثر على الصورة الذهنية عن إسرائيل عالميا
قالت رشا الجزار، مؤلفة مسلسل "مليحة"، إنها تتوقع أن مسلسل "مليحة" سيحدث فارقا في الصورة الذهنية عن إسرائيل لدى العالم بالأحداث الراهنة، حيث لا يعرض المسلسل أكاذيب، ولكن حقائق معروفة للقاصي والداني ومعروفة للشعوب العربية، وأيضا للغرب التي ما زالت تدعم حكوماته الكيان الصهيوني المحتل، وتتغافل عن الحق الفلسطيني في الحياة وقضيته العادلة وأراضيه.

 

الولايات المتحدة تجهز للقاء مع إسرائيل بشأن العملية العسكرية المحتملة في رفح
أذاعت فضائية “القاهرة الإخبارية”، نبأ عاجلا، جاء فيه، أن البيت الأبيض، أكد أن الولايات المتحدة تعمل على تحديد موعد للاجتماع مع إسرائيل بشأن العملية العسكرية المحتملة في رفح الفلسطينية.

 

رد ناري من آيتن عامر إلى مصطفى شعبان بسبب تصريح «يلا ع المطبخ»|فيديو
علقت الفنانة آيتن عامر، على تصريح الفنان مصطفى شعبان الموجه لها "يلا ع المطبخ"، بعدما هاجمت الرجال، قائلة: "مفيش بيننا أي قفش، هو صديق عزيز وأنا أحترمه وهو يحترمني، وعمرنا ما هنقفش على بعض على السوشيال ميديا".

 

أحمد عبد العزيز عن شائعة بيع شقته: «الحمد لله عفش بيتي موجود»
رد الفنان أحمد عبد العزيز على شائعة بيع شقته القديمة بسبب ظروف مادية قائلا:" خبر غير صحيح تماما واتكتب كتير جدا واستخدم كتير جدا".

 

شريف حلمي: مسلسل الحفار حرمني من إلقاء نظرة الوداع على والدتي
قال الفنان شريف حلمي، إن مسلسل الحفار حرمه من إلقاء نظرة الوداع على جثمان والدته نظرا لأنه كان متواجدا في باريس لتصويره، وكان يتمنى أن يلقي نظرة الوداع على جثمانها معتبرا أن هذه أسوأ ذكرى في حياته.

 

علاء مرسي: حارس مسرح الريحاني رش عليا مياه عشان ما أدخلش
تحدث الفنان علاء مرسي عن بدايته الفنية قائلا:" جيت من الريف للقاهرة متخيل هشوف الفنانين فى الشوارع عادى".

أحمد موسى الحرائق شوقي علام قطاع غزة فادي خفاجة

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