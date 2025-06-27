إزالة الإشغالات والتعديات في حملة مكبرة بشوارع حي الزهور ببورسعيد

تابع اللواء أيمن صبحي رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد ، أعمال تنفيذ الحملة المكبرة التي شنتها الأجهزة التنفيذية بالحي ، بإشراف سامي حسين مساعد رئيس الحي ، مدير إدارة الإشغالات ، لضبط المخالفات وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بشوارع 23ديسمبر وعبد الحليم محمود ودمشق ، وبمناطق التعاونيات و شباب المدينة

جاءت الحملة بناءاً على توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد ، وبمتابعة وتعليمات اللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور ، بضرورة فرض الالتزام وعودة الانضباط للشارع البورسعيدي ، في كافة الشوارع الرئيسية والفرعية بالمناطق السكنية المختلفة ، والميادين العامة

و أسفرت الحملة عن الإزالة الفورية للاشغالات والتعديات ومصادرتها وفتح الطرق أمام المواطنين ،حيث تم إزالة شكوة وتم مصادرة اشغلات العاب اطفال وتم ازالة شكاوى المواطنين ، وتم مصادرة صوان لعمل توضيبات لاحد المحال ،وتم التبيه في نطاق الحي بالتزام بحدود الترخيص وعدم غلق الطرقات،و إزالة فرش خضراوات بشارع دمشق امام مسجد الكريم، واتخاذ الاجراءات القانونية لعدم عودة المخالفة مره اخرى ،وتم التنبيه على الجميع بمراعاة حق المواطنين في شارع خالي من الاشغالات .

زهور بورسعيد : إزالة الإشغالات والتعديات في حملة مكبرة بعدد من الشوارع

ومن جانبه أكد اللواء رئيس حي الزهور ، على استمرار ومواصلة تلك الحملات الموسعة لتشمل كافة مناطق الحي وشوارعه لإعادة الانضباط في الشوارع ، والضرب بيد من حديد على كل من يتعدى على حرمة الطريق ويخالف القوانين .

وناشد رئيس حي الزهور أصحاب المحلات التجارية ، والمقاهي والمطاعم والباعة الجائلين ، بإزالة الإشغالات والمخالفات ، واحترام حق المواطنين في شوارع نظيفة خالية من التعديات ، و رصيف خالي من اي معوقات ، مشددا على تطبيق كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

يأتي ذلك في إطار جهود حي الزهور المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي لشوارع الحي.