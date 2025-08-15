أخبار التوك شو| مصطفى بكري يبكي على الهواء: غزة تموت يا بشر.. والجوع يعذب الأطفال.. السجن 3 سنوات .. محام بالنقض يكشف عقوبات تنتظر البلوجرز المسيئين لقيم المجتمع

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة نقلا عن البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:





مصطفى بكري يبكي على الهواء: غزة تموت يا بشر.. والجوع يعذب الأطفال

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الفلسطينيين يتمسكون بأرضهم رغم كل الظروف، بينما الرياح تصطدم بجدران البيوت المتهالكة والجثث ما زالت تحت الأنقاض، والبرد والجوع ينهشان أجساد المدنيين حتى يلقوا ربهم شهداء.

السجن 3 سنوات .. محام بالنقض يكشف عقوبات تنتظر البلوجرز المسيئين لقيم المجتمع

أكد أشرف فرحات، المحامي بالنقض، أن القانون حدد عقوبات على جرائم تكنولوجيا المعلومات، وإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على قيم المجتمع المصري ونشر محتويات خادشة للحياء وانشاء حساب دون الحصول على تصريح من المجلس الاعلى للاعلام، مشيرا إلى أن العقوبات تصل للسجن 3 سنوات، وغرامة 300 ألف حنيه"

توقعوها السبت الجاي | بيان عاجل من الأرصاد

تسيطر الموجة الحارة على أعلب الأنحاء اليوم، وستستمر في ذروتها حتى نهاية الأسبوع الجاري، ومن المتوقع أن تبدأ في التراجع والاعتدال تدريجيًا اعتبارًا من يوم السبت المقبل، لتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

أشرف زكي: سنقدم لمجلس النواب بمقترح تشريعي لمواجهة إساءة الذكاء الاصطناعي لرموز الفن

أكد أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أنه من الضروري عدم استخدام الذكاء الاصطناعي للإساءة لرموز الفن والمجتمع.

أنا في أم الدنيا.. المعارض علي حسين مهدي: حصولى على العفو الرئاسي لحظة تاريخية

كشف المعارض علي حسين مهدي، كواليس عودته مرة أخرى إلى مصر بعد حصوله على عفو رئاسي.

خصومات بالأوكازيون الصيفي تصل إلى 50%.. ومخزون إستراتيجي يكفي 6 أشهر

بدأت الأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة تشهد انفراجة حقيقية في الأسعار، بعد شهور من الضغوط التضخمية، حيث كثّفت الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية جهودها لتفعيل مبادرات تستهدف تخفيض أسعار السلع الأساسية، استجابة للتوجيهات الرئاسية، وتنفيذًا لتعهدات الحكومة أمام المواطنين بأن الأسعار ستبدأ في التراجع مع تحسُّن المؤشرات الاقتصادية.



الأعلى للشؤون الإسلامية: تراث إذاعة القرآن الكريم جزء من ذاكرة الأمة

أكد عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن إذاعة القرآن الكريم منذ تأسيسها عام 1964 كانت رائدة في تسجيل وبث تلاوات كبار القراء والمبتهلين، مما ساعد على حفظ هذا التراث النادر لأكثر من ستة عقود، معتبرًا أن الرقمنة ستضمن استمرار هذا الإرث لعشرات السنين المقبلة، بما يحمله من أصوات نادرة وحفلات وبرامج دينية وثقافية.

شعبة السيارات: تراجع الأسعار ضرورة لإنقاذ موسم المبيعات الصيفي

قال اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر تُعد الشريان الأساسي لمبيعات السيارات في السوق المصرية، مشددًا على أن أي ضعف في الطلب خلال هذه الفترة ينعكس سلبًا على أداء السوق طوال العام.

أبو مازن: نؤكد ضرورة تولي فلسطين مسئولياتها المدنية والأمنية كاملة في غزةأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبو مازن”، ضرورة تولي دولة فلسطين مسئولياتها المدنية والأمنية كاملة في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى التراجع عن خططها الاستيطانية الجديدة

حثّ متحدث باسم الأمم المتحدة، في تصريحات رسمية، الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن قرارها الأخير المتعلق بالتوسع الاستيطاني، مؤكدًا أن المضي في هذا المسار من شأنه أن يُقوّض بشكل خطير فرص تحقيق حل الدولتين، الذي يُعد أساسًا لأي تسوية سياسية عادلة ودائمة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.