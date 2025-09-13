أخبار التوك شو| استقرار الذهب والعملات والطقس.. الرئيس السيسي يوجه بزيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض الدين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

صباح البلد يرصد أسعار الذهب اليوم السبت 13 سبتمبر

رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، في حلقته صباح اليوم السبت 13 سبتمبر، أحدث أسعار الذهب في الأسواق المصرية.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 18: 4,208 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 21: 4,895 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 24: 5,619 جنيه

سعر الجنيه الذهب: 39,160 جنيه

برنامج "صباح البلد" يرصد أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم



رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد صباح اليوم، أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في السوق، وفيما يلي تفاصيل أسعار الشراء والبيع لأبرز العملات:

اليوم.. محاكمة 9متهمين بتهمة الإضرار بالاقتصاد القومي بقضية شبكة العملة

الدولار الأمريكي:

سعر الشراء: 48.24 جنيه

سعر البيع: 48.14 جنيه اليورو:

سعر الشراء: 56.25 جنيه

سعر البيع: 56.37 جنيه

الجنيه الإسترليني:

سعر الشراء: 65.07 جنيه

سعر البيع: 65.24 جنيه

الريال السعودي:

سعر الشراء: 12.83 جنيه

سعر البيع: 12.86 جنيه

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة ونشاط للرياح مع سحب منخفضة



أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن ظهور شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح الباكر، خاصة على المناطق الشمالية وصولًا إلى القاهرة الكبرى، مما يستدعي الحذر الشديد أثناء القيادة، لتفادي الحوادث المرورية المحتملة.

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء

تشهد البلاد اليوم ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، حيث تسجل القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية، وسط طقس حار نهارًا على أغلب المناطق، ومائل للحرارة ليلًا.

موجة حارة .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

رياح نشطة تلطف الأجواء

تشير التوقعات إلى نشاط ملحوظ للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، والقاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، مما يُسهم في تلطيف الطقس نسبيًا خاصة خلال فترات الليل وأثناء التواجد في الظل.

فعاليات مكثفة في شرم الشيخ تزامنا مع أول اجتماع لبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط| فيديو



انطلقت صباح اليوم الجمعة بمدينة شرم الشيخ، فعاليات أول اجتماع لبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط، وذلك بعد تولي النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، رئاسة البرلمان في دورته الحالية، وسط حضور برلماني واسع من دول شمال وجنوب المتوسط.

تفاصيل الجلسات الجارية

وفي مداخلة مباشرة لقناة صدى البلد من شرم الشيخ، كشف هاني النحاس مراسل القناة، عن تفاصيل الجلسات الجارية، مؤكدًا أن الاجتماع يحظى بأهمية سياسية ودبلوماسية خاصة، نظراً للتطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

عبدالصمد ماهر: "100 يوم صحة" مبادرة طبية تصل إلى كل شبر في مصر



كشف الكاتب الصحفي عبد الصمد ماهر، أن مبادرة "100 يوم صحة" تعد حملة طبية متكاملة تستهدف كافة المواطنين على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن المبادرة تتم بتنسيق مركزي بين وزارة الصحة والمحافظات لضمان التغطية الشاملة.

خدمات طبية متنقلة تشمل الصحة النفسية والجراحات الكبرى

وأوضح "ماهر" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي، في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن المبادرة لا تقتصر على المدن فقط، بل تمتد إلى القرى والنجوع والمناطق النائية، حيث تُقدم من خلال الوحدات الصحية الثابتة والسيارات الطبية المتنقلة، وتشمل الرعاية النفسية والفحوصات الشاملة.

التضامن الاجتماعي: التعامل مع 140 بلاغًا لإنقاذ كبار السن والأطفال بلا مأوى خلال أسبوع



أعلن محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الفرق التابعة للوزارة تعاملت مع نحو 140 بلاغًا خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري.

شملت هذه البلاغات حالات لأطفال وكبار سن بلا مأوى في عدد من المحافظات، أبرزها: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الفيوم، كفر الشيخ، الغربية، الدقهلية، بورسعيد، دمياط، والأقصر.

مصادر البلاغات متعددة

أوضح يوسف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن البلاغات ترد من عدة جهات، أبرزها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وصفحات التواصل الاجتماعي، إلى جانب الخطوط الساخنة الخاصة بالوزارة.

فرق مدربة على التعامل مع الحالات الإنسانية

وأشار رئيس الفريق إلى أن فرق التدخل السريع تضم أخصائيين نفسيين واجتماعيين مؤهلين للتعامل مع الحالات الإنسانية في الشارع، موضحًا أن بعض الحالات، خاصة كبار السن، ترفض التعاون في البداية نتيجة تجارب سابقة سلبية داخل مؤسسات الرعاية.

آلية العمل: تكرار المحاولات وبناء الثقة

أكد يوسف أن الفرق تعود إلى الحالات أكثر من مرة لكسب ثقتها، مع تقديم الدعم النفسي والمعنوي، لإقناعهم بالانتقال إلى دور الرعاية أو المراكز العلاجية المناسبة.

انتشار فرق التدخل في جميع المحافظات

لفت إلى أن وزارة التضامن لديها فرق تدخّل سريعة موزعة على مستوى الجمهورية من خلال 27 مديرية، ويتم تكليف الفريق المختص فور ورود أي بلاغ للتعامل ميدانيًا مع الحالة.

تدمير مدرسة وإخلاء جماعي للمدنيين.. الاحتلال يواصل قصفه العنيف لمخيم الشاطئ



وسط تصعيد عسكري غير مسبوق، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث شهد مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة قصفًا عنيفًا استهدف مرافق مدنية تأوي آلاف النازحين، من بينها مدارس ومنازل سكنية، في خرق واضح لقوانين الحرب وحماية المدنيين.

تدمير مدرسة أبو عاصي بعد إخلاء قسري للنازحين

أكد يوسف أبو كويك، مراسل «القاهرة الإخبارية» من غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر مدرسة أبو عاصي بمخيم الشاطئ بشكل مباشر، بعد وقت قصير من تلقي سكان المنطقة بلاغًا باستهداف منزل مجاور لها.

المدرسة كانت تؤوي نازحين من مناطق مختلفة، لكن تم إخلاؤها قسرًا دون أن يتمكن النازحون من حمل أي متعلقات، قبل أن يتم استهدافها لاحقًا، في واقعة وصفها مراقبون بأنها تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني.

تهديد مباشر لمرافق مدنية جديدة

وأشار أبو كويك، إلى أن مدارس أخرى مجاورة لعيادة مخيم الشاطئ تلقت إشعارات غامضة بإخلائها فورًا، وسط حالة من الذعر والارتباك بين النازحين، خاصة مع مخاوف متزايدة من تعرض هذه المدارس لنفس المصير.

الرئيس السيسي: زيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض الدين وسعر صرف مرن أولوية



أفادت قناة إكسترا نيوز بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، لمتابعة مستجدات الأداء المالي والاقتصادي للدولة.

تعزيز القطاع المصرفي وزيادة الحصيلة الدولارية

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول تحسين أداء القطاع المصرفي، وزيادة الحصيلة الدولارية من الموارد المحلية، بالإضافة إلى متابعة جهود تدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.

موارد محلية تحقق فائضًا.. والدين الخارجي في "المستوى الآمن"

أوضح محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع أن الموارد المحلية من العملة الأجنبية سجلت مستوى قياسيًا في أغسطس 2025، مشيرًا إلى أن ذلك كفل تغطية كافة الالتزامات المحلية وتحقيق فائض فعلي، مع التأكيد على أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال ضمن المستويات الآمنة.

مدبولي من محيط المتحف الكبير: نقترب من لحظة تاريخية تُجسد عظمة مصر أمام العالم



نقلت قناة “إكسترا نيوز” عاجل عن الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا في أول نوفمبر المقبل، حيث بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة ميدانية اليوم، السبت، لتفقد المشروعات الجاري تنفيذها لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، وذلك لمتابعة الأعمال على الأرض وضمان جاهزية كل التفاصيل قبل الحدث العالمي المرتقب.

وفد وزاري رفيع يرافق رئيس الوزراء في جولته

رافق رئيس الوزراء في جولته كل من: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتورة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، واللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به.

مدبولي: نحرص على إخراج حدث عالمي يليق بالحضارة المصرية

أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الجولة تأتي في إطار الحرص الشديد على متابعة سير العمل على أرض الواقع، والتأكد من دفع وتيرة التنفيذ بالمشروعات المختلفة بالمنطقة المحيطة بالمتحف، مع اقتراب الافتتاح الرسمي لهذا الصرح الحضاري العملاق، الذي يُعد الأكبر من نوعه في العالم المخصص لحضارة واحدة.