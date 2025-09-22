الغربية.. مشروع رصف وتغطية مصرف الزهار يرى النور

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم، سير العمل بمشروع تغطية ورصف مصرف الزهار، والذي بلغ مراحل متقدمة من التنفيذ، ليبدأ المشروع في الظهور إلى النور تمهيدً للانتهاء منه قريبا، بعد استكمال أعمال الرصف النهائية.

ويمتد المشروع بطول 750 مترًا وعرض 30 مترًا، ويُعد من أبرز المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها حاليًا داخل نطاق مركز قطور، نظرًا لما يمثله من أهمية بيئية ومرورية وتنموية لأهالي المنطقة. وشملت المتابعة الوقوف على أعمال فرش ودمك طبقة الرمال أعلى التغطية، حيث شدد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والسرعة في الإنجاز، بما يحقق الاستفادة القصوى من المشروع في أقرب وقت ممكن.

توجيهات محافظ الغربية

في إطار خطة محافظة الغربية لتطوير مركز قطور ورفع كفاءة البنية التحتية.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن المشروع يمثل خطوة حيوية لتحسين مستوى الخدمات، وتطوير البيئة المحيطة بالمصرف، فضلًا عن تخفيف الكثافات المرورية وتحقيق السيولة داخل المدينة، مشيرًا إلى أن المشروع يسير وفق جدول زمني دقيق وتحت إشراف هندسي متكامل يراعي أعلى معايير الجودة.

دعم المشروعات الجارية

وأوضح المحافظ أن المحافظة تتابع كافة المشروعات الجارية على الأرض بشكل مستمر، مع إعطاء الأولوية للمشروعات ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين اليومية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع المواطن في قلب خطط التنمية.