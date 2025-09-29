قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مياه القناة تكشف خطة شاملة لمواجهة السيول والأمطار بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

محمد الغزاوى

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأثنين، عن خطة متكاملة استعدادا لاستقبال موسم فصل الشتاء، وذلك لمواجهة السيول والأمطار، بمحافظات، " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، بالإضافة إلي تطهير شنايش تصريف الأمطار، وانتشار السيارات والمعدات في الأماكن المخصصة لها بالشوارع والميادين.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، إنه جاري ضمن خطة استعداد فصل الشتاء مراجعة كافة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم، والسيول، والنافورى، والكباش، وسيارات نقل المياه، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، وسيارات الكسح، بالإضافة الي تواجد مديري الإدارات والمناطق علي مستوى محافظات إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، فى كافة قطاعات الشركة، منها التشغيل والصيانة، والحملة الميكانيكة، والأمن والسلامة والصحة المهنية، والشبكات، والمحطات، والمعامل، وفرق الطوارئ.

وقال رئيس مجلس إدارة مياه الشرب وصرف صحي بمحافظات القناة، انه تم البدء بالفعل في تطهير كافة الشنايش، وبالوعات الأمطار داخل محافظات القناة، " السويس، والإسماعيلية، والسويس"، وإجراء تجارب عملية في عدد من المناطق المتوقع أن تشهد تجمعات كثيفة لمياه الأمطار أو السيول، بالإضافة إلى تشكيل فرق متخصصة لمراجعة كافة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط، لتكون جاهزة في أي وقت، للتعامل مع المواقف الطارئة.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أنه جاري أيضا مراجعة جاهزية جميع محطات رفع الصرف الصحي والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، بالإضافة الي استمرار أعمال الملس والتطهير لجميع شبكات الصرف الصحي الرئيسية والفرعية، بمحافظات القناة، مضيفا أن شركة محافظات القناة بدأت بالفعل الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء بمراجعة وصيانة جميع المعدات الخاصة لاستقبال فصل الشتاء.

كما أشار اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم تشكيل فرق متخصصة من فرق للطوارئ ومهندسي ومشرفي وفنيو وعمال الشركة بمحافظات القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالاشتراك مع الحملة الميكانيكية لتدريب علي التعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة التي قد تحدث من أمطار وسيول وأعطال مفاجئة أو أي أزمات خلال موسم فصل الشتاء مع تشكيل فرق للمتابعة علي جميع المحطات المياه والصرف الصحي وقطاع المعامل والشبكات، وانتشار سيارات ومعدات شفط مياه الأمطار في الاماكن المخصصة لها.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن ذلك يأتى فى إطار رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة بدخول موسم الشتاء وسقوط الأمطار وطبقا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول، ورفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، وتفعيل خطة الاستدعاء الفوري للأفراد العاملين على المعدات فى حالة الطوارئ مع المتابعة المستمرة علي مدار الساعة.

