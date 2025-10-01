قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اعتراض الرئيس يُعيد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. و«فنجري»: جاهزون للبنية التكنولوجية خلال عام
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا حارا نهارا معتدلا ليلا
عقب إطلاق "السردية الوطنية".. رئيس الوزراء يحدد مهام الوزارات ويستعرض خطة التنمية 2030
ضربوه بالشبشب.. فيديو مثير للجدل حول اعتداء أولياء أمور على مدرس بمدرسة في المنيب
وزير العدل: بدائل الحبس الاحتياطي كافية ولا حاجة لإضافة أخرى في الإجراءات الجنائية
استخراج الشهادة الصحية للزواج 2025.. السعر والأماكن
المادة 13 تهدد الشحات.. نجم الأهلي مهدد بالإيقاف بسبب قمة الزمالك
محافظ المركزي: مؤتمر البنوك الأورومتوسطية فرصة قيّمة لتعميق أواصر التعاون بين الدول
منازل ومستشفيات غزة.. أنقاض شاهدة على جرائم الاحتلال
رئيسة المفوضية الأوروبية: لن نسمح لروسيا بزرع الشقاق والقلق في مجتمعاتنا
اكتشف علاقته بشقيقته.. سائق يجبر شابا على ارتداء ملابس حريمي بالجيزة
أول تعليق من فان دايك بعد خسارة ليفربول مباراتين متتاليتين
حوادث

بمناسبة العيد القومي.. محافظ الغربية يفتتح وحدة الرعاية التلطيفية بوسط الدلتا

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

افتتح اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم ، وحدة الرعاية التلطيفية الجديدة بمستشفى السلامة، وذلك ضمن فعاليات مبادرة “أسبوع الخير” التي أطلقتها المحافظة احتفالًا بالعيد القومي الـ227، لتصبح هذه الوحدة الأولى من نوعها بوسط الدلتا والمتخصصة في تقديم الرعاية الطبية والإنسانية المتكاملة لمرضى الأورام في مراحلهم الحرجة.

جاء ذلك بحضور حسناء إبراهيم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال جولته داخل المستشفى، تفقد المحافظ كافة التجهيزات الطبية الحديثة داخل الوحدة، والتي تضم وحدة عناية مركزة و8 غرف إقامة للمرضى، فضلًا عن خدمات العلاج الطبي المتقدم والدعم النفسي والاجتماعي لتخفيف الألم ورفع جودة الحياة. كما استمع إلى شرح من الفريق الطبي حول طبيعة الخدمات التي ستقدم، بما يضمن توفير منظومة علاجية متكاملة تراعي الإنسان وكرامته في أصعب المراحل.

وحرص المحافظ على لقاء بعض المرضى وذويهم، حيث تحدث إليهم واستمع إلى مطالبهم عن قرب، مؤكدًا أن الدولة لن تدخر جهدًا في دعمهم صحيًا وإنسانيًا.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن افتتاح هذه الوحدة يمثل رسالة إنسانية قبل أن يكون حدثًا طبيًا، موضحًا أن العيد القومي هذا العام يحمل رسالة عطاء ووفاء لأبناء الغربية. وأضاف أن هذه الوحدة جاءت لتكون بارقة أمل جديدة لمرضى الأورام، ورسالة طمأنة لأسرهم بأن الدولة حاضرة إلى جوارهم في أدق المراحل، ولن تدخر جهدًا في دعمهم صحيًا وإنسانيًا.

وأشار المحافظ إلى أن إنشاء هذه الوحدة يجنب المرضى مشقة الانتقال إلى محافظات أخرى للحصول على هذا النوع من الرعاية المتخصصة، مؤكدًا أن صحة المواطن ستظل في صدارة أولويات الدولة والمحافظة، وأن الغربية ماضية في خطتها لتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة المستشفيات والخدمات الطبية بما يليق بكرامة أبنائها، موجها الشكر لكل من ساهم في انشاء الوحدة .


وفي الختام أكد المحافظ أن مبادرة “أسبوع الخير” تعكس بصدق فلسفة العيد القومي، ليس كمناسبة احتفالية فحسب، بل كرسالة عطاء ووفاء لأبناء المحافظة، مشددًا على أن صحة المواطن ستظل في صدارة الأولويات وأن الغربية ستواصل العمل لتقديم كل ما يليق بأهلها.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات احتفالات عيد القومي محافظة اسبوع الخير

