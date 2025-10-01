بمناسبة العيد القومي.. محافظ الغربية يفتتح وحدة الرعاية التلطيفية بوسط الدلتا

افتتح اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم ، وحدة الرعاية التلطيفية الجديدة بمستشفى السلامة، وذلك ضمن فعاليات مبادرة “أسبوع الخير” التي أطلقتها المحافظة احتفالًا بالعيد القومي الـ227، لتصبح هذه الوحدة الأولى من نوعها بوسط الدلتا والمتخصصة في تقديم الرعاية الطبية والإنسانية المتكاملة لمرضى الأورام في مراحلهم الحرجة.

جاء ذلك بحضور حسناء إبراهيم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال جولته داخل المستشفى، تفقد المحافظ كافة التجهيزات الطبية الحديثة داخل الوحدة، والتي تضم وحدة عناية مركزة و8 غرف إقامة للمرضى، فضلًا عن خدمات العلاج الطبي المتقدم والدعم النفسي والاجتماعي لتخفيف الألم ورفع جودة الحياة. كما استمع إلى شرح من الفريق الطبي حول طبيعة الخدمات التي ستقدم، بما يضمن توفير منظومة علاجية متكاملة تراعي الإنسان وكرامته في أصعب المراحل.

وحرص المحافظ على لقاء بعض المرضى وذويهم، حيث تحدث إليهم واستمع إلى مطالبهم عن قرب، مؤكدًا أن الدولة لن تدخر جهدًا في دعمهم صحيًا وإنسانيًا.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن افتتاح هذه الوحدة يمثل رسالة إنسانية قبل أن يكون حدثًا طبيًا، موضحًا أن العيد القومي هذا العام يحمل رسالة عطاء ووفاء لأبناء الغربية. وأضاف أن هذه الوحدة جاءت لتكون بارقة أمل جديدة لمرضى الأورام، ورسالة طمأنة لأسرهم بأن الدولة حاضرة إلى جوارهم في أدق المراحل، ولن تدخر جهدًا في دعمهم صحيًا وإنسانيًا.

وأشار المحافظ إلى أن إنشاء هذه الوحدة يجنب المرضى مشقة الانتقال إلى محافظات أخرى للحصول على هذا النوع من الرعاية المتخصصة، مؤكدًا أن صحة المواطن ستظل في صدارة أولويات الدولة والمحافظة، وأن الغربية ماضية في خطتها لتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة المستشفيات والخدمات الطبية بما يليق بكرامة أبنائها، موجها الشكر لكل من ساهم في انشاء الوحدة .



وفي الختام أكد المحافظ أن مبادرة “أسبوع الخير” تعكس بصدق فلسفة العيد القومي، ليس كمناسبة احتفالية فحسب، بل كرسالة عطاء ووفاء لأبناء المحافظة، مشددًا على أن صحة المواطن ستظل في صدارة الأولويات وأن الغربية ستواصل العمل لتقديم كل ما يليق بأهلها.