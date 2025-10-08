أجهزة رمد بمليون جنيه هدية لأهالي الغربية احتفالا بالعيد القومي الـ227

أشاد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بالدور الوطني والإنساني لإحدى مؤسسات التنمية، باعتبارها شريكًا فاعلًا في مسيرة العمل التنموي بالمحافظة، بعد إهدائها أجهزة طبية متطورة في مجال الرمد بتكلفة تتجاوز المليون جنيه دعمًا للقطاع الصحي وأبناء المحافظة.

يأتي ذلك احتفالًا بالعيد القومي الـ227 لمحافظة الغربية، وضمن فعاليات “أسبوع الخير” الذي تنظمه المحافظة بالتزامن مع الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة،

توجيهات محافظ الغربية

وجاءت هذه الخطوة في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين محافظة الغربية والمؤسسة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومن خلال مبادرة “عنيك في عنينا” لمكافحة مسببات العمى، والتي تُنفذ في محافظات الجمهورية دعمًا للخطة القومية للرعاية الصحية.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية تفتح ذراعيها دومًا أمام كل مبادرة جادة تُسهم في خدمة المواطن، مثمنًا جهود المؤسسة وشركاتها الداعمة – وفي مقدمتها شركة أوركيديا للصناعات الدوائية – على مساهمتهم الفاعلة في دعم الخدمات الطبية المقدمة لأبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تجسد أسمى معاني الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال محافظ الغربية: “نُقدر عاليًا كل جهد يُبذل لخدمة المواطن المصري، والمؤسسة نموذج وطني يحتذى به في العمل الأهلي المنظم والمستدام. فالمبادرات التي تُسهم في تحسين حياة الناس، مثل ’عنيك في عنينا‘، تمثل قيمة مضافة في بناء الإنسان الذي نضعه في صدارة أولوياتنا.”

دعم الأسر والعائلات

وجّه محافظ الغربية خالص شكره للمؤسسة ورئيس مجلس أمنائها على عطائهم المستمر وشراكتهم الصادقة في “أسبوع الخير”، مؤكدًا أن دعم القطاع الصحي وتوفير الرعاية المتكاملة لأبناء الغربية هو التزام مشترك تمضي فيه المحافظة بخطى ثابتة، يدًا بيد مع المجتمع المدني، لترسيخ مفهوم “العمل من أجل الإنسان.