قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواضع رفع اليدين في الصلاة.. 4 حالات تعرف عليها
غارات روسية تضرب سكك الحديد والطاقة.. وأوكرانيا ترد بأسر جنود وقتلى
وزير التعليم: لا يمكن فهم لغة الذكاء الاصطناعى دون إتقان قواعد البرمجة
مفاوضات شرم الشيخ ترسم ملامح المرحلة الأولى من خطة ترامب لغزة| وخبير يشرح
سعر جرامات الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025
برلمانى يتقدم بـ 7 مقترحات للحكومة لضمان الرقابة الصارمة على الأسواق
عاجل| الرئيس السيسي يشارك في إفطار احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين
مصادر: وزير الخارجية الأمريكي يحضر اجتماع باريس بشأن غزة
الجهاد: وفد الحركة يصل شرم الشيخ الليلة للمشاركة في مفاوضات غزة
الرئيس السيسي: أي تهديد لا ينبغي أن يثير قلق المصريين
الرئيس السيسى يشهد حفل تخرج دفعة جديدة بأكاديمية الشرطة ويوجّه رسائل طمأنة للمصريين
اطمئنوا يا شعب مصر.. 10رسائل قوية للرئيس السيسي من أكاديمية الشرطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أجهزة رمد بمليون جنيه هدية لأهالي الغربية احتفالا بالعيد القومي الـ227

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أشاد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بالدور الوطني والإنساني لإحدى مؤسسات التنمية، باعتبارها شريكًا فاعلًا في مسيرة العمل التنموي بالمحافظة، بعد إهدائها أجهزة طبية متطورة في مجال الرمد بتكلفة تتجاوز المليون جنيه دعمًا للقطاع الصحي وأبناء المحافظة.

يأتي ذلك احتفالًا بالعيد القومي الـ227 لمحافظة الغربية، وضمن فعاليات “أسبوع الخير” الذي تنظمه المحافظة بالتزامن مع الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة،

توجيهات محافظ الغربية 

وجاءت هذه الخطوة في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين محافظة الغربية والمؤسسة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومن خلال مبادرة “عنيك في عنينا” لمكافحة مسببات العمى، والتي تُنفذ في محافظات الجمهورية دعمًا للخطة القومية للرعاية الصحية.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية تفتح ذراعيها دومًا أمام كل مبادرة جادة تُسهم في خدمة المواطن، مثمنًا جهود المؤسسة وشركاتها الداعمة – وفي مقدمتها شركة أوركيديا للصناعات الدوائية – على مساهمتهم الفاعلة في دعم الخدمات الطبية المقدمة لأبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تجسد أسمى معاني الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال محافظ الغربية: “نُقدر عاليًا كل جهد يُبذل لخدمة المواطن المصري، والمؤسسة نموذج وطني يحتذى به في العمل الأهلي المنظم والمستدام. فالمبادرات التي تُسهم في تحسين حياة الناس، مثل ’عنيك في عنينا‘، تمثل قيمة مضافة في بناء الإنسان الذي نضعه في صدارة أولوياتنا.”

دعم الأسر والعائلات 

وجّه محافظ الغربية خالص شكره للمؤسسة ورئيس مجلس أمنائها على عطائهم المستمر وشراكتهم الصادقة في “أسبوع الخير”، مؤكدًا أن دعم القطاع الصحي وتوفير الرعاية المتكاملة لأبناء الغربية هو التزام مشترك تمضي فيه المحافظة بخطى ثابتة، يدًا بيد مع المجتمع المدني، لترسيخ مفهوم “العمل من أجل الإنسان.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات الاكثر احتياجا اجهزه رمد طنطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

محكمة طنطا

في أول يوم تقديم .. خناقة بين مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام أبواب محكمة طنطا

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

جيس ثوروب

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

ترشيحاتنا

ماجى دويدار

شركة إنابل لخدمات التعهيد تعين ماجي دويدار رئيساً تنفيذياً لدفع خطط النمو والتوسع العالمي

OpenAI

OpenAI تحظر حسابات مرتبطة بالصين طلبت مقترحات حول مراقبة وسائل التواصل

Motorola

هاتف Motorola Moto G Power 2025 .. صفقة برايم داي التي تجمع بين القوة والأناقة

بالصور

منة عدلي القيعي تخطف الأنظار بصور رومانسية رفقة زوجها

منة منة عدلي القيعيتخطف الانظار بصور رومانسية رفقة زوجها
منة منة عدلي القيعيتخطف الانظار بصور رومانسية رفقة زوجها
منة منة عدلي القيعيتخطف الانظار بصور رومانسية رفقة زوجها

بيطري الشرقية: تحصين 254 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

على البحر.. عبير صبري تستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

تضامن الشرقية تنتهي من تدريب 40 رائدة لتعزيز التغذية السليمة للحوامل والأطفال

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

فيديو

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد