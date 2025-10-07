قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بصلي وبصوم وبسرق وعاوزة أكفر عن ذنبي؟.. أمين الإفتاء يجيب
بعد إعلانه تمثيل منتخب أمريكا| كيشو يتمرد واتحاد المصارعة يصدمه.. إيه الحكاية؟
التعليم: تطبيق حافز الـ 1000 جنيه شهريا للمعلمين بدءا من نوفمبر
الصرف في هذا الموعد.. خبر سار للمعلمين عن حافز الـ1000 جنيه
اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025
التعليم: لا عجز معلمين في جميع المواد الاساسية على مستوى الجمهورية
وزير الزراعة لـ"صدى البلد": مصر الأولى عالميا فى إنتاجية الفدان من الأرز والقمح
بنسبة 95%.. إبراهيم فايق يكشف عن المدير الفني الجديد للنادي الأهلي
متحدث حماس: ربطنا الإفراج عن أسرى الاحتلال بالانسحاب الكامل من غزة
بوتين: القوات الروسية سيطرت على نحو 5 آلاف كيلومتر مربع في أوكرانيا خلال عام 2025
رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا مع استقرار احتياطي النقد الأجنبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في الغربية.. تُزرع التنمية على أرض يحرسها الأمن في عيدها القومي الـ227

مدير أمن الغربية
مدير أمن الغربية
الغربية أحمد علي

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مساء اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، اللواء أسامة نصر، مدير أمن الغربية، لتقديم التهنئة بمناسبة العيد القومي الـ227 لعروس الدلتا، الذي يخلّد ذكرى صمود وبطولات أبناء المحافظة في مواجهة الاحتلال الفرنسي، رمزًا للشجاعة والانتماء الوطني.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال اللقاء، قدّم مدير الأمن درع مديرية أمن الغربية للمحافظ، تقديرًا لجهوده في دعم مسيرة التنمية وتعزيز التعاون البنّاء بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لخدمة المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار ربوع المحافظة.

ومن جانبه، أعرب اللواء أشرف الجندي عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة، مؤكدًا أن “يدًا تبني ويدًا تحمي” تجسد روح التعاون بين مؤسسات المحافظة، حيث تتلاقى جهود التنمية والبناء مع رسوخ الأمن والاستقرار، ليظل المواطن في صدارة الأولويات.

تهنئة مدير أمن الغربية 

وأشار المحافظ إلى أن ما تشهده المحافظة من إنجازات في مختلف القطاعات يسير جنبًا إلى جنب مع ما تحقق من أمن وأمان بفضل جهود رجال الشرطة الذين يضربون أروع الأمثلة في التفاني والعطاء، محافظين على كرامة المواطن واستقراره.

واختُتم اللقاء بتبادل التهاني والدعوات بأن يديم الله على مصر نعمة الأمن والتنمية، لتظل الغربية دائمًا عروس الدلتا النابضة بالحياة والفخر والانتماء.

اخبار محافظة الغربية تهنئة مدير أمن الغربية العيد القومي احتفالات نصر أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطوير حدائق تلال الفسطاط

أسابيع تفصلنا عن حدث ضخم | رئيس الوزراء يعلن خبرا مهمًا للمواطنين

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

تصرف في هذا الموعد.. 1000 جنيه من الرئيس السيسي للمعلمين والنقابة تعلق

د. أحمد عمر هاشم رحمه الله

أحمد عمر هاشم.. تفاصيل الهدية التي سترافق الراحل إلى مثواه الأخير

أسعار البنزين

رئيس الوزراء لصدى البلد: أي زيادات لأسعار البنزين توضع لها خطط وضوابط.. فيديو

الآثار

وصل للكنز بعد التنقيب.. القبض على مزارع بحوزته 533 قطعة آثار ببنى سويف

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. اِلحق اشتري عيار 21

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21

ترشيحاتنا

Motorola

هاتف Motorola Moto G Power 2025 .. صفقة برايم داي التي تجمع بين القوة والأناقة

OnePlus

ساعة OnePlus Watch 3 تهبط إلى أدنى سعر لها في عروض برايم داي لشهر أكتوبر

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| بمواصفات جبارة فيفو غزو الأسواق بهاتف جديد.. شركة أبل تواجه بعض التحقيقات فما القصة؟

بالصور

طريقة عمل الكوكيز بالشوكليت شيبس .. مقرمش وطري في نفس الوقت

طريقة عمل الكوكيز بالشوكليت شيبس
طريقة عمل الكوكيز بالشوكليت شيبس
طريقة عمل الكوكيز بالشوكليت شيبس

تحذير للرجال: هذه الأطعمة تسبب ضعف الانتصاب

ضعف الانتصاب
ضعف الانتصاب
ضعف الانتصاب

للشباب.. سيات ابيزا 2014.. بهذا السعر

سيات ابيزا 2014
سيات ابيزا 2014
سيات ابيزا 2014

أطعمة غنية بالبوتاسيوم تحمي قلبك وتحافظ على توازن الجسم.. إليك الحد المسموح به يوميًا وفوائده المدهشة

أبرز الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم
أبرز الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم
أبرز الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

فيديو

6 أكتوبر

اعتراف صادم.. تل أبيب أذلت وهزمت أمام مصر في 73.. والإنكار جلب 7 أكتوبر 2023

اللانشون يسـ.ــمم 5 أطفال

5 أطفال يصابون بالتــسـمـ.ـم بسبب “اللانشون” في سوهاج

مى فاروق

مي فاروق تطرح أحدث أغانيها "تاريخي" وتوجه رسالة للمرأة القوية

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

وفاته تهز الأزهر.. 10 معلومات عن العالم الجليل أحمد عمر هاشم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد