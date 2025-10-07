في الغربية.. تُزرع التنمية على أرض يحرسها الأمن في عيدها القومي الـ227

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مساء اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، اللواء أسامة نصر، مدير أمن الغربية، لتقديم التهنئة بمناسبة العيد القومي الـ227 لعروس الدلتا، الذي يخلّد ذكرى صمود وبطولات أبناء المحافظة في مواجهة الاحتلال الفرنسي، رمزًا للشجاعة والانتماء الوطني.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال اللقاء، قدّم مدير الأمن درع مديرية أمن الغربية للمحافظ، تقديرًا لجهوده في دعم مسيرة التنمية وتعزيز التعاون البنّاء بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لخدمة المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار ربوع المحافظة.

ومن جانبه، أعرب اللواء أشرف الجندي عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة، مؤكدًا أن “يدًا تبني ويدًا تحمي” تجسد روح التعاون بين مؤسسات المحافظة، حيث تتلاقى جهود التنمية والبناء مع رسوخ الأمن والاستقرار، ليظل المواطن في صدارة الأولويات.

تهنئة مدير أمن الغربية

وأشار المحافظ إلى أن ما تشهده المحافظة من إنجازات في مختلف القطاعات يسير جنبًا إلى جنب مع ما تحقق من أمن وأمان بفضل جهود رجال الشرطة الذين يضربون أروع الأمثلة في التفاني والعطاء، محافظين على كرامة المواطن واستقراره.

واختُتم اللقاء بتبادل التهاني والدعوات بأن يديم الله على مصر نعمة الأمن والتنمية، لتظل الغربية دائمًا عروس الدلتا النابضة بالحياة والفخر والانتماء.