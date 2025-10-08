قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رابط التسجيل في اللوتري الأمريكي 2026 .. شروط التقديم وخطوات التسجيل قبل انتهاء الموعد الرسمي
موسكو: واشنطن تعمل منذ فترة على تهيئة بنيتها التحتية للتجارب النووية
واشنطن بوست: أزمات سياسية تهدد استقرار الاتحاد الأوروبي في جناحه الشرقي
موسكو: محاولات ماكرون لتبرير أزماته الداخلية سخيفة ومضللة
الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء
دمياط تتعرض لأول موجة شتاء هذا العام
مديرة صندوق النقد: التأثير الاقتصادي الكامل للرسوم الجمركية الأمريكية "لم يتكشف بعد"
موسكو: روسيا تدعم خطة ترامب بشأن غزة والهدف الرئيسي حاليا إنهاء العنف
"العاصمة الجديدة" تواصل جولاتها الدولية من خلالها مشاركتها في مؤتمر "العمران والبيت والبناء" بعمان
لمدة 8 أيام.. مرشحو النواب بالجيزة يقدمون أوراق الترشح
من أرض السلام.. تحركات دولية لإنهاء الحرب في قطاع غزة
كرنفال عربات الزهور تجوب شوارع عروس الدلتا احتفالًا بالعيد القومي للغربية

شهدت محافظة الغربية أجواء احتفالية مبهجة مع انطلاق كرنفال عربات الزهور الذي جاب شوارع مدن المحافظة احتفالًا بالعيد القومي الـ227، وسط حضور جماهيري واسع ومشاركة من مختلف القطاعات، حيث تزيّنت العربات بالزهور والألوان في مشهد يعكس روح عروس الدلتا ويجسد حب وانتماء أبنائها لمحافظتهم ووطنهم.

توجيهات محافظ الغربية 

جاءت الاحتفالات برعاية ومتابعة اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، الذي أكد أن هذا اليوم يمثل مناسبة للفخر والاعتزاز بتاريخ المحافظة، وأن فعاليات العيد القومي تأتي هذا العام في إطار “أسبوع الخير” الذي تشهده الغربية، متضمنًا العديد من المبادرات والمشروعات الخدمية والتنموية، إلى جانب الفعاليات المجتمعية الهادفة إلى دعم المواطنين وإدخال البهجة على قلوب الأطفال والأسر البسيطة في مختلف المراكز والمدن.

دعم الأسر والعائلات 

وأكد محافظ الغربية أن “أسبوع الخير” يجسد توجه الدولة نحو دعم المواطن وتحسين جودة الحياة، مشددًا على أن المحافظة مستمرة في تنفيذ مشروعاتها الخدمية والتنموية في كل القطاعات، لتبقى الغربية نموذجًا للعطاء والإنجاز.

كما أوضح اللواء أشرف الجندي أنه تم إلغاء الحفل الفني الذي كان مقررًا ضمن فعاليات العيد القومي هذا العام، ووجّه بعدم مرور عربات الزهور داخل مدينة المحلة الكبرى احترامًا وتقديرًا لأرواح شهداء مصنع المحلة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي تجسيدًا لقيم الوفاء والاحترام التي تميز أبناء الغربية تجاه شهدائهم الأبرار.

وأشار المحافظ إلى أن احتفالات العيد القومي هذا العام جمعت بين الفرح والإنسانية، حيث امتلأت مدن ومراكز المحافظة بالأجواء الاحتفالية المبهجة، بينما ظلّ شعور الاحترام والاعتزاز بالشهداء حاضرًا في كل تفاصيل الفعاليات، ليبقى عيد الغربية مناسبة تجمع بين الفخر بالماضي والعمل من أجل المستقبل.

وتتواصل فعاليات “أسبوع الخير” في مختلف مدن ومراكز المحافظة بجهود مكثفة من الأجهزة التنفيذية، تأكيدًا على أن مسيرة التنمية والعطاء مستمرة لخدمة أبناء الغربية وتحقيق رضا المواطن في المقام الأول.

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

في أول يوم تقديم .. خناقة بين مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام أبواب محكمة طنطا

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

دراسة جديدة تكشف عن طريقة غير متوقعة لمنع حصوات الكلى

دراسة: النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب وراثيًا

دراسة: النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب وراثيًا

علاج تعب الحمل.. حيل ذهبية تحميكِ خلال أصعب 9 أشهر

تعرف على السيارات الكهربائية الأعلى ترخيصا خلال سبتمبر ‏

الشرقية تناقش خطة تطوير شارع الجلاء وحملات إزالة المباني القديمة ورفع الإشغالات بشوراع الزقازيق|صور

كندة علوش تخطف الأنظار بمكياج لافت

بحضور محافظ البحيرة الأسبق.. أعلام الشرقية يحتفل بذكرى حرب أكتوبر المجيدة|صور

مايان السيد تفتح قلبها.. مواصفات فتى أحلامها وخططها للارتباط

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

