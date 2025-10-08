كرنفال عربات الزهور تجوب شوارع عروس الدلتا احتفالًا بالعيد القومي للغربية

شهدت محافظة الغربية أجواء احتفالية مبهجة مع انطلاق كرنفال عربات الزهور الذي جاب شوارع مدن المحافظة احتفالًا بالعيد القومي الـ227، وسط حضور جماهيري واسع ومشاركة من مختلف القطاعات، حيث تزيّنت العربات بالزهور والألوان في مشهد يعكس روح عروس الدلتا ويجسد حب وانتماء أبنائها لمحافظتهم ووطنهم.

توجيهات محافظ الغربية

جاءت الاحتفالات برعاية ومتابعة اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، الذي أكد أن هذا اليوم يمثل مناسبة للفخر والاعتزاز بتاريخ المحافظة، وأن فعاليات العيد القومي تأتي هذا العام في إطار “أسبوع الخير” الذي تشهده الغربية، متضمنًا العديد من المبادرات والمشروعات الخدمية والتنموية، إلى جانب الفعاليات المجتمعية الهادفة إلى دعم المواطنين وإدخال البهجة على قلوب الأطفال والأسر البسيطة في مختلف المراكز والمدن.

دعم الأسر والعائلات

وأكد محافظ الغربية أن “أسبوع الخير” يجسد توجه الدولة نحو دعم المواطن وتحسين جودة الحياة، مشددًا على أن المحافظة مستمرة في تنفيذ مشروعاتها الخدمية والتنموية في كل القطاعات، لتبقى الغربية نموذجًا للعطاء والإنجاز.

كما أوضح اللواء أشرف الجندي أنه تم إلغاء الحفل الفني الذي كان مقررًا ضمن فعاليات العيد القومي هذا العام، ووجّه بعدم مرور عربات الزهور داخل مدينة المحلة الكبرى احترامًا وتقديرًا لأرواح شهداء مصنع المحلة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي تجسيدًا لقيم الوفاء والاحترام التي تميز أبناء الغربية تجاه شهدائهم الأبرار.

وأشار المحافظ إلى أن احتفالات العيد القومي هذا العام جمعت بين الفرح والإنسانية، حيث امتلأت مدن ومراكز المحافظة بالأجواء الاحتفالية المبهجة، بينما ظلّ شعور الاحترام والاعتزاز بالشهداء حاضرًا في كل تفاصيل الفعاليات، ليبقى عيد الغربية مناسبة تجمع بين الفخر بالماضي والعمل من أجل المستقبل.

وتتواصل فعاليات “أسبوع الخير” في مختلف مدن ومراكز المحافظة بجهود مكثفة من الأجهزة التنفيذية، تأكيدًا على أن مسيرة التنمية والعطاء مستمرة لخدمة أبناء الغربية وتحقيق رضا المواطن في المقام الأول.