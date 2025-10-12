قيادات الغربية يتفقدون معسكر الإيواء العاجل ضمن صقر 156 لمجابهة الأزمات

تفقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، يرافقه اللواء أركان حرب هشام حسني قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، اليوم الاستعدادات النهائية لمعسكر الإيواء العاجل المقام بأرض البوريفاج بحي أول طنطا، ضمن فعاليات التدريب العملي المشترك “صقر 156” لمجابهة الأزمات والكوارث، والذي يتم تنفيذه خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري.

يأتي ذلك في إطار التنسيق الدائم والتعاون المستمر بين المحافظة وقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري لرفع جاهزية الأجهزة التنفيذية في التعامل مع المواقف الطارئة.

توجيهات محافظ الغربية

ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام، والعميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات الخدمية والجهات التنفيذية المشاركة، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية والطلاب المشاركين في فعاليات المعسكر.

وخلال الجولة، اطلع المحافظ وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري على مكونات معسكر الإيواء وجاهزيته الكاملة، والذي يضم 47 خيمة مجهزة تستوعب نحو 200 نزيل، مزودة بكافة التجهيزات الأساسية والخدمات المعيشية، من مطاعم ومطابخ ومخابز وعيادات طبية ونقاط إطفاء ودورات مياه، إلى جانب المساجد والكنائس، ومناطق مخصصة للأطفال تضم ألعابًا ترفيهية ومكتبة متنقلة ووحدة اجتماعية متنقلة، فضلًا عن ملاعب للأنشطة الرياضية ومساحات مخصصة للتعليم والتوعية.

كما تفقد المحافظ ، الفصول الدراسية المجهزة وشاشات العرض الذكية وأماكن حضانات الأطفال ومناطق الدعم النفسي والتوعية، مشيدًا بمشاركة طلاب المدارس الفندقية في إعداد وتقديم وجبات الطعام داخل مطاعم المعسكر، إلى جانب الأنشطة التعليمية والفنية التي تشرف عليها مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وقطاع الشباب والرياضة الذي ساهم في تجهيز مناطق الأنشطة الترفيهية والرياضية وتفعيل دور المتطوعين الشباب داخل المعسكر.

جولة ميدانية محافظ الغربية

وحرص المحافظ خلال جولته على متابعة دور مديريات الصحة والطب البيطري والتموين والكهرباء والمياه في تقديم الدعم الكامل للمعسكر، سواء من خلال الخدمات الطبية والبيطرية والإسعافية، أو في تأمين الإمدادات الحيوية وضمان استدامة الخدمات داخل المعسكر على مدار فترة التدريب العملي.

دعم تضامن الاجتماعي

وأشاد اللواء أشرف الجندي بالجهود المتميزة التي بذلتها مديرية التضامن الاجتماعي في الإعداد والتنظيم والتنسيق بين جميع الجهات، مؤكدًا أن هذا الأداء يعكس روح العمل الجماعي والالتزام الجاد من كافة القطاعات التنفيذية، ويُترجم حرص الدولة على توفير منظومة إيواء عاجل متكاملة تضمن سلامة المواطنين وتلبي احتياجاتهم في أوقات الأزمات.

وقال محافظ الغربية: “ما شاهدناه اليوم من تنظيم وتجهيز يعكس رؤية الدولة في بناء منظومة متكاملة لإدارة الأزمات والطوارئ، والتنسيق بين مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية في خدمة المواطن. نعمل على أن تكون كل جهة جاهزة ومتعاونة وقت الحاجة، لأن الهدف الأول هو الإنسان وسلامته.”

كما أكد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة وصيانة جميع التجهيزات والمعدات، والتأكد من جاهزية فرق التدخل السريع وفرق الإخلاء العاجل، مشددًا على استمرار التعاون والتكامل مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري ورفع كفاءة الكوادر التنفيذية بالمحافظة لضمان سرعة الاستجابة والدقة في التنفيذ حال وقوع أي طارئ.

دعم الأسر والعائلات

من جانبه، أعرب اللواء أركان حرب هشام حسني قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري عن تقديره للتنظيم المتميز لمعرض ومعسكر الإيواء العاجل، مشيدًا بما لمسه من تعاون بين الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية بمحافظة الغربية، مؤكدًا أن ما تحقق من مستوى جاهزية هو نموذج يُحتذى به على مستوى المحافظات في تنفيذ خطة الدولة لمجابهة الأزمات والكوارث.

معسكر الأيواء

وفي ختام الجولة، وجّه اللواء أشرف الجندي الشكر والتقدير لكافة العاملين المشاركين في تجهيز معسكر الإيواء، وعلى رأسهم العميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة، كما وجّه الشكر لأعضاء مكتب المستشار العسكري على جهودهم المخلصة،ولمديرية التضامن الاجتماعي لجهودها المتميزة في الإعداد، ولجميع الجهات المشاركة في تنظيم المعسكر من مديريات الشباب والرياضة، والصحة، والتربية والتعليم، والطب البيطري، والتموين، والوحدات المحلية، والشركات والهيئات المعاونة، مؤكدًا أن هذا التكامل هو ما يصنع النجاح الحقيقي في إدارة الأزمات بكفاءة واقتدار.