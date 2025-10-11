رئيس منطقة الغربية الأزهرية يُكرم عميد كلية القرآن الكريم بطنطا تقديرًا لجهوده

استقبل فضيلة الدكتور مجدي السعيد بدوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، معالي الأستاذ الدكتور أحمد عبد المرضى، عميد كلية القرآن الكريم، وذلك بمقر ديوان عام المنطقة.

تفاصيل اللقاء

وجاء ذلك في إطار التعاون المشترك بين منطقة الغربية الأزهرية وكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا.

جاء هذا اللقاء تقديرًا لجهود الكلية في دعم البرامج التدريبية التي تستهدف رفع كفاءة المعلمين والعاملين بالمنطقة الأزهرية، والتي أُقيم بها "البرنامج التثقيفي العقدي لمعلمي العلوم الشرعية بالغربية" في الفترة الأخيرة، وشهدت مشاركة متميزة من كوادر التعليم الأزهري.

وحضر اللقاء رشا الرفاعي، مدير إدارة التدريب التربوي بالمنطقة، والأستاذة راجية موسى، مسؤول العلاقات العامة، إلى جانب أعضاء إدارة التدريب بالمنطقة.

وخلال اللقاء، قدّم فضيلة الدكتور مجدي السعيد درع التقدير إلى الأستاذ الدكتور أحمد عبد المرضى، تعبيرًا عن الشكر والعرفان لما قدمته الكلية من تعاون علمي وتدريبي مثمر، أسهم في تنمية المهارات المهنية والعلمية للمعلمين والمعلمات، ودعم منظومة التطوير المهني بالأزهر الشريف.

من جانبه، عبّر الأستاذ الدكتور أحمد عبد المرضى عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة، مؤكدًا حرص كلية القرآن الكريم على استمرار التعاون مع المنطقة الأزهرية بما يحقق الأهداف التعليمية والتربوية المشتركة، ويسهم في خدمة رسالة الأزهر الشريف.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين الجانبين، واستمرار التنسيق في تنفيذ الدورات التدريبية النوعية والفعاليات المشتركة، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية والتحديات المستقبلية.