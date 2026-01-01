محافظ الغربية يقود حراكًا ميدانيًا واسعًا لرفع كفاءة الشوارع وتعزيز المظهر الحضاري بالمحافظة

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مع بداية العام الميلادي الجديد، سير أعمال النظافة العامة والتشجير والتجميل بعدد من المحاور والشوارع الرئيسية والميادين الحيوية بنطاق المحافظة، مؤكدًا أن الغربية تبدأ عامًا جديدًا بخطة عمل واضحة تستهدف الارتقاء بالمشهد الحضاري وتحقيق رضا المواطن على أرض الواقع،في إطار توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة بكافة مدن وقرى الجمهورية.

توجيهات محافظ الغربية

وشدد محافظ الغربية على ضرورة تكثيف أعمال النظافة اليومية ورفع التراكمات أولًا بأول، مع الاهتمام بزراعة الأشجار وصيانة المسطحات الخضراء وتجميل الجزر الوسطى والميادين العامة، بما يليق بمكانة المحافظة ويعكس صورة حضارية تليق بأبنائها، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة الأعمال ميدانيًا وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية، والتعامل الحاسم مع أي تقصير في مستوى الأداء.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة وضعت ملف النظافة والتجميل في مقدمة أولوياتها مع بداية العام الجديد، باعتباره أحد الملفات المرتبطة بشكل مباشر بصحة المواطن وحالته النفسية والشعور بالرضا العام، مشيرًا إلى أن تحسين البيئة المحيطة بالمواطن هو جزء لا يتجزأ من جهود الدولة لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

وقال محافظ الغربية في تصريحات له إن العمل مستمر على مدار الساعة لرفع كفاءة الشوارع والميادين، وإن أجهزة المحافظة تعمل وفق خطة متكاملة تشمل زيادة معدلات النظافة، والتوسع في أعمال التشجير، وتحسين الإضاءة، والحفاظ على ما تم تنفيذه من أعمال تطوير سابقة، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية ستظل هي الأساس لضمان تنفيذ التوجيهات وتحقيق النتائج المرجوة.

تكاتف الجهات التنفيذية

وأضاف المحافظ أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الجهات التنفيذية وتعاون المواطنين للحفاظ على ما يتم إنجازه، موضحًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير الدعم اللازم ورفع كفاءة المعدات والعاملين، بما يضمن استدامة مستوى النظافة والمظهر الحضاري في جميع أنحاء الغربية، لتبدأ المحافظة عامًا جديدًا بخطى ثابتة نحو بيئة أنظف وشكل حضاري يليق بتاريخها وأهلها.