قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتح باب التقديم في المدرسة المصرية الألمانية بأكتوبر عبر هذا الرابط|سجل الآن
15 طن دقيق.. حملات مكبرة على المخابز المخالفة
سماء يناير تحتضن القمر العملاق ومذنب ونجم الشعرى.. 10ظواهر فلكية تخطف الأنظار
اللجنة المصرية لإغاثة سكان غزة توفر الغذاء والخيام للفلسطينيين.. التفاصيل
طقس أول أيام 2026 .. الأرصاد تحذر: الجو شديد البرودة وسقوط أمطار
مصر ستتوج ببطولة الأمم الأفريقية وصلاح سيرحل عن ليفربول.. توقعات خبراء الأبراج
الزراعة تنجح في فتح سوق جمهورية الدومينكان أمام الموالح المصرية والرمان
ضبط مخدرات بـ 50 مليون جنيه.. الداخلية تداهم أوكار الكيف في سوهاج
خريطة أماكن 10 مدارس مصرية يابانية جديدة تقرر افتتاحها العام المقبل
ما هو النظام التعليمى المُطبق في المدارس المصرية اليابانية ؟.. تفاصيل كاملة
يقظة طبيبة تكشف الخطر في اللحظة الأخيرة.. إنقاذ رضيعة من موت محقق بلدغة عقرب في سوهاج
حلم قديم يتحول إلى واقع.. موعد تشتغيل محطة الضبعة النووية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يقود حراكًا ميدانيًا واسعًا لرفع كفاءة الشوارع وتعزيز المظهر الحضاري بالمحافظة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مع بداية العام الميلادي الجديد، سير أعمال النظافة العامة والتشجير والتجميل بعدد من المحاور والشوارع الرئيسية والميادين الحيوية بنطاق المحافظة، مؤكدًا أن الغربية تبدأ عامًا جديدًا بخطة عمل واضحة تستهدف الارتقاء بالمشهد الحضاري وتحقيق رضا المواطن على أرض الواقع،في إطار توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة بكافة مدن وقرى الجمهورية.

توجيهات محافظ الغربية 

وشدد محافظ الغربية على ضرورة تكثيف أعمال النظافة اليومية ورفع التراكمات أولًا بأول، مع الاهتمام بزراعة الأشجار وصيانة المسطحات الخضراء وتجميل الجزر الوسطى والميادين العامة، بما يليق بمكانة المحافظة ويعكس صورة حضارية تليق بأبنائها، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة الأعمال ميدانيًا وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية، والتعامل الحاسم مع أي تقصير في مستوى الأداء.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة وضعت ملف النظافة والتجميل في مقدمة أولوياتها مع بداية العام الجديد، باعتباره أحد الملفات المرتبطة بشكل مباشر بصحة المواطن وحالته النفسية والشعور بالرضا العام، مشيرًا إلى أن تحسين البيئة المحيطة بالمواطن هو جزء لا يتجزأ من جهود الدولة لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

وقال محافظ الغربية في تصريحات له إن العمل مستمر على مدار الساعة لرفع كفاءة الشوارع والميادين، وإن أجهزة المحافظة تعمل وفق خطة متكاملة تشمل زيادة معدلات النظافة، والتوسع في أعمال التشجير، وتحسين الإضاءة، والحفاظ على ما تم تنفيذه من أعمال تطوير سابقة، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية ستظل هي الأساس لضمان تنفيذ التوجيهات وتحقيق النتائج المرجوة.

تكاتف الجهات التنفيذية

وأضاف المحافظ أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الجهات التنفيذية وتعاون المواطنين للحفاظ على ما يتم إنجازه، موضحًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير الدعم اللازم ورفع كفاءة المعدات والعاملين، بما يضمن استدامة مستوى النظافة والمظهر الحضاري في جميع أنحاء الغربية، لتبدأ المحافظة عامًا جديدًا بخطى ثابتة نحو بيئة أنظف وشكل حضاري يليق بتاريخها وأهلها.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات الحدائق والمنتزهات العام الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

حالة الطقس

المرتفع السيبيري يفرض سيطرته.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة

طارق مصطفى

ليس طارق مصطفى.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة حول مدرب الزمالك الجديد

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الزمالك

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مدرب الزمالك الجديد

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات العربية 1-1-2026 في البنوك

المتحدث باسم القوات الجنوبية الحكومية

اليمن.. القوات الحكومية الجنوبية تنفي الانسحاب من حضرموت والمهرة

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

رئيس بدر يقوم بجولة ميدانية لمتابعة سير أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق.. صور

حماية المستهلك

حصاد حماية المستهلك 2025| 9,436 حملة.. ضبط 584.5 طن سلع.. وحل 96% من الشكاوى

قطع المياه

انقطاع المياه عن منطقة الزمالك صباح السبت

بالصور

مي كساب وزوجها يشاركون الجمهور موسم الأعياد بطريقة مختلفة

مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها

مش هتصدق شكلها .. شيماء سيف بفستان قصير تثير الجدل بإطلالة رأس السنة

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

لا تتجاهلها .. أول تحذير صحي من جمال شعبان في 2026

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

بتصحى تعبان أو مصدع .. نصائح لأفضل وضعيات نوم صحيحة

وضعيات النوم
وضعيات النوم
وضعيات النوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد