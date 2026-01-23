رئيس مدينة بورفؤاد يتابع وضع مناطق الشعراوي والعبور عقب إزالة الأسواق العشوائية | شاهد

أشاد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد بجهود مديرية الأوقاف بمحافظة بورسعيد في نشر الفكر الوسطي والمستنير، مؤكداً أن ذلك يسهم في ترسيخ القيم الأخلاقية والروحية وبناء الإنسان المصري الواعي والمنتج.

جاءت تصريحات رئيس مدينة بورفؤاد عقب أداء صلاة الجمعة بمسجد الشعراوى، ضمن نهجه الثابت بالتواجد الميداني والتواصل المستمر مع المواطنين، انطلاقًا من إيمانه الراسخ بأن الاقتراب من الشارع هو الأساس في رسم السياسات وتحديد الأولويات التنفيذية بدقة.

والتقى الدكتور إسلام بهنساوى بعدد من المواطنين، حيث استمع إليهم في حوار مباشر، تم خلاله طرح عدد من الشكاوى والمقترحات، ووجه بدراسة ما تم عرضه والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان سرعة الاستجابة وتحقيق الحلول المناسبة وفق القواعد القانونية والإمكانيات المتاحة.

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد أن التواصل مع المواطنين يمثل محورًا رئيسيًا في منظومة العمل التنفيذي ، مشيرًا إلى أن تحسين جودة الخدمات لا ينفصل عن المتابعة الميدانية المستمرة والاستماع الدقيق لما يُطرح على الأرض من مطالب واقعية.

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور إسلام بهنساوي أن هناك توجيهات مشددة من اللواء أ. ح محب حبشي محافظ بورسعيد لكافة الأجهزة التنفيذية بالتعامل الإيجابي والسريع مع شكاوى المواطنين، والتنسيق الكامل بين جميع المستويات لضمان تحسين الأداء الخدمي وتحقيق رضا المواطن باعتباره الهدف الأسمى لكل الجهود التنموية على أرض بورسعيد.