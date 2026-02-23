قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بين صمت الشباك وضجيج الانتقادات.. ماذا يحدث لمحمد صلاح في ليفربول؟
مواجهة قوية بين الأهلي وسموحة في الدوري المصري
سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين
الرئيس الإيراني: ملتزمون بالسلام.. ومستعدون لأي سيناريو محتمل
تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة اليوم في الدوري
مصرع 4 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكلات بالدقهلية
العد التنازلي بدأ.. تشغيل محطة الربط الكهربائي بين مصر والسعودية خلال أسابيع
تقرير: فرقة عمل أمريكية ساعدت في القضاء على إل مانشو بالمكسيك
3 مواجهات قوية في افتتاح الجولة الـ19 للدوري المصري
بعد إحالة متهم بالتعدي على فرد أمن بمجمع سكني للمحاكمة الجنائية..هذه عقوبته بالقانون
توك شو

أخبار التوك شو| أبو شادي: أي ضربة لإيران قد تشعل الإقليم.. وأحمد كريمة: الإخوان حاولوا تجنيدي وأرسلوا مندوبهم إلى بيتي مرتين

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أحمد كريمة: الإخوان حاولوا تجنيدي وأرسلوا مندوبهم إلى بيتي مرتين
كشف الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، عن تفاصيل جديدة لأول مرة، قائلاً: "أقسم بالله… أقسم بالله، جماعة الإخوان أرسلت لي مندوبًا إلى المنزل مرتين في عام 2012".

أبو شادي: التصعيد الأمريكي ورقة ضغط تفاوضية.. وأي ضربة لإيران قد تشعل الإقليم
قال يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقًا، إن الحشد العسكري والتصريحات الصادرة عن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف تجاه إيران؛ تأتي في إطار ممارسة ضغوط تفاوضية بشأن الملف النووي، أكثر من كونها مؤشرًا مباشرًا على اندلاع حرب وشيكة.

التحقيق مع مرشد سياحي بعد واقعة الكتابة على هرم أوناس بسقارة.. والداخلية تتحرك
أعلن حسام نجم، وكيل نقابة المرشدين السياحيين، فتح تحقيق عاجل مع المرشد الذي ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يكتب بالطباشير على هرم أوناس بمنطقة سقارة، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا باعتبارها مساسًا بأحد أبرز معالم الحضارة المصرية القديمة.

أحمد كريمة: يجوز للفتاة طلب الارتباط بشاب.. والزوج من حقه الزواج بثانية دون علم الأولى
أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن من حق الرجل القادر على الزواج من ثانية أن يتزوج دون إعلام الزوجة الأولى، موضحًا أنه لا يوجد نص شرعي يلزم الزوج بإخبار زوجته الأولى عند الزواج من ثانية.

محمد نجاتي يفتح النار على صناع مسلسل العتاولة: خدعوني
كشف الفنان محمد نجاتي، تفاصيل مشاركته في مسلسل العتاولة، معبرًا عن استيائه مما حدث لشخصيته داخل العمل، ومؤكدًا أنه شعر بـ"الخديعة" بعد تغيير مسار دوره.

أحمد موسى: مصر تبذل جهودًا مكثفة لمنع اندلاع حرب بين إيران وأمريكا وإسرائيل
قال الإعلامي أحمد موسى إن الدولة المصرية تقوم بدور كبير ومكثف لمنع اندلاع مواجهة عسكرية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، مشيرًا إلى وجود تحركات دبلوماسية نشطة على أعلى مستوى لاحتواء التصعيد في المنطقة.

نجل رجل الأعمال محمد فاروق: والدي بيديني مساحة اتخاذ القرارات حتى لو هتحصل خسارة
تحدث نجل رجل الأعمال محمد فاروق عبد المنعم،  عن التجارب الشخصية والمهنية التي مر بها في العمل داخل شركة العائلة "موبيكا".
محمد نجاتي يكشف سر الصورة التي أبكت مصر.. فيديو
تحدث الفنان محمد نجاتي عن الصورة التي أثارت تفاعلًا واسعًا في مصر، والتي ظهر فيها وهو يقبل قدم والدته خلال تكريمها، مؤكدًا أن ما فعله هو أقل ما يمكن أن يقدمه لها.

أمين الفتوى: الصيام شرف ورفعة للمؤمن مع مراعاة حالات المرضى والقدرة البدنية
أكد الدكتور محمد وسام خضر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن شهر رمضان يتميز بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، مبينًا أن مفتاح هذا الشهر الفضيل هو الرحمة التي تعم المؤمنين.

سائق تريلا والقبض بالدولار.. رامز جلال ينهال بالسخرية على مصطفى غريب
استهل الفنان رامز جلال حلقة اليوم من برنامج رامز ليفل الوحش بمقدمة ساخرة من ضيفه كما اعتاد، موجّهًا العديد من التعليقات الطريفة للفنان مصطفى غريب، ضيف الحلقة.

علي جمعة يوضح حكم وضوء المريض بالقسطرة البولية: "أداء الصلاة واجب مع التيسير"
كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، حكم وضوء المريض الذي يستخدم قسطرة بولية، مؤكدًا أن الشرع جاء باليسر والعفو في مثل هذه الحالات.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

