توك شو | بكري: التلاعب بالأسعار خط أحمر.. رامز جلال لـ أحمد السقا: دي مش عمايل نجم...فرحة في السويس بسبب «بركة رمضان»

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

مصطفى بكري: مصر مستقرة بفضل جيشها العظيم ووعي شعبها



أكد الإعلامي مصطفى بكري أن استقرار مصر وأمنها يعودان إلى قوة مؤسساتها الوطنية وعلى رأسها القوات المسلحة المصرية، إلى جانب وعي الشعب المصري ووقوفه خلف دولته.

نجاح مصر في تجاوز الأزمات

أضاف خلال برنامج أسرار المذاع علي قناة صدي البلد، أن مصر نجحت في تجاوز العديد من التحديات بفضل تماسك جبهتها الداخلية وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

وانتقد بكري ما وصفه بمحاولات البعض استغلال القضايا الوطنية لتحقيق شهرة أو تصدر مواقع التواصل الاجتماعي.

مصطفى بكري: التلاعب بالأسعار خط أحمر .. واستغلال معاناة الناس جريمة



أكد الإعلامي مصطفى بكري أن استغلال الظروف الاقتصادية والتلاعب بأسعار السلع يمثل جريمة في حق المواطنين، مشددًا على ضرورة التصدي الحاسم لهذه الممارسات.

محاسبة كل من يثبت تورطه في رفع الأسعار

أوضح خلال برنامجه أسرار المذاع على قناة صدي البلد أن المواطن المصري يواجه أعباء اقتصادية كبيرة، ولا يمكن السماح للبعض بتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب معاناة الناس، مطالبًا بمحاسبة كل من يثبت تورطه في رفع الأسعار أو احتكار السلع.

أكد مصطفى بكري أن استقرار مصر وأمنها يعودان إلى قوة مؤسساتها الوطنية وعلى رأسها القوات المسلحة المصرية، إلى جانب وعي الشعب المصري ووقوفه خلف دولته.



رامز جلال لـ أحمد السقا: اللي بتعمله ده مش عمايل نجم شباك من الصف الأول



حل النجم أحمد السقا مساء اليوم، ضيف في برنامج المقالب "رامز ليفل الوحش"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، عبر شاشة «MBC مصر» خلال شهر رمضان 2026.

وقال رامز جلال لأحمد السقا: اللي بتعمله دة مش عمايل نجم شباك من نجوم الصف الأول..لما الفراغ قتله بقي يعمل فيديوهات ويهرتل في الندوات يمكن لما تتحط في المفرمة عقلك ممكن يرجعلك وتتطلع من عصر المماليك.

السفير عاطف سالم : قنوات الاتصال مع إسرائيل حافظت على متابعة السجناء المصريين



قال عاطف سالم سيد الأهل، السفير المصري الأسبق لدى إسرائيل، إن تولي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة لم يُحدث تغييرًا في آلية التعامل بشأن ملف السجناء المصريين، موضحًا أن رئيسة مصلحة السجون، وكانت برتبة جنرال، كانت تتولى هذا الملف، إلى جانب إدارة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الإسرائيلية، ومسؤول ملف مصر هناك، مؤكدًا أن قنوات الاتصال ظلت مفتوحة بشكل مستمر.

وأوضح خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الإفراجات كانت تتم على أساس دراسة كل حالة على حدة، من خلال ملف متكامل يتضمن بيانات السجين وصورته ومعلومات أسرته، مضيفا أن بعض حالات التسلل، التي قد تصل عقوبتها إلى 3 سنوات، كان يتم التحرك بشأنها بعد انقضاء جزء من المدة، خاصة أن الاعتقال الإداري قد يُجدد كل 6 أشهر من دون إخطار مباشر، ما كان يتطلب متابعة دقيقة لكل سجين.

أيمن الجميل: جذور عائلتي تعود إلى تجارة الحبوب بين الصعيد وبحري قبل ظهور الاستيراد



قال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة cairo 3A، إنّ جذور عائلته في عالم التجارة تمتد لسنوات طويلة، موضحًا أن هذه الخلفية كان لها دور كبير في تشكيل مسيرته المهنية لاحقًا.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار"، أنّ والده ينتمي في الأصل إلى محافظة دمياط، وكان قد التحق بالخدمة في القوات الجوية وأصبح طيارًا، لكن ارتباط العائلة بالتجارة ظل حاضرًا بقوة.

وتابع: «طبعًا الدمياطية شطار شويتين، وأهله كلهم من دمياط»، في إشارة إلى الطبيعة التجارية التي اشتهرت بها المدينة وأهلها عبر الأجيال.

وأوضح الجميل أن جده كان من كبار تجار الحبوب في مصر في ذلك الوقت، مشيرًا إلى أن تجارة الحبوب قديمًا كانت تعتمد على الحركة التجارية بين الصعيد والوجه البحري قبل ظهور الاستيراد عبر البواخر من أوروبا أو الولايات المتحدة.

الفنان محمد غنيم: عشت طفولة سعيدة داخل أسرة تربوية مترابطة



استعاد الفنان محمد غنيم ذكريات طفولته، مؤكدًا أنه نشأ في بيئة أسرية مترابطة قامت على التعليم والثقافة.



أوضح خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم أنه كان الابن الأكبر بين أربعة أشقاء داخل أسرة يعمل الأب والأم فيها بالتدريس في وزارة التربية والتعليم، في زمن كان يحظى فيه المعلم بمكانة كبيرة واحترام واسع في المجتمع.



وأشار غنيم إلى أن نشأته في بيت تربوي انعكست بوضوح على مسيرة أفراد العائلة، إذ أصبح هو وشقيقته طبيبين، بينما اتجه الشقيقان الآخران إلى الهندسة، وهو ما اعتبره نتيجة طبيعية لبيئة تعليمية صارمة ومشجعة على التفوق.

فرحة كبيرة في السويس.. «بركة رمضان» يقدم عمرة ومساعدات للأهالي



واصل هاشتاج بركه رمضان مع مستقبل وطن تصدر منصات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع عرض الحلقة الرابعة عشرة من برنامج «بركة رمضان» الذي يقدمه الفنان سامح حسين عبر شاشة dmc، وبرعاية حزب مستقبل وطن، وسط تفاعل واسع من الجمهور، حيث يواصل البرنامج تحقيق حضور قوي منذ بداية الموسم الرمضاني.

زيارة إنسانية لمحافظة السويس

وشهدت الحلقة الرابعة عشرة زيارة فريق البرنامج إلى السويس، حيث التقى بعدد من الأهالي واستعرض مجموعة من الحالات الإنسانية المؤثرة، في أجواء مليئة بالمشاعر والفرحة بعد تحقيق أحلام عدد من البسطاء وتقديم الدعم لهم، في مشاهد إنسانية لاقت تفاعلًا كبيرًا من المشاهدين.

حسام موافي: الدوخة المتكررة عَرَض لا مَرض.. ويجب تشخيص السبب أولا



أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الشعور المتكرر بالدوخة وعدم الاتزان لا يعد مرضًا في حد ذاته، بل هو عَرضض قد يشير إلى عدة أمراض مختلفة، مشددًا على أهمية عدم علاج الدوخة دون معرفة السبب الحقيقي وراءها.

نشرة المراة والمنوعات: لماذا يشعر غير المريض بالسكر بالدوخة والتعب أثناء الصيام؟.. طرق اقتصادية للتخلص من هيشان الشعر قبل العيد

أسباب الدوخة

وأوضح موافي خلال تقديمه برنامج «رب زدني علما» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الدوخة قد تنتج عن أسباب متعددة، من بينها الإصابة بالأنيميا أو وجود مشكلات في الأذن الداخلية أو هبوط عضلة القلب أو الفشل الكلوي أو نقص الصوديوم أو هرمون الكورتيزون في الجسم، إضافة إلى بعض المشكلات في مراكز التوازن بالمخ.

وأشار إلى أن تشابه الأعراض بين هذه الحالات يجعل من الخطأ تناول أدوية لعلاج الدوخة فقط دون تشخيص السبب، لأن كل حالة لها طريقة علاج مختلفة تمامًا.

مفتي الجمهورية يوضح حكم جماع الزوجة في نهار رمضان دون إدراكها للأحكام الشرعية



كشف الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، حكم الزوجة التي حدث معها جماع في نهار رمضان دون علمها أو إدراكها للحكم الشرعي، موضحًا ضوابط الكفارة والواجبات الشرعية في هذه الحالات.

وأضاف المفتي خلال لقائه ببرنامج «اسأل المفتي» عبر فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن السؤال ورد من امرأة تزوجت منذ عشرين عامًا وأفطرت تسعة أيام من رمضان، منها خمسة أيام خلال أيام العرس وأربعة أيام في العام التالي، دون قصد أو معرفة بأحكام الصيام.

الحكم الشرعي للكفارة

وأوضح المفتي أن الحكم الشرعي يختلف باختلاف ظروف الزوجين، مؤكدًا أن الكفارة تقع في الأصل على الزوج، مع وجود خلاف فقهي حول مدى مشاركة الزوجة، خاصة إذا كان قد أجبرها أو روادها على الفعل.

وكيل الأزهر يكشف لـ ساعة الفطار تفاصيل توزيع 10 آلاف وجبة في رمضان



خصص الإعلامي هاني النحاس مقدم برنامج «ساعة الفطار» المذاع على قناة صدى البلد حلقة اليوم من الازهر الشريف.

وخلال الجولة، قال الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، إنه يتم توزيع أكثر من 10 آلاف وجبه فطار على الطلاب بتوجيه من شيخ الأزهر.

وتابع الضويني، أن الطلاب الوافدين أبناء الأزهر ونهتم بهم، مشيرا إلى أن هؤلاء الطلاب سفراء للأزهر الشريف.