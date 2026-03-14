أخبار توك شو| موافي يحذر من الاعتماد على التجارب في الطب .. وبكري يحذر من غلق مضيق هرمز .. والليثي يحقق حلم شابين

حسام موافي يحذر من الاعتماد على تجارب الآخرين في الطب | فيديو



حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من الاعتماد على تجارب الآخرين أو نصائح غير متخصصة في الأمور الطبية، مؤكدًا أن الطب علم معقد يحتاج إلى سنوات طويلة من الدراسة والتدريب، ولا يمكن اختصاره في نصائح أو تجارب شخصية.

وأوضح موافي، خلال برنامج «رب زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن دراسة الطب تتطلب مراحل متعددة قبل ممارسة المهنة، تبدأ بست سنوات دراسة نظرية في كلية الطب، يليها سنة الامتياز، ثم سنوات إضافية من التدريب العملي والعمل تحت إشراف الأطباء المتخصصين والاستعداد لامتحانات التخصص.

مصطفى بكري يحذر: مضيق هرمز يشعل أزمة طاقة عالمية



حذر الإعلامي مصطفى بكري من خطورة أي تصعيد في مضيق هرمز،موضحاً أن المضيق أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.

تهديد الاقتصاد العالمي

قال بكري خلال حقائق وأسرار إن أي اضطرابات في المضيق ستؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي.

تأثير على باب المندب

وأشار أيضًا إلى أن الأزمة قد تمتد إلى مضيق باب المندب.

ولفت أن التصعيد العسكري المتبادل قد يفتح الباب أمام صراع أوسع،مشيراً إلى أن هذه الأحداث قد تؤدي إلى أزمة ثقة بين بعض الدول في المنطقة.

مصطفى بكري: استهداف لبنان جريمة ووصمة عار على المجتمع الدولي



انتقد الإعلامي مصطفى بكري ما يحدث من تصعيد عسكري في بيروت، مؤكداً أن استهداف المدن يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.

صمت دولي

وتساءل بكري خلال حقائق وأسرار عن سبب صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الأحداث، مشيراً إلى أن المدنيين هم الأكثر تضررًا من هذه الصراعات.

شابان يكافحان من أجل الأسرة والاخت.. وعمرو الليثي يحقق حلمهما في "أجمل ناس"



استهل الإعلامي الدكتور عمرو الليثي الحلقة الثانية من برنامج أجمل ناس على شاشة قناة الحياة بتأكيده على رسالة البرنامج الأساسية: لقاء الناس البسطاء يوميًا وإسعادهم من خلال جوائز مالية تحت شعار "هنسعد قلوبكم ونفرح بيوتكم"، إلى جانب دعم الفلاحين ومتابعة تجاربهم الزراعية، وتقديم مبادرات خيرية عبر فقرة «نهر الخير» في مختلف المحافظات.

إدخال الفرحة إلى القلوب الحزينة

وأكد الليثي أن الهدف من البرنامج هو إدخال الفرحة إلى القلوب الحزينة ومساندة المرضى، متمنيًا أن يحمل شهر رمضان الخير والبركة والسعادة لكل بيت.

سيارة المفاجآت

وخلال فقرة «سيارة المفاجآت»، التقى الليثي بشابين على جانب الطريق، الأول يُدعى محمود ويبلغ 34 عامًا، يعمل باليومية في مزرعة بعد أن كان فني موبايلات بالقاهرة، لكنه لم يستطع فتح محله بسبب قلة الإمكانيات وبعد وفاة والده، ويكسب يوميًا حوالي 200 جنيه لتغطية احتياجات أسرته.

مفتي الديار المصرية يوضح صفات الزوجة المثالية .. فيديو



أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، أن للزوجة المثالية معايير محددة تجعلها محل تقدير ومودة داخل الأسرة، بما يتوافق مع تعاليم الدين الإسلامي.

الصفات الأساسية للزوجة الصالحة

وأوضح المفتي، خلال حديثه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج «اسأل المفتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحديث عن الزوجة المثالية أو المرأة الصالحة، يشير إلى امرأة تتحلى بالصدق والطاعة، وتحافظ على بيتها ومال زوجها.

منير فخري عبد النور: دراسة الاقتصاد والعلوم السياسية جاءت لفهم أسباب الصراع السياسي في مصر



قال منير فخري عبد النور وزير السياحة والصناعة الأسبق، إنّ سنوات دراسته الجامعية في أواخر الستينيات كان لها تأثيرا كبيرا في تشكيل وعيه السياسي والفكري، موضحًا أنه حرص منذ البداية على فهم طبيعة الصراعات السياسية التي شهدتها مصر في تلك الفترة.

وأضاف في لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار"، أن اختياره دراسة الاقتصاد والعلوم السياسية لم يكن مجرد اختيار أكاديمي عادي؛ بل كان مدفوعًا برغبة حقيقية في الفهم والتحليل.

محمود عزب: زوجتي كانت سندي في أصعب الظروف.. والزواج لم يكن عائقا بمشواري الفني



تحدث الفنان محمود عزب عن جانب إنساني من حياته الأسرية، كاشفًا عن الدور المحوري الذي لعبته زوجته في دعمه منذ بداية مشواره، خاصة في ظل التقلبات المادية التي مرّ بها بين فترات صعود وهبوط.

وأوضح محمود عزب، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، مع الإعلامية ـميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أنه تزوج في سن العشرين عن قصة حب، مؤكدًا أنه كان في حاجة إلى امرأة تحميه وتسانده، وهو ما وجده في زوجته التي وصفها بـ"السند الحقيقي".

ولفت إلى أن زوجته كانت حريصة على البيت والأبناء ومتابعة كل تفاصيل حياتهم، من التربية إلى التعليم.