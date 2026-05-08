3 ملايين جنيه خسائر .. تحريك 9 سيارات إطفاء لتبريد حريق شونة كتان بسمنود

أفاد مسئول أمني بمديرية أمن الغربية منذ قليل عن الدفع بحوالي 9 سيارات مطافىء مدعومة بقوات الحماية المدنية لإجراء عمليات التبريد بشونة الكتان المشتعلة بين مركزي سمنود وزفتي سعيا في تأمين ارواح وحياة المواطنين.

تحرك أمني عاجل

وتابع المسئول الأمني أنه تم التنسيق بالجهات المعنية بالمحليات والزراعة لاحجام الحرائق المتكررة تزامنا مع بدء موسم توريد الكتان بكافة مطاعن والشون بنطاق مركزي سمنود وزفتي خلال الفترة المقبلة.

وكانت قوات الحماية المدنية بالغربية نجحت في إخماد نيران حريق هائل بشونة كتان تقع علي مساحة فدان بقرية كفر العزيزية بنطاق دائرة مركز سمنود مما أسفر عن خسائر أولية تصل قيمتها إلي 3 مليون جنيه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الحريق



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اشتعال النيران بشونة كتان تقع علي مساحة فدان بنطاق قرية كفر العزيزية بنطاق دائرة مركز سمنود .

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.



كما دفعت الاجهزه الامنيه والتنفيذية بقوات الحماية المدنية مدعومة ب6 سيارات مطافىء وتم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات وخسائر بشرية وكبد الحريق مالك الشونة بخسائر أولية تصل إلي 3 مليون جنيه.

خسائر 3 مليون جنيه



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.