توك شو| بشائر تهدئة بين طهران وواشنطن..بعد أزمة الـATM في العيد..كيف تحركت البنوك لتوفير السيولة وحل مشكلة «الكاش»

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

بعد أزمة الـATM في العيد.. كيف تحركت البنوك لتوفير السيولة وحل مشكلة «الكاش»

شهدت ماكينات الصراف الآلي ATM بمختلف محافظات الجمهورية حالة من الزحام الشديد خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، بالتزامن مع صرف مرتبات الموظفين والمعاشات وزيادة إقبال المواطنين على سحب الأموال لتلبية احتياجات العيد، ما تسبب في نفاد السيولة ببعض الماكينات وتعطل عدد آخر نتيجة الضغط المتواصل.

ومع تزايد شكاوى المواطنين من صعوبة الحصول على «الكاش»، تحركت البنوك المصرية بشكل عاجل لتأمين السيولة النقدية وضمان استمرار خدمات السحب والإيداع طوال فترة الإجازة الرسمية التي أقرها البنك المركزي.

بشائر تهدئة بين طهران وواشنطن.. إيريني سعيد تكشف تفاصيل مسودة التفاهم الأولى

أكدت الدكتورة إيريني سعيد، الأكاديمية والمحللة السياسية، أن فرص التوصل إلى اتفاق إطاري نهائي بين الولايات المتحدة وإيران ما زالت تواجه تحديات معقدة، في ظل استمرار التصعيد السياسي والعسكري، وغياب مؤشرات حقيقية على حدوث اختراق جوهري في مسار الأزمة.

لا جديد حقيقي في الاتفاق الإطاري المطروح

أوضحت "سعيد" أن الحديث عن اتفاق إطاري جديد لا يعني بالضرورة الوصول إلى تسوية مختلفة جذريًا، مشيرة إلى أن المشهد الحالي لا يزال محكومًا بتعقيدات سياسية وعسكرية متراكمة تجعل الوصول إلى تفاهمات نهائية أمرًا صعبًا.

السعودية: انخفاض عدد المخالفين والظواهر السلبية في موسم الحج

أكد العميد طلال شلهوب، المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، أن المؤشرات الأمنية أظهرت انخفاضاً ملحوظاً في أعداد مخالفي أنظمة وتعليمات الحج، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية السعودية تواصل التأكيد على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين والزائرين بضوابط الحج، ومنع دخول المشاعر المقدسة دون تصريح.

وأوضح شلهوب، خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمد عبيد، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن تراجع الظواهر السلبية، مثل الافتراش والتسول، جاء نتيجة تنفيذ الخطط الأمنية والتشغيلية ضمن منظومة لجنة الحج العليا، بالتكامل مع مختلف الجهات الخدمية والتشغيلية، ما أسهم في تحقيق انسجام كبير وإدارة فعالة للحشود على أرض الواقع.

نمو السياحة.. زيادة 20.5% خلال 2025 و6.1 مليون سائح بالربع الأول 2026

شهدت الحركة السياحية الوافدة إلى مصر نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت أعداد السائحين بنسبة 20.5% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، مع استمرار وتيرة النمو خلال عام 2026، في ظل خطط الدولة لتعزيز القطاع السياحي وزيادة معدلات الجذب السياحي، حسبما ذكرت إكسترا نيوز.

6.1 مليون سائح خلال أول 4 أشهر من 2026

سجلت مصر خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 استقبال نحو 6.1 مليون سائح، بزيادة بلغت 7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، التي شهدت استقبال 5.7 مليون سائح، ما يعكس استمرار الأداء الإيجابي للقطاع السياحي.

متحدث الداخلية السعودية: إدارة حشود الحج صناعة سعودية كاملة

أكد العميد طلال شلهوب، المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، أن نجاح تنظيم موسم الحج هذا العام جاء بفضل دعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى جانب المتابعة المباشرة من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف رئيس لجنة الحج العليا.

وأوضح شلهوب خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمد عبيد، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن منظومة الحج اعتمدت على تكامل جهود الجهات الحكومية والأمنية والتشغيلية، مع تطبيق منظومات متقدمة لإدارة الحشود والكثافات البشرية لحظة بلحظة، باستخدام تقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وغرف تشغيل ذكية لضمان انسيابية الحركة داخل المشاعر المقدسة.

مارينا تستعد لصيف 2026 بتطوير شامل للشواطئ والخدمات

تواصل منطقة مارينا بالساحل الشمالي استعداداتها المكثفة لاستقبال موسم صيف 2026، من خلال تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة واسعة للشواطئ والمرافق والخدمات، في إطار خطة تهدف إلى تقديم تجربة صيفية متكاملة وآمنة للزوار خلال الموسم الجديد وفقًا لما نقلته إكسترا نيوز.

وشملت أعمال التطوير تحسين الشواطئ والمناطق الترفيهية، إلى جانب تكثيف حملات النظافة والتجميل، ورفع كفاءة البنية الأساسية والمرافق العامة، بما يسهم في توفير مستوى أفضل من الخدمات للمصطافين ورواد المنطقة.

الزراعة: توفير 8.2 مليون شكارة أسمدة مدعمة للموسم الصيفي خلال العيد

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار جهودها لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي للمزارعين بمختلف المحافظات، بالتزامن مع انطلاق الموسم الصيفي وزيادة الاحتياجات الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية.

وفي هذا الإطار، أعلن الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية، توفير ملايين الشكاير من الأسمدة المدعمة عبر منظومة كارت الفلاح، مع استمرار تقديم الخدمات الزراعية حتى خلال إجازة عيد الأضحى، لضمان انتظام عمليات الزراعة والري والتسميد دون توقف