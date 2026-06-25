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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مياه القناة يكشف تفاصيل التعاون مشترك مع الهيئة المصرية العامة للبترول

مياه القناة يكشف تفاصيل التعاون مشترك مع الهيئة المصرية العامة للبترول
مياه القناة يكشف تفاصيل التعاون مشترك مع الهيئة المصرية العامة للبترول
محمد الغزاوى

أكد اللواء أ.ح مهندس أحمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، تعزيز التعاون المشترك مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وذلك في مجالات الصيانة والدعم الفني والدراسات التخصصية، يأتي ذلك بتوجيهات المهندس مصطفي الشيمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي، بتعزيز التكامل المؤسسي وتبادل الخبرات الفنية بين الجهات الوطنية وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتخصصة.

مياه القناة يكشف تفاصيل التعاون مشترك مع الهيئة المصرية العامة للبترول

حيث استقبل اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، وفداً من الهيئة المصرية العامة للبترول، وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات الفنية والتخصصية، وتناول اللقاء مناقشة بنود بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى الاستفادة من الخبرات الفنية والإمكانيات المتخصصة التي تمتلكها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة في مجالات أعمال الصيانة والتشغيل والإشراف الفني وإعداد الدراسات التخصصية.

وقال اللواء أحمد رمضان، أن بروتوكول التعاون المشترك سوف يساهم في دعم جهود شركة مصر للبترول، إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، في التعامل مع التحديات الفنية ورفع كفاءة التشغيل وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول والإمكانيات المتاحة، حيث أن شركة محافظات القناة تضم " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

كما استعرض الجانبان سبل التعاون في تنفيذ أعمال الكشف الفني على الشبكات الداخلية وتحديد أسباب المشكلات التشغيلية المحتملة بشركة مصر للبترول، والاستعانة بالمعدات والأجهزة المتخصصة والكوادر الفنية المؤهلة التابعة لشركة مياه القناة، بما يضمن وضع الحلول الفنية المناسبة وفقاً للمعايير الهندسية المعتمدة وتحقيق أعلى مستويات الأداء والكفاءة التشغيلية.

وأضاف اللواء أحمد محمد رمضان، أن شركة مياه القناة تمتلك خبرات متراكمة وكوادر فنية متخصصة في مجالات إدارة وتشغيل وصيانة شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظات القناة الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، فضلاً عن امتلاكها منظومة متطورة من المعدات والأجهزة الحديثة التي تؤهلها لتقديم خدمات الدعم الفني والاستشاري وإعداد الدراسات الفنية للجهات المختلفة، بما يعزز الاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة ودعم جهود التنمية المستدامة.

وأوضح اللواء أحمد رمضان، إلى أن التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الشركة، من خلال تبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني والاستشاري والمشاركة في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التشغيلية، بما يسهم في الحفاظ على كفاءة البنية التحتية وتعزيز استدامة الأصول وتحقيق أعلى مستويات الأداء، مؤكداً أن الشركة حريصة على توظيف خبراتها وإمكاناتها الفنية لدعم جهود الدولة في مختلف القطاعات الحيوية.

القناة مياه القناة مياه الشرب والصرف الصحي محافظات القناه

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