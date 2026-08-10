أخبار التكنولوجيا.. iQOO تكشف عن Neo 11 Ultra وآبل تخطط لتغيير شامل لـApple Watch

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

مواجهة العمالقة.. مقارنة نارية بين سامسونج Z Fold 8 وهاتف iPhone Ultra

كشف تقرير إخباري ونشره موقع "فون أرينا" (PhoneArena) التقني المتخصص اليوم 9 أغسطس 2026، عن معالم المواجهة المرتقبة بداخل سوق الهواتف الذكية فائقة الرقي بين هاتف سامسونج القابل للطي "جالاكسي زد fold 8" (Galaxy Z Fold 8) وهاتف آبل الرائد الجديد "آيفون ألترا" (iPhone Ultra).

بشاشة ثورية.. iQOO تكشف عن وحشها الجديد Neo 11 Ultra

تستعد شركة iQOO للكشف الرسمي عن هاتف Neo 11 Ultra في الصين في 18 أغسطس ، وقبل الحدث، قدم مدير منتجات العلامة التجارية نظرة مفصلة على ما يمكن أن تفعله شاشة الهاتف.

وأشارت شركة iQOO، إلى أنه من المقرر أن يأتي الهاتف بشاشة OLED مسطحة مقاس 6.83 بوصة بدقة 2K

حجم صغير وسعر اقتصادي.. كل ما تريد معرفته عن جهاز Lenovo Lecoo P900A

أطلقت لينوفو جهازًا لوحيًا جديدًا منخفض التكلفة بشاشة IPS مقاس 8 بوصات، وتقنية 4G، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير. صغير الحجم وبسعر مناسب تحت علامتها التجارية Lecoo في الصين، ويطلق عليه اسم Lecoo P900A.

ساعة آبل بدون شاشة.. آبل تخطط لأكبر ثورة وتغيير شامل في تاريخ Apple Watch

تستعد شركة آبل لإحداث تغيير جذري هو الأكبر من نوعه في تاريخ تشكيلة ساعاتها الذكية؛ فبينما يترقب السوق إطلاق ساعة Apple Watch Series 12 وWatch Ultra 4 في سبتمبر المقبل ب ترقيات تركز على الأداء، كشف تقرير جديد عن خطط طموحة لإعادة هندسة الأجهزة القابلة للارتداء بالكامل خلال الأعوام القادمة.

بطارية هاتفك تنفد بسرعة.. بعد التحديث إليك السبب

تواجه شركة سامسونج موجة من شكاوى مستخدمي هواتفها الرائدة، وتحديداً طرازي Galaxy S25 Ultra وGalaxy S24 Ultra، بسبب مشكلات مفاجئة في الأداء ظهرت عقب تثبيت التحديث الأمني لشهر يوليو 2026.