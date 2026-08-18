أخبار التكنولوجيا| ريوتيوب يغير طريقة احتساب المشاهدات.. بوكو تكتسح الفئة الاقتصادية بطراز M8 ببطارية خيالية وسعر لا يُنافس

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أيهما أفضل للشراء .. ساعتا جوجل بيكسل 5 أم سامسونج جالاكسي 8 ولماذا؟

تُعدّ ساعتا جوجل بيكسل 5 وسامسونج جالاكسي 8 من الساعات الذكية المتميزة التي تعمل بنظام Wear OS، والمصممة لدمج تتبع اللياقة البدنية، ومراقبة الصحة، والملاحة، والميزات الذكية اليومية.

تتميز كلتاهما بشاشات AMOLED ساطعة، ودعم تخطيط القلب الكهربائي، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وخيارات LTE، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 2 جيجابايت

تركز ساعة Pixel Watch 5 على نظام جوجل البرمجي، وسعة تخزين أكبر تبلغ 64 جيجابايت، ونظام تحديد المواقع المتقدم، ومجموعة واسعة من المستشعرات. في المقابل، تتميز ساعة Galaxy Watch 8 بتصميم أنحف، وحماية من الياقوت، ومستشعر BioActive الصحي من سامسونج، وهيكل أكثر متانة.

رسميًا: يوتيوب يغير طريقة احتساب المشاهدات.. ما مصير أرباح صناع المحتوى؟

يستعد تطبيق يوتيوب لتغيير أحد أبرز مؤشرات عدد المشاهدات على منصته، وقد يؤثر ذلك على كيفية قراءة صناع المحتوى والمشاهدين لعدد المشاهدات. ابتداءً من الأسبوع المقبل، سيُحدّث الموقع نظام عدّ المشاهدات العام لجميع أنواع المحتوى، بهدف جعل الأمور أكثر اتساقًا ووضوحًا للجميع.

ابتداءً من 24 أغسطس، سيبدأ يوتيوب باحتساب المشاهدات العامة فور بدء تشغيل أي فيديو، بدءًا من الإطار الأول، دون اشتراط حد أدنى لوقت المشاهدة. سيُطبق هذا النظام الجديد عالميًا على الفيديوهات الطويلة، والمقاطع القصيرة، والبث المباشر، وجميع أنواع الفيديوهات الأخرى. حتى الآن

هل هاتفك فيها؟ قائمة هواتف Vivo و iQOO التي ستحصل على OriginOS 7 الجديد

تستعد شركة فيفو لإطلاق تحديث OriginOS 7 مع العديد من الترقيات الرئيسية والميزات الجديدة، بالإضافة إلى تحسينات شاملة في مختلف المجالات. وقد بدأ برنامج النسخة التجريبية بالفعل لبعض الأجهزة، ومن المتوقع إطلاق النسخة المستقرة خلال أسابيع قليلة.

مع اقتراب موعد الإصدار الرسمي، قد تتساءل عما إذا كان جهازك من Vivo أو iQOO مؤهلاً للتحديث، ومتى سيتم طرحه، وما هي الميزات الجديدة التي يمكن توقعها من OriginOS 7.

ببطارية خيالية وسعر لا يُنافس.. "بوكو" تكتسح الفئة الاقتصادية بطراز M8

تُوسّع شركة بوكو سلسلة هواتف M8 مرة أخرى، وتشير التفاصيل الأولية إلى أن الطراز الأحدث مُوجّه لمن يرغبون في عمر بطارية طويل وأداء يومي ممتاز دون إنفاق مبالغ طائلة. ورغم أن الشركة قد طرحت بالفعل إصدارات بمواصفات أعلى في وقت سابق من هذا العام، إلا أن هذا الطراز يبدو الخيار الأنسب من حيث السعر ضمن هذه السلسلة.