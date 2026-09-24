قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القوات اليمنية تعلن تكبيد الحوثيين خسائر وإفشال تقدم ميداني
الانتخابات البرلمانية المغربية.. نسبة المشاركة تبلغ 38.02%
مواعيد مباريات اليوم الخميس 24-9-2026 والقنوات الناقلة
ماذا يحدث عند قراءة سورة يس يوميا؟.. اغتنمها بعد الفجر لهذه الأسباب
واشنطن وبكين تمددان الهدنة التجارية حتى يناير 2027.. تحركات جديدة لتهدئة التوتر الاقتصادي
فوائد بقاء المسلم متوضئًا طوال الوقت.. 8 أسرار يغفلها الكثيرون
ترامب وميلانيا يصلان إلى قاعدة أندروز استعدادًا لاستقبال الرئيس الصيني
اللاعب يرفض العودة.. وكيل حسام عبدالمجيد يكشف حقيقة عرض الأهلي
زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لهدنة بحرية بناء على مقترحات مصر والهند وتركيا
99 % تثبيت.. هاني جنينة يكشف موقف الفائدة والتضخم
الفوز بالقمة.. تفاصيل جلسة عمر جابر والونش مع لاعبي الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا.. إطلاق وحش الألعاب القادم RedMagic 12 Pro وبمواصفات احترافية إليك أفضل ساعة ذكية في الأسواق 2026

أحدث أخبار التكنولوجيا
أحدث أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

لمحبي الجيمز.. إطلاق وحش الألعاب القادم RedMagic 12 Pro 

 إليك أهم مواصفاتهالأربعاء 23/سبتمبر/2026 - 05:14 مprinter طباعة شاركشركة ريدماجيملمياء الياسين

تستعد شركة RedMagic لإطلاق وحش الألعاب القادم RedMagic 12 Pro+ بعد أن أكدت رسميًا مواصفات المعالج المستخدَم، ولكن التسريبات الأخيرة لم تنتظر الإعلان الرسمي وكشفت عن بقية العتاد القوي والمفاجآت غير المتوقعة في السلسلة.

بمواصفات احترافية إليك أفضل ساعة ذكية في الأسواق2026

أطلقت شركة Rollme ساعة Matrix، وهي ساعة ذكية جديدة مصممة للعمل كجهاز مستقل يدعم شبكة الجيل الرابع على معصمك. بفضل منفذ مخصص لبطاقة SIM، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المدمج، وكاميرا جانبية منبثقة فريدة من نوعها، يمكن لهذه الساعة الذكية العمل بشكل مستقل دون الحاجة إلى هاتف ذكي.

مونتاج احترافي مجانًا دون علامة مائية.. أدوبي تطلق تطبيق Premiere لأجهزة أندرويد

أطلقت شركة أدوبي تطبيق Premiere رسمياً لهواتف أندرويد عبر متجر جوجل بلاي، وجاءت هذه الخطوة بعد أكثر من عام على توفير التطبيق حصرياً لمستخدمي آيفون وآيباد.

يوفر التطبيق تجربة مونتاج متكاملة ومجانية بالكامل لأدوات التحرير الأساسية، دون فرض أي علامات مائية على الفيديو أو تقييد لعدد مرات التصدير.

مشكلات في Face ID.. أعطال مفاجئة تصيب بعض مستخدمي iPhone 18 Pro

تتزايد شكاوى المستخدمين بشأن سلسلة هواتف آيفون 18 برو الجديدة من آبل، والتي تعاني من أعطال مفاجئة، كالتجمد المفاجئ أو الإغلاق التلقائي الذي يتبعه إعادة تشغيل تلقائية. ومع ورود تقارير عديدة تشير تحديدًا إلى استخدام ميزة التعرف على الوجه (Face ID) وخدمة آبل باي (Apple Pay) كأسباب لهذه الأعطال، تتزايد المخاوف من أن يكون سبب المشكلة خللًا برمجيًا مبكرًا.

وحش فيفو الجديد.. كل ما تريد معرفته عن هاتف Vivo X500 Pro Max

يُعدّ هاتف Vivo X500 Pro Max هاتفًا ذكيًا عالي الأداء، يتميز بشاشة كبيرة، ومكونات داخلية قوية، وكاميرا متطورة، ويعمل بنظام Android 17 مع واجهة OriginOS 7.

ويأتي الهاتف الجديد من فيفو بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابا

أحدث أخبار أخبار التكنولوجيا أحدث أخبار التكنولوجيا أخبارًا وتقارير أحدث التقنيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب مدرسة دهشور الثانوية

طلاب مدرسة دهشور الثانوية يستغيثون: المدير طردنا وشتمنا عشان ما اخترناش البكالوريا

المستشار أحمد علي الزند وزير العدل الأسبق

نجل أحمد الزند يطلب الدعاء لوالده بعد تدهور حالته الصحية

الزمالك

الزمالك يدرس إعارة موهبة الفريق في يناير بعد رحيل بيزيرا

سيارات فارهة لعريس تشعل منصات التواصل الاجتماعي

بورش ولامبورجيني.. تقديم سيارات فارهة هدايا لعريس في مطروح تثير الجدل

حالة الطقس

«الخير جيّ من ناحية ليبيا».. سحب رعدية مطيرة تقترب من السلوم ورادار الطقس يترقب

البيض

قفزة مفاجئة في أسعار البيض اليوم بالأسواق.. كم وصل سعر الكرتونة؟

المتوفي

مأساة في القليوبية.. وفاة شاب فجأة وشقيقته تلحق به بعد رؤية جثمانه

محمد هاني وياسر إبراهيم

الأهلي يغلق ملف تجديد محمد هاني وياسر إبراهيم ويرحب برحيلهما في يناير | خاص

ترشيحاتنا

تكريم

تكريم سائق التوك التوك أعاد 5 آلاف دولار وهاتفًا لسائح إنجليزى بأسوان.. شاهد

تقليل الاغتراب.. لماذا رُفضت طلبات آلاف الطلاب؟

تقليل الاغتراب.. لماذا رُفضت طلبات آلاف الطلاب؟

محمد هاني وياسر إبراهيم

عرض أخير بلا تنازلات.. يناير يحدد مصير هاني وياسر إبراهيم مع الأهلي .. تفاصيل مثيرة

بالصور

بـ بوكلات فى الشعر.. سارة سلامة تثير الجدل فى أحدث ظهور لها

سارة سلامة تثير الجدل فى اخر ظهور لها
سارة سلامة تثير الجدل فى اخر ظهور لها
سارة سلامة تثير الجدل فى اخر ظهور لها

طريقة عمل شوربة الفول النابت

طريقة عمل شوربة الفول النابت
طريقة عمل شوربة الفول النابت
طريقة عمل شوربة الفول النابت

السيارات الصينية تقترب من ربع مبيعات الهجين في أوروبا.. وBYD وMG في المقدمة

شركات السيارات الصينية
شركات السيارات الصينية
شركات السيارات الصينية

ليلى أحمد زاهر تلفت الانتباه مع زوجها وطفلتها

ليلى أحمد زاهر تلفت الانتباه مع زوجها وطفلتها
ليلى أحمد زاهر تلفت الانتباه مع زوجها وطفلتها
ليلى أحمد زاهر تلفت الانتباه مع زوجها وطفلتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد