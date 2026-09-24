أخبار التكنولوجيا.. إطلاق وحش الألعاب القادم RedMagic 12 Pro وبمواصفات احترافية إليك أفضل ساعة ذكية في الأسواق 2026

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



لمحبي الجيمز.. إطلاق وحش الألعاب القادم RedMagic 12 Pro

إليك أهم مواصفاتهالأربعاء 23/سبتمبر/2026 - 05:14 م طباعة شاركشركة ريدماجيملمياء الياسين

تستعد شركة RedMagic لإطلاق وحش الألعاب القادم RedMagic 12 Pro+ بعد أن أكدت رسميًا مواصفات المعالج المستخدَم، ولكن التسريبات الأخيرة لم تنتظر الإعلان الرسمي وكشفت عن بقية العتاد القوي والمفاجآت غير المتوقعة في السلسلة.

بمواصفات احترافية إليك أفضل ساعة ذكية في الأسواق2026

أطلقت شركة Rollme ساعة Matrix، وهي ساعة ذكية جديدة مصممة للعمل كجهاز مستقل يدعم شبكة الجيل الرابع على معصمك. بفضل منفذ مخصص لبطاقة SIM، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المدمج، وكاميرا جانبية منبثقة فريدة من نوعها، يمكن لهذه الساعة الذكية العمل بشكل مستقل دون الحاجة إلى هاتف ذكي.

مونتاج احترافي مجانًا دون علامة مائية.. أدوبي تطلق تطبيق Premiere لأجهزة أندرويد

أطلقت شركة أدوبي تطبيق Premiere رسمياً لهواتف أندرويد عبر متجر جوجل بلاي، وجاءت هذه الخطوة بعد أكثر من عام على توفير التطبيق حصرياً لمستخدمي آيفون وآيباد.

يوفر التطبيق تجربة مونتاج متكاملة ومجانية بالكامل لأدوات التحرير الأساسية، دون فرض أي علامات مائية على الفيديو أو تقييد لعدد مرات التصدير.

مشكلات في Face ID.. أعطال مفاجئة تصيب بعض مستخدمي iPhone 18 Pro

تتزايد شكاوى المستخدمين بشأن سلسلة هواتف آيفون 18 برو الجديدة من آبل، والتي تعاني من أعطال مفاجئة، كالتجمد المفاجئ أو الإغلاق التلقائي الذي يتبعه إعادة تشغيل تلقائية. ومع ورود تقارير عديدة تشير تحديدًا إلى استخدام ميزة التعرف على الوجه (Face ID) وخدمة آبل باي (Apple Pay) كأسباب لهذه الأعطال، تتزايد المخاوف من أن يكون سبب المشكلة خللًا برمجيًا مبكرًا.

وحش فيفو الجديد.. كل ما تريد معرفته عن هاتف Vivo X500 Pro Max

يُعدّ هاتف Vivo X500 Pro Max هاتفًا ذكيًا عالي الأداء، يتميز بشاشة كبيرة، ومكونات داخلية قوية، وكاميرا متطورة، ويعمل بنظام Android 17 مع واجهة OriginOS 7.

ويأتي الهاتف الجديد من فيفو بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابا