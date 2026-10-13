أخبار التكنولوجيا| رسمياً.. وداعاً OxygenOS.. ون بلس تبدأ عصر نظام ColorOS 17 الجديد وبعد قرار «ميتا» الجديد.. كيف سيؤثر تقييد الروابط على وصول منشوراتك؟

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة منها أحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي .

الكشف عن تصميم iQOO Neo 12 بمواصفات مرعبة لعشاق الألعاب

كشفت شركة iQOO عن لمحة أقرب لهاتفها الذكي الجديد Neo 12 قبل إطلاقه المتوقع. وتركز أحدث الإعلانات التشويقية على تصميم واجهة الجهاز وتقنية شاشته، كما تسلط الضوء على جهود الشركة لتحسين أداء الشاشة دون زيادة استهلاك الطاقة.



من الشاشة إلى البطارية والكاميرات.. كيف سيمثل OnePlus 16 قفزة تاريخية مقارنة بـ OnePlus 15؟

تستعد شركة ون بلس للإعلان عن هاتف ون بلس 16 في الصين يوم 12 أكتوبر . من المتوقع أن يمثل الهاتف نقلة نوعية مقارنةً بهاتف ون بلس 15، مع تحسينات في الشاشة والكاميرات والمعالج والبطارية.

رسمياً| وداعاً OxygenOS.. ون بلس تبدأ عصر نظام ColorOS 17 الجديد

أعلنت شركة ون بلس عن وداعها تحديث OxygenOS، حيث من المقرر أن تُطرح هواتفها القادمة بنظام ColorOS. بعد الكشف العالمي عن تحديث ColorOS 17، من المقرر أن تنتقل مجموعة واسعة من أجهزة ون بلس من إصدارات OxygenOS الحالية إلى النظام الجديد.



يأتي هاتف OnePlus 16 الذي تم الكشف عنه مؤخراً مزوداً بنظام ColorOS 17 مثبتاً مسبقاً. إليكم نظرة على الجدول الزمني لطرح النظام خلال الأشهر القادمة.

بعد قرار «ميتا» الجديد.. كيف سيؤثر تقييد الروابط على وصول منشوراتك؟

تتصاعد حالة من القلق والجدل، بين كلا من صناع المحتوى والخبراء الرقميين وذلك إثر اختبار شركة «ميتا» لخاصية جديدة تفرض العديد من القيود على عدد الروابط الخارجية التي يمكن لصفحات فيسبوك نشرها مجاناً شهرياً.

ووفقاً لتقارير وتجارب المستخدمين، فإن الروابط الزائدة عن الحد والمسموح قد تظهر مجرد نصوص العديد من النصوص العادية الغير قابلة للنقر، ولم تسلم من هذه القيود حتى الحيلة الشهيرة المتمثلة في وضع «الرابط في التعليقات».