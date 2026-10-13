قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العدل اليمنية: الحوثيون يستولون على الموارد النفطية ويبيعونها في السوق السوداء
مجلس الوزراء السعودي: ميليشيا الحوثي ستواجه عواقب جرائمها واعتداءاتها الآثمة
مهاجما إيران والفصائل المسلحة في اليمن.. ترامب: طهران دولة فاشلة وقرار أمريكي مرتقب
ترامب يتوجه إلى كنتاكي السبت المقبل ضمن جولة انتخابات التجديد النصفي
روسيا تدعو الصين إلى الاستثمار في البُنى التحتية لقطاع السياحة والفنادق
ثابتة بدون تغيير.. أسعار الذهب في الصاغة الآن
موعد مباراة برشلونة وجالاتاسراي في دوري أبطال أوروبا
بدر عبد العاطي يلتقي أبناء الجالية المصرية في تايلاند ويؤكد استمرار رعاية مصالحهم
مجلس الوزراء السعودي: لن نسمح بتهديد أمن المملكة والملاحة في البحر الأحمر وباب المندب
أوروبا تشدد قبضتها على الهجرة.. فون دير لاين تدفع نحو ترحيل أسرع وتوسيع صلاحيات «فرونتكس»
التوقيت الشتوي 2026.. المواعيد الجديدة لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي
القوات المسلحة اليمنية: استهدافات الجبهتين الشرقية والجنوبية ركزت على تفكيك منظومة الدفاع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| رسمياً.. وداعاً OxygenOS.. ون بلس تبدأ عصر نظام ColorOS 17 الجديد وبعد قرار «ميتا» الجديد.. كيف سيؤثر تقييد الروابط على وصول منشوراتك؟

. أخبار التكنولوجيا| رسمياً|
. أخبار التكنولوجيا| رسمياً|
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة منها أحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي .

الكشف عن تصميم iQOO Neo 12 بمواصفات مرعبة لعشاق الألعاب

كشفت شركة iQOO عن لمحة أقرب لهاتفها الذكي الجديد Neo 12 قبل إطلاقه المتوقع. وتركز أحدث الإعلانات التشويقية على تصميم واجهة الجهاز وتقنية شاشته، كما تسلط الضوء على جهود الشركة لتحسين أداء الشاشة دون زيادة استهلاك الطاقة.
 

من الشاشة إلى البطارية والكاميرات.. كيف سيمثل OnePlus 16 قفزة تاريخية مقارنة بـ OnePlus 15؟

تستعد شركة ون بلس للإعلان عن هاتف ون بلس 16 في الصين يوم 12 أكتوبر . من المتوقع أن يمثل الهاتف نقلة نوعية مقارنةً بهاتف ون بلس 15، مع تحسينات في الشاشة والكاميرات والمعالج والبطارية. 

رسمياً| وداعاً OxygenOS.. ون بلس تبدأ عصر نظام ColorOS 17 الجديد

أعلنت شركة ون بلس عن وداعها تحديث OxygenOS، حيث من المقرر أن تُطرح هواتفها القادمة بنظام ColorOS. بعد الكشف العالمي عن تحديث ColorOS 17، من المقرر أن تنتقل مجموعة واسعة من أجهزة ون بلس من إصدارات OxygenOS الحالية إلى النظام الجديد.
 

يأتي هاتف OnePlus 16 الذي تم الكشف عنه مؤخراً مزوداً بنظام ColorOS 17 مثبتاً مسبقاً. إليكم نظرة على الجدول الزمني لطرح النظام خلال الأشهر القادمة.

بعد قرار «ميتا» الجديد.. كيف سيؤثر تقييد الروابط على وصول منشوراتك؟

تتصاعد حالة من القلق والجدل، بين كلا من صناع المحتوى والخبراء الرقميين وذلك إثر اختبار شركة «ميتا» لخاصية جديدة تفرض العديد من القيود على عدد الروابط الخارجية التي يمكن لصفحات فيسبوك نشرها مجاناً شهرياً. 

ووفقاً لتقارير وتجارب المستخدمين، فإن الروابط الزائدة عن الحد والمسموح قد تظهر مجرد نصوص العديد من النصوص العادية الغير قابلة للنقر، ولم تسلم من هذه القيود حتى الحيلة الشهيرة المتمثلة في وضع «الرابط في التعليقات».

أحدث التقنيات أحدث أخبار أخبار التكنولوجيا أخبار وتقارير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

وزير الداخلية

بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

تغير الساعه

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة وطريقة ضبط الهواتف

نتنياهو وبن سلمان

بن سلمان يغلق الباب أمام نتنياهو.. السعودية ترفض مشاركة إسرائيل في حرب اليمن

وزير الداخلية

بالأسماء.. ننشر قرار وزير الداخلية بالسماح لـ 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية

أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين القانونية

بالأسماء.. أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين أمام وزير العدل| صور

الاهلي وبيراميدز

محمد شبانة: بيراميدز المنافس الأول للأهلي على الدوري

ترشيحاتنا

الهلال السعودي

إنزاجي يقرر إراحة ثنائي الهلال قبل مواجهة السد في دوري أبطال آسيا للنخبة

ريال مدريد

عودة دين هاوسن لقائمة ريال مدريد قبل مواجهة روما في دوري أبطال أوروبا

الاهرامات

أهرامات الجيزة تستعد لاستضافة جولة «لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز» في أكتوبر 2026

بالصور

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية
الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية
الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

التعب المستمر والدوخة.. علامات تكشف الإصابة بأنيميا نقص الحديد

التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد

فوائد فاكهة القشطة.. كنز من الفيتامينات والألياف يدعم المناعة ويحسن الهضم

فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

فيديو

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد