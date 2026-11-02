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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مياه القناة يتابع انتظام سير العمل والحالة التشغيلية لمحطة مياه التل الكبير

رئيس مياه القناة يتابع انتظام سير العمل والحالة التشغيلية لمحطة مياه التل الكبير
رئيس مياه القناة يتابع انتظام سير العمل والحالة التشغيلية لمحطة مياه التل الكبير
محمد الغزاوى

تابع المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأثنين، محطة مياه التل الكبير، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والحالة التشغيلية 
والاطمئنان على كفاءة مكونات المحطة ومراحل إنتاج مياه الشرب.

رئيس مياه القناة يتابع انتظام سير العمل والحالة التشغيلية لمحطة مياه التل الكبير

حيث تبلغ الطاقة التصميمية للمحطة 68 ألف متر مكعب يوميًا، وتدعم منظومة مياه الشرب بمناطق التل الكبير والقصاصين وأبو صوير والمناطق الواقعة ضمن نطاق التغذية.

وتابع المهندس أحمد التراس، الحالة الفنية والتشغيلية لمكونات المحطة، واطلع على أعمال الصيانة والاحتياجات المطلوبة للحفاظ على كفاءة التشغيل، وبحث متطلبات أعمال رفع الكفاءة وإعادة التأهيل، بما يضمن الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة وتعزيز استمرارية تقديم الخدمة.

كما تفقد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة،
معمل المحطة، واطلع على منظومة العمل وإجراءات سحب العينات وإجراء التحاليل الدورية ومتابعة نتائج قياسات جودة المياه، مؤكدًا، أهمية استمرار أعمال الرقابة والفحص المعملي بمختلف مراحل الإنتاج، لضمان مطابقة المياه المنتجة للمواصفات القياسية والصحية المعتمدة.

وأكد المهندس أحمد التراس، أهمية المتابعة المستمرة للحالة الفنية للمحطات، وسرعة تحديد الاحتياجات ذات الأولوية، ووضع الحلول المناسبة لأي ملاحظات فنية أو تشغيلية، بما يدعم كفاءة الأصول ويحافظ على انتظام وجودة خدمات مياه الشرب المقدمة للمواطنين.

واوضح المهندس أحمد التراس، أن جولاته تأتي في إطار حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة على تعزيز كفاءة منظومة التشغيل، ومتابعة الأداء الفعلي بمواقع العمل، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظات القناة الثلاث.

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