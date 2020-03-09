اخبار الرياضة| حقيقة رحيل نجم الزمالك.. مفاجأة بشأن النقاز.. صفقة الموسم في القلعة الحمراء.. لاعب الأهلي في الحجر الصحي بسبب كورونا

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة، والتي جاءت كالآتي:
عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـنادي الزمالك،جلسة فنية سريعة مع اللاعبين في بداية المران صباح اليوم.
في مفاجأة من العيار الثقيل.. طلب التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك العودة مرة أخرى لصفوف الفريق الأبيض وإنهاء الأزمة التي وقعت بينه وبين النادي عقب فسخ عقده من طرف واحد في ديسمبر الماضي.
كشف مصطفى فتحى صانع ألعاب الزمالك، حقيقة طلبه الرحيل عن القلعة البيضاء، بعدما تردد في بعض التقارير الصحفية بدعوى عدم رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون في بقائه.
يؤدي محمد أوناجم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، جلسة علاجية وتأهيلية بجيمانيزيوم النادي.
خصص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تأهيلية خاصة لحازم إمام الظهير الأيمن للفريق، عقب أدائه تدريبات الركض حول الملعب.
يعود إلى القاهرة عصر غدا الثلاثاء فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قادما من تونس، عقب انتهاء الإجازة التي حصل عليها من قبل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لزياره أهله.
دخل النادي الأهلى فى مفاوضات قوية مع يحيي الدرع لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادى الزمالك للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، اللاعبين راحة اليوم من التدريبات بعد العودة من جنوب إفريقيا، على أن يستأنف الفريق مرانه غدا الثلاثاء، استعدادا لمواجهة سموحة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في بطولة الدوري العام.
رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المغامرة بالدفع برمضان صبحي لاعب الوسط خلال مواجهة سموحة، المقرر لها بعد غد الأربعاء ضمن منافسات مسابقة الدوري.
بادجي: المشاركة أساسيًا أمام صن داونز زادت طموحاتي وهذا سبب إهدار الفرصة السهلة.. والأهلي الأقرب لحصد لقب إفريقيا
اكد السنغالي آليو بادجي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أن التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب إفريقي خطوة كبيرة ومهمة علي طريق التتويج بلقب دوري الأبطال، مشيرا إلى أن الأهلي اجتاز عقبة قوية علي طريق التتويج الإفريقي في ظل الإمكانيات العالية التي يمتلكها النادي.
حصد النادي الأهلي مكاسب بالجملة جراء التاهل لنصف نهائي دوري أبطال افريقيا علي حساب صن داونز الجنوب أفريقي بمجموع المباراتين، ونجحت الإدارة الحمراء في كسب أكثر من 7 إيجابيات وراء التأهل اولها زيادة حالة الإستقرار داخل مجلس الإدارة بعد الشائعات التي طاردته علي مدي الساعات الماضية بوجود انشقاق داخلي لمجرد غياب عنصر أو اثنين عن الظهور بالنادي.
في وقائع غريبة لم تشهدها القارة الأفريقية من قبل سوى في هذا العام، حينما خرجت أندية أفريقيا تستشهد ببعضها البعض من أجل هزيمة النادي الأهلي ونادي الزمالك والصعود لنهائي الأميرة السمراء ، حيث استخدموا لفظ " أسالوا " في تصريحاتهم قبل مباراتي الأهلي والزمالك لكنها لم تنفعهم بشيء على الإطلاق وصعد النادي الأهلي والزمالك إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .
يحسم الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" برئاسة أحمد الأحمد يوم الخميس القادم اسم الاستاد الذي ستقام عليه المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أفريقيا للنسخة الحالية 2020.
أصبح فريق الرجاء المغربي يواجه أزمة عنيفة قبل مواجهة الزمالك بنصف نهائى دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها 1 مايو من العام الجارى بسبب الأحداث المؤسفة التى شهدتها مباراة الفريق الماضية أمام مازيمبي الكونغولى بربع نهائى البطولة .
اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرارا هاما يتعلق بمونديال 2022، والمقرر إقامته في دولة قطر.
كشفت تقارير صحفية سعودية، عن تطورات جديدة في أزمة الرواتب داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي.
كشفت تقارير صحفية عن أزمة وقع فيها نجم فريق الكرة بنادي أهلي جدة السعودي، دجانيني تفاريس، على خلفية أزمة تفشي فيروس كورونا.
كشف اللاعب المغربي، عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق النصر السعودي، حقيقة تمرده على إدارة ناديه، في الفترة الأخيرة.
رفض الاتحاد السعودي لكرة القدم، مقترح نظيره الآسيوي، بإقامة مباريات الجولتين الرابعة والخامسة من دوري أبطال آسيا، خلال شهر يونيو المقبل، والتي تم تأجيلهما بسبب تفشي فيروس كورونا.
أعلنت الشرطة الفرنسية، أن مباراة باريس سان جيرمان، وبوروسيا دورتموند الألماني، في دوري أبطال أوروبا، ستقام خلف أبواب مغلقة ودون جمهور، خوفًا من انتشار فيروس كورونا.
يخطط نادي آيل لاريسا المنافس في بطولة الدوري اليوناني، من أجل شراء عقد عمرو وردة المعار من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باوك، بعد نهاية الموسم الحالي.