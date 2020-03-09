اخبار الرياضة| حقيقة رحيل نجم الزمالك.. مفاجأة بشأن النقاز.. صفقة الموسم في القلعة الحمراء.. لاعب الأهلي في الحجر الصحي بسبب كورونا

في وقائع غريبة لم تشهدها القارة الأفريقية من قبل سوى في هذا العام، حينما خرجت أندية أفريقيا تستشهد ببعضها البعض من أجل هزيمة النادي الأهلي ونادي الزمالك والصعود لنهائي الأميرة السمراء ، حيث استخدموا لفظ " أسالوا " في تصريحاتهم قبل مباراتي الأهلي والزمالك لكنها لم تنفعهم بشيء على الإطلاق وصعد النادي الأهلي والزمالك إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .





أبرز المعلومات عن الاستادات المرشحة لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا يحسم الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" برئاسة أحمد الأحمد يوم الخميس القادم اسم الاستاد الذي ستقام عليه المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أفريقيا للنسخة الحالية 2020.



أصبح فريق الرجاء المغربي يواجه أزمة عنيفة قبل مواجهة الزمالك بنصف نهائى دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها 1 مايو من العام الجارى بسبب الأحداث المؤسفة التى شهدتها مباراة الفريق الماضية أمام مازيمبي الكونغولى بربع نهائى البطولة .





قرار عاجل من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن كأس العالم بـ قطر اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرارا هاما يتعلق بمونديال 2022، والمقرر إقامته في دولة قطر.



