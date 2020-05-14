أخبار العلوم والتكنولوجيا..شاومي تطرح هذه الميزة لمستخدميها..واتسآب يرسل الرسائل بدلا عنك

أعلنت شركة مايكروسوفت عن تحديث شهر مايو لمستخدمي Windows 10، وبعد مرور قرابة الشهر أصدرت Microsoft اليوم تحديثًا رئيسيًا لأحدث أنظمتها ويندوز 10.

كشفت تسريبات مصورة من حملة شركة هونر الترويجية عن مواصفات هاتفي HONOR X10 وHonor X10 Pro، وتستعد العلامة التجارية التابعة لهواوي للإعلان عن الهاتفين من خلال مؤتمر عبر الإنترنت، يعقد في 20 من مايو الجاري.



