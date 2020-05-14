أخبار العلوم والتكنولوجيا..شاومي تطرح هذه الميزة لمستخدميها..واتسآب يرسل الرسائل بدلا عنك

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"،مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:
كشفت تسريبات جديدة مؤخرًا عن هاتف شركة سامسونج الكورية الجنوبية المنتظر GALAXY A21S، والذي سيظهر خلال الأيام القادمة بعدما ظهر الهاتف مسبقًا لأول مرة قبل شهر واحد فقط.
تستعد شركة إل جي LG الكورية الجنوبية لتقديم هاتف ذكي بشاشة منزلقة و دوارة، فى حالة عدم طرح العملاق الكوري لهاتف ذكي بشاشة قابلة للطي، بينما تتولى LG Electronics على مشروع الهاتف الجديد، حيث ترغب LG فى طرح أول هاتف ذكي لها بشاشة قابلة للطي.
أعلنت شركة شاومي الصينية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم عن تحديثها الجديد لكل مستخدميها حول العالم، حيث ستطرح واجهة المستخدم MIUI 12 الجديدة لمعظم هواتفها الذكية، ولكن بصورة تجريبة، على أن تطلق النسخة النهائية والرسمية بحلول الأسبوع القادم.
أعلنت شركة مايكروسوفت عن تحديث شهر مايو لمستخدمي Windows 10، وبعد مرور قرابة الشهر أصدرت Microsoft اليوم تحديثًا رئيسيًا لأحدث أنظمتها ويندوز 10.
كشفت تسريبات مصورة من حملة شركة هونر الترويجية عن مواصفات هاتفي HONOR X10 وHonor X10 Pro، وتستعد العلامة التجارية التابعة لهواوي للإعلان عن الهاتفين من خلال مؤتمر عبر الإنترنت، يعقد في 20 من مايو الجاري.
يحتوي تطبيق التراسل الفوري واتسآب WhatsApp، على العديد من الميزات الجيدة والمفيدة، ولكن الشيء الوحيد الذي لا يزال مفقودا في خدمة المراسلة المملوكة لشركة فيسبوك، هو القدرة على جدولة رسائل WhatsApp.
أعلنت شركة HMD، عن هاتفين جديدين بأسعار منخفضة، وهما Nokia 125 و Nokia 150. وكلاهما يتميز بشاشة من نوع QVGA بقياس 2.4 بوصة، وتصميمات بسيطة من البولي كربونات، مع بطارية تدوم لفترة طويلة.
أعلنت شركة شاومي Xiaomi خلال الشهر الماضي، عن هاتفها المميز Mi 10 Youth في الأسواق الصينية، والذي يأتي بميزة التكبير الرائعة، وكشفت شاومي عن خططها لإطلاق الهاتف في الأسواق العالمية بعنوان Mi 10 Lite Zoom وميزة دعم اتصال شبكات الجيل الخامس 5G.
كشفت تسريبات سابقة أن هاتفي سامسونج Galaxy Note20 و Note20 + القادمين سيحتويان على شاشات بمعدل تحديث 120 هرتز، وهى من أبرز ميزة في سلسلة S20، بحسب ما ذكره موقع "gsmarena".
تخطط شركة آبل Apple، لعودة بعض موظفيها للعمل من مكاتب الشركة العالمية قريبا، وفقا لموقع بلومبيرج، ولكن يتناقض قرار الشركة الأمريكية بإعادة الموظفين إلى مكاتبها، بما في ذلك مقر Apple Park في كوبرتينو كاليفورنيا، مع بعض شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى، التي عمل الكثير منها على تمديد سياسة العمل من المنزل بسبب جائحة فيروس كورونا.
أعلنت شركة موتورولا Motorola، عن أن هاتفها المسمي Edge Plus الذي سيتم إصداره قريبا، سيحصل أيضا على تحديثين مستقبليين لنظام التشغيل أندرويد Android، ما يضمن تشغيل الهاتف الرائد الجديد بكلا من Android 11 المنتظر ونظام Android 12 المقرر إطلاقه العام المقبل.
أعلن موقع مشاركة الصور والفيديو إنستجرام Instagram، عن سلسلة من الميزات الجديدة التي تهدف إلى مساعدة المستخدمين على إدارة التعليقات السلبية بشكل أفضل، كجزء من جهود الشركة لمكافحة التنمر على منصتها.
أعلن بافيل دوروف Pavel Durov، المؤسس والرئيس التنفيذي لخدمة تيليجرام Telegram، عبر المدونة الرسمية للخدمة إنهاء العمل على مشروع بلوكيشين TON المخصص لإنشاء عملة "Gram" الرقمية المشفرة.
أصدرت هيئة الاتصالات الفيدرالية FCC، شهادة المصادقة الممنوحة لهاتف Redmi 9، والذي يحمل الإسم الرمزي M2004J19G، مع بعض التفاصيل البارزة حول الجهاز القادم من شركة شاومي.