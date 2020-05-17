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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. مجموعة هاكرز تطالب ترامب بدفع فدية خيالية.. أفضل 5 هواتف ذكية في الأسواق

الأحد 17/مايو/2020 - 06:01 م
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:

كشفت هيئة الإتصالات الصينية، بعض المعلومات حول تصميم ومواصفات أحدث هواتف سلسلة شاومي Redmi Note Series، والذي سينطلق تحت اسم Redmi Note 10، وهو أول جهاز يدعم شبكات الجيل الخامس 5G المستقلة وغير المستقلة.

أفاد تقرير نشره موقع "zdnet" التقني، بأن العديد من أجهزة الحاسبات العملاقة في أوروبا، أصيبت ببرامج ضارة لتعدين العملات المشفرة وتم إيقافها عن العمل للتحقق من هذه الاختراقات. 

أصبح تطبيق التراسل الفوري الشهير واتسآب WhatsApp، وسيلة الاتصال المفضلة لدى ملايين المستخدمين حول العالم، الذي يستخدمه أكثر من 2 مليار مشترك شهريا، والذي يوفر العديد من المزايا والإعدادات التى تحسن من تجربة المستخدم للخدمة.

أفاد تقرير نشرته شركة أبحاث السوق Strategy Analytics، بأن أفضل الهواتف الذكية التى تعمل بنظام التشغيل أندرويد والأكثر مبيعا خلال الربع الأول من عام 2020، في المرتبة الأولى من صناعة شركة سامسونج، وتنافسها بقوة الشركة الصينية شاومي على المركز الثاني ضمن قائمة أفضل الهواتف الذكية الأكثر مبيعا لعام 2020. 


يواجه بعض مستخدمي شبكة الإنترنت العديد من المشاكل بسبب ضعف سرعة الواي فاي Wi-Fi بأجهزة الواي فاي المنزلية، خاصة في وقتنا الحالي، حيث زاد اعتماد الكثيرين على الشبكة اللاسلكية واي فاي Wi-Fi، بعد أن اضطر بعض الأشخاص للعمل من المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كشفت صورة مسربة بعض المعلومات حول هاتف هونر القادم Honor X10، قبل أيام من إطلاقه، حيث ستعقد الشركة الصينية حدثًا عبر الإنترنت للإعلان عن الإصدارات الجديدة يوم 20 من مايو الجاري.

تعمل شركة عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك "Facebook "، جاهدة على توسيع ميزات البث المباشر عبر مختلف خدماتها، في مسعى منها للاستفادة من زيادة الطلب على خدمات الدردشة المرئية الجماعية، والتى أصبحت أفضل وسيلة للبقاء على اتصال أثناء العزل المنزل في ظل إزمة فيروس كورونا المستجد COVID-19.

ظهرت تسريبات جديدة حول مواصفات جهاز مايكروسوفت القادم Surface Duo، الذي يأتي بتصميم فريد بشاشة مزدوجة مع مفصل بزاوية 360 درجة، بقياس 5.6 بوصة، يمكن أن تدورا 360 درجة وتحولا الهاتف إلى جهاز لوحي بقياس 8.3 بوصة عند فتحه.

أطلقت شركة هونر HONOR، العلامة التجارية التابعة لشركة هواوي، هاتفها الأحدث HONOR 9X Lite في السعودية والإمارات، بعد أيام من الإعلان عن طرحه في مصر، والذي يمتاز بمواصفات قوية وسعر منافس، وفقا لماذكره موقع "saudi24".

أكدت شركة اَبل Apple الأمريكية اليوم إعادة إفتتاح نصف متاجرها فى إيطاليا اعتبارًا من الثلاثاء المقبل الموافق 19 مايو، بعدما أجلت الشركة  إعادة فتح المتاجر أكثر من مرة.

تمكنت مجموعة قراصنة (هاكرز) سيئة السمعة، من اختراق شركة محاماة مقرها نيويورك الأسبوع الماضي، وتهدد بنشر ملفات حساسة عن عملاء الشركة المشهورين ما لم تدفع فدية بقيمة 42 مليون دولار مقابل عدم النشر.

ظهرت تسريبات جديدة عن هاتف نوكيا المنتظر Nokia 6.3 قبل إطلاقه الرسمي الذى اقترب كثيرًا، حيث سيكون البديل لشقيقه الأكبر Nokia 6.3 الذى صدر العام الماضي.

يبحث الكثيرون عن الهواتف ذات الأسعار الأقل من المتوسطة، والتى تمكنهم من توفير قدر من المال مقارنة بالمميزات التى تقدمها، ونعرض لكم خلال التقرير التالي أبرز 5 هواتف صينية بسعر أقل من 3000 جنيه مصري.

حصل أخيرًا تطبيق WhatsApp واتسآب الشهير للمراسلات الفورية المجانية على ميزة الوضع المظلم الـ Dark Mood، ولكن لسوء الحظ لا يعمل الوضع على نسخة الويب WhatsApp Web، بينما يعمل المطورون على ذلك.
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