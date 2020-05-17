أخبار العلوم والتكنولوجيا.. مجموعة هاكرز تطالب ترامب بدفع فدية خيالية.. أفضل 5 هواتف ذكية في الأسواق

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:

ظهرت تسريبات جديدة عن هاتف نوكيا المنتظر Nokia 6.3 قبل إطلاقه الرسمي الذى اقترب كثيرًا، حيث سيكون البديل لشقيقه الأكبر Nokia 6.3 الذى صدر العام الماضي.

يبحث الكثيرون عن الهواتف ذات الأسعار الأقل من المتوسطة، والتى تمكنهم من توفير قدر من المال مقارنة بالمميزات التى تقدمها، ونعرض لكم خلال التقرير التالي أبرز 5 هواتف صينية بسعر أقل من 3000 جنيه مصري.



