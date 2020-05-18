أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 3 تطبيقات تساعدك على تخطي الطاقة السلبية.. كاميرا هاتف OnePlus 8 Pro تخترق Face ID والإيموجي وفلتر الوجه

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:
أعلنت شركة TCL الصينية للهواتف الذكية عن هاتفها الجديد TCL 10 Pro من سلسلة 10، والذى يأتى بمميزات رائعة مقارنة بالسعر المتوسط المعروض به.
فوجئ عدد كبير من مستخدمى تطبيق Edison Mail iOS لرسائل البريد الإلكترونى لأجهزة iOS من هواتف آيفون وأجهزة آيباد وغيرها، أن حسابات البريد الإلكترونى الخاصة بهم تم اختراقها وأن الحسابات التى يقومون بالدخول عليها مملوكة لأشخاص آخرين.
في شهر مارس الماضى، أعلنت شركة مايكروسوفت عن تطبيق Family Safety ، وهو تطبيق جديد من نوعه لحماية الأطفال وتحت إشراف الآباء وذلك لإعطاء الأطفال فرصة للاستقلال باستخدام التطبيقات والمواقع والمنصات الإلكترونية بطريقة آمنة.
وصل تطبيق Google Meet لمكالمات الفيديو إلى أكثر من 50 مليون تحميل من قبل المستخدمين على متجر تطبيقات جوجل Google Play Store، وذلك في خلال أيام فقط بعد توفيره مجانا من قبل شركة جوجل.
توقف تطبيق مكالمات الفيديو الشهير، Zoom زووم، لعدة ساعات اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك المملكة المتحدة، وأبلغ عدد من مستخدمى التطبيق عن عدم استطاعتهم من الانضمام إلى المؤتمرات أو استضافتها، بينما اشتكى آخرون من عدم تمكنهم من رؤية مشاركين آخرين أو سماعهم.
في ظل الأوقات الصعبة التى يعيشها العالم اليوم بسبب تفشى فيروس كورونا، يسيطر القلق والخوف على معظم الناس من الإصابة بالمرض أو إصابة أحد أحبائهم بالمرض السهل الانتشار.
شاهد.. كاميرا هاتف OnePlus 8 Pro تخترق Face ID والإيموجي وفلتر الوجه بعد اختراقها الملابس والبلاستيك.. فيديو وصور
لا زالت كاميرا هاتف OnePlus 8 Pro تبهر المستخدمين، بعد إطلاق الهاتف منذ أسابيع قليلة جدا، فبعد أن أثبتت كاميرا هاتف OnePlus 8 Pro قدرتها على الرؤية والتصوير من خلال البلاستيك والملابس، وعدد من الأقمشة، ظهرت ميزات أخرى لهذه الكاميرا الخارقة.
صنعت شركة ناشئة أمريكية تسمى Embodied ، مدعومة من شركة أمازون، روبوت رفيقا للأطفال لمساعدتهم على القيام بالمهام المطلوبة منهم سواء المهام المدرسية أو غيرها.
قام موقع يوتيوب YouTube والمملوك لشركة جوجل باعتماد جودة أعلى لفيديوهاته، حيث توقف عن تصنيف جودة 720 بيكسل للفيديوهات باعتبارها عالية الجودة، واعتبر بدلا منها فيديوهات من نوع 1080 بيكسل لجودة الصورة.
تعد ميزة الوضع الداكن أو الليلي Dark mode، إحدى الميزات الشائعة حاليا في العديد من تطبيقات التواصل الاجتماعي الشهير، والتى تعمل على تحويل واجهة التطبيق ذات الألوان الفاتحة إلى ألوان غامقة مع خلفية سوداء، مما يجعل التعامل مع تلك التطبيق في ظروف الإضاءة المنخفضة أثناء الليل أمرا سهلا علي العينين، ويساعد أيضًا على تقليل استنزاف التطبيق لبطارية الهاتف.
تلقت شركة Apple آبل موافقة مبدئية لدفع 500 مليون دولار أمريكى لتسوية الدعوى القضائية المعرفة بإبطاء شركة آبل لبطاريات آيفون القديمة عمدا، والتى وصفها بعض الخبراء بأنها محاولة لإجبار المستخدمين على شراء هواتف آيفون أحدث.