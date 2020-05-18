أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 3 تطبيقات تساعدك على تخطي الطاقة السلبية.. كاميرا هاتف OnePlus 8 Pro تخترق Face ID والإيموجي وفلتر الوجه

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:













تلقت شركة Apple آبل موافقة مبدئية لدفع 500 مليون دولار أمريكى لتسوية الدعوى القضائية المعرفة بإبطاء شركة آبل لبطاريات آيفون القديمة عمدا، والتى وصفها بعض الخبراء بأنها محاولة لإجبار المستخدمين على شراء هواتف آيفون أحدث.

















