الأخضر يهبط أمام الجنيه.. أسعار الدولار والعملات في البنوك اليوم الاثنين 29-6-2020





سعر الجنيه الاسترليني​

أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 19.89 بعد أن كان الاثنين الماضي 19.92 ، و بيع : 20.00 بعد أن كان الاثنين الماضي 20.04





سعر الفرنك السويسرى​



وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الاثنين ​ شراء : 16.99 ، وبيع : 17.10





سعر الـ 100 الين اليابانى



أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 15.02 بعد أن كان الاثنين الماضي 15.07 ، وبيع : 15.12 بعد ان كان 15.17

أما سعر الريال السعودى اليوم الاثنين فقد سجل​ شراء : 4.29 وبيع : 4.32



سعر الدينار الكويتى​

