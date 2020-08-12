أخبار العلوم والتكنولوجيا| شاومي تطلق هاتفها العملاق Mi 10 Ultra.. و4000 جنيه تخفيضاً على سعر هاتف Pixel 4

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، وجاء أهمها كما يلي:
يحظى هاتف iPhone 11 Pro بشهرة واسعة نظرا لإمكاناته المتميزة والكبيرة خاصة الكاميرا التى تم بها تصوير أفلام سنيمائية وفيديو كليب، ويحظى الآيفون بصورة ذهنية فريدة صعب تغييرها مع إطلاق هواتف متميزة من أندرويد، ولكن بعد إطلاق هاتف Oppo Find X2 Pro أصبحت لدينا وجهة نظر أخرى عن إمكانات هواتف الأندرويد، فالهاتف هو فريد في معظم خواصه سواء الكاميرا أو البطارية وقدرات الشاشة، ونعرض فيما يلة مقارنة بين هاتفين من أفضل هواتف آيفون الحالية وهو iPhone 11 Pro وكذلك واحد من أفضل هواتف أندرويد وهو Oppo Find X2 Pro .
أطلقت شركة TCL الصينية رسميا، جهازى تليفزيون ذكى من أجهزة تلفزيون 4K متوسطة المدى، والتى تتمتع بتصميم جيد، مع نظام سوفت وير Roku ، وبأسعار مناسبة، وأهم ما يميز الأجهزة هى أنها تتمتع بتقنية شاشات QLED التى تتميز بالتباين والإضاءة الدقيقة.
تعمل شركة Google جوجل، على تطوير ميزة جديدة للتنبيه بوقوع الزلازل عن طريق نظام لإرسالها عبر هواتف أندرويد، حيث ستقوم الميزة بتنبيه المستخدمين عند وقوع الزلازل، كما ترسل تلقائيًا تحذيرات إلى الأشخاص الذين قد يتأثرون.
قامت شركة شاومى Xiaomi الصينية، بإطلاق هاتف Mi 10 Ultra رسميا، من فئة الهواتف الرائدة flagship والذى ينتمى لمجموعة Mi التى صدر منها الهاتف العملاق Mi 10 Pro في بداية العام الحالى 2020.
يعد هاتف Pixel 4 من شركة جوجل من أفضل الهواتف التى تتمتع بممزات عديدة منها الكاميرا وخاصية Face ID، ورغم إصدار شركة جوجل رسميا لهاتف Pixel 4a منذ أيام إلا أن هاتف Pixel 4 يتفوق على Pixel 4a.
أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية، عملاق محركات البحث على الإنترنت، تأجيل غلق تطبيقات متصفح الويب الشهير "كروم" كما كان مخططا مسبقا.
بدأت شركة "جوجل" الأمريكية، عملاق محركات البحث على الإنترنت، في اختبار نظام جديد لبطاقات المعلومات "بروفايل كارد" التي تظهر على صفحة نتائج استعلامات محرك بحث "جوجل" الشهير والتي يستخدمها المشاهير والشركات.
تخطط شركة "موزيلا" الأمريكية، رائدة تطوير البرمجيات المفتوحة المصدر، للاستغناء عن نحو ٢٥٠ من موظفيها، قرابة ربع قواها العاملة، والتركيز على بعض فرق مطوريها العاملين في المشروعات التي تستهدف جني العائدات.
كشف تطبيق المراسلة WhatsApp واتسآب، أنه يعمل على تطوير ميزة دعم أجهزة متعددة لحساب واحد لتطبيق واتسآب ، وأن إطلاق الميزة سيكون خلال الأيام القادمة على هواتف آيفون وأندرويد ولأكثر من 2 مليار مستخدم.
تعد مشكلة بطء سرعة الإنترنت من أكثر المشكلات المزعجة التى تواجه المستخدمين، وفي بعض الأحيان تكون هناك بعض المشكلات المتعلقة بالأجهزة الخاصة بالمستخدمين أنفسهم، وليست مشكلة خارجية، كما يعتقدون.