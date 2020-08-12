أخبار العلوم والتكنولوجيا| شاومي تطلق هاتفها العملاق Mi 10 Ultra.. و4000 جنيه تخفيضاً على سعر هاتف Pixel 4

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، وجاء أهمها كما يلي:









جوجل تؤجل إغلاق تطبيق متصفح الويب "كروم"

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية، عملاق محركات البحث على الإنترنت، تأجيل غلق تطبيقات متصفح الويب الشهير "كروم" كما كان مخططا مسبقا.





"جوجل" تختبر بطاقات "بروفايل" جديدة تتيح للمستخدمين إضافتها لنتائج محرك البحث

بدأت شركة "جوجل" الأمريكية، عملاق محركات البحث على الإنترنت، في اختبار نظام جديد لبطاقات المعلومات "بروفايل كارد" التي تظهر على صفحة نتائج استعلامات محرك بحث "جوجل" الشهير والتي يستخدمها المشاهير والشركات.



"موزيلا" تعتزم تسريح ٢٥٠ موظفا والتركيز على جني العائدات

تخطط شركة "موزيلا" الأمريكية، رائدة تطوير البرمجيات المفتوحة المصدر، للاستغناء عن نحو ٢٥٠ من موظفيها، قرابة ربع قواها العاملة، والتركيز على بعض فرق مطوريها العاملين في المشروعات التي تستهدف جني العائدات.





تؤثر على 2 مليار مستخدم.. واتساب تطور ميزة مهمة

كشف تطبيق المراسلة WhatsApp واتسآب ، أنه يعمل على تطوير ميزة دعم أجهزة متعددة لحساب واحد لتطبيق واتسآب ، وأن إطلاق الميزة سيكون خلال الأيام القادمة على هواتف آيفون وأندرويد ولأكثر من 2 مليار مستخدم.



