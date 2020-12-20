أهم الأخبار.. تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة.. السعودية تعلن الإغلاق الكامل لمدة أسبوع.. ورفع الغياب من المدارس

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار التى تهم القراء خلال الساعات الماضية وجاءت أبرزها كالآتي:





الرئيس السيسي يوجه بتعزيز استخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية في مشروعات الاتصالات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





السيسي يلتقي رئيس فودافون العالمية ويستعرض التعاون المشترك في تكنولوجيا المعلومات

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، نك ريد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "فودافون" العالمية، في حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرئيس التنفيذي لشركة "فودافون مصر".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





برقية عزاء من الرئيس السيسي إلى أمير دولة الكويت

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية عزاء الي سمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت الشقيقة في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح وزير الدفاع الكويتي السابق ونجل امير الكويت الراحل".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





إجراء فرنسي مرتقب بشأن ظهور سلالة جديدة من كورونا

تدرس فرنسا بجدية تعليق الرحلات الجوية ورحلات القطارات إلى بريطانيا، بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في إنجلترا، وانتقلت إلى دول أوروبية عدة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





وزير الداخلية يستقبل هالة زايد استعدادًا لتوزيع لقاحات فيروس كورونا

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الأحد، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وعدد من قيادات الوزارة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





قرار جديد من الكاف بشأن إصابات كورونا بدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

وضع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" شرطا لإلغاء أى مباراة بمسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية فى نسختهما الجديدة بسبب كورونا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





عيب قوي.. حلمي بكر يرد بقوة على زوجة أحمد عدوية عبر صدى البلد

علّق الملحن حلمى بكر على حديث زوجة المطرب أحمد عدوية واتهامه بأنه كان يرغب في منع عدوية من الغناء خلال استضافتهما في برنامج واحد من الناس للإعلامي عمرو الليثي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





بعد اكتشاف سلالة جديدة من كورونا.. الكويت تحظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا

اعلن الطيران المدني في الكويت إضافة بريطانيا إلى قائمة الدول عالية الخطورة المحظور الطيران القادم منها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





جنايات شبين الكوم تقضي بإعدام قاتل الناقدة نفيسة قنديل

قضت الدائرة الثالثة جنايات شبين الكوم برئاسة المستشار عبد الحليم حسين المسيري، اليوم الأحد، بإعدام السيد عادل السيد محمد يونس، قاتل الناقدة نفيسة قنديل زوجة الشاعر الكبير الراحل محمد عفيفى مطر، شنقا ، عقب تأييد فضيلة المفتى قرارها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة

تحدث الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أسباب تغيير نظام التقييم في الثانوية العامة، وما تمت إضافته على بنك المعرفة ومنصة إدارة التعليم، وكيفية تكوين الأسئلة الجديدة في الثانوية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





تراجع الدولار واليورو أمام الجنيه .. آخر تحديث لـ أسعار العملات بمصر

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري، بختام تعاملات اليوم الأحد 20 ديسمبر 2020، بنحو 4 قروش ليسجل 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، فيما تباينت أسعار صرف العملات في البنوك المصرية بنهاية التعاملات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





طلب تحنيط جثته.. وصية غريبة تركها الأسطورة مارادونا

كشف محامي أسطورة كرة القدم دييجو مارادونا عن وصية غريبة تركها النجم الأرجنتيني الذي رحل الشهر الماضي عن عمر ناهز 60 عامًا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





وزير التعليم: مفيش امتحان من البيت ولا أبحاث السنة دي

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه لا مجال هذا العام لـ أداء أي امتحانات من المنازل، كما أنه لا مجال لاستبدال الامتحانات التحريرية بالأبحاث لأي صف من الصفوف الدراسية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





وزير التعليم يحسم الجدل .. بيان عاجل بشأن الدراسة في الفترة المتبقية من الترم الأول ونظام الامتحانات

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، الكتاب الدوري رقم (9) بتاريخ 2020/12/20، بِشأن نظام التقييم والدراسة خلال الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2021/2020.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





وزير التعليم : بدء امتحانات الترم الأول لصفوف النقل .. 10 يناير

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، استمرار الدراسة في الفصل الدراسي الأول لجميع طلاب المدارس لمدة ثلاثة أسابيع من اليوم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





مش هنلغي حاجة .. وزير التعليم: جميع الطلاب سيمتحنون تحريريا .. ولن نتراجع عن ذلك

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه حسما لكل الجدل المثار حول مصير امتحانات الفصل الدراسي الاول في ظل الخوف من عودة انتشار كورونا ، فسيتم تقييم الطلاب طبقًا لمحتوى المقرر حتى نهاية الفصل الدراسى الأول كامًلا دون أي حذف.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





التعليم : "مفيش امتحانات" لتلاميذ الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم ، أن الصفوف من الأول وحتى الثالث الابتدائي ، لن يتم إجراء امتحانات للتلاميذ الدارسين بها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





الصحة: ننسق مع الداخلية والمحافظين لتحديد مراكز رئيسية لتلقي لقاح كورونا

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن وضع خطة لمتابعة آلية توزيع لقاحات فيروس كورونا، في إطار حرص القيادة السياسية على التصدي لفيروس كورونا والحد من انتشاره، ضمن استراتيجية الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





"لو كورونا غلبتنا هنأجل العام الدراسي".. وزير التعليم: لا انتقال للصفوف التالية دون تقييم

قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الدولة قررت استكمال المحتوى الدراسي لجميع السنوات بدون إلغاء أو حذف، ولن يتم الانتقال إلى العام الجديد بدون تقييم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





التعليم : "مفيش امتحانات" لتلاميذ الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم ، أن الصفوف من الأول وحتى الثالث الابتدائي ، لن يتم إجراء امتحانات للتلاميذ الدارسين بها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





محافظ القاهرة يتفقد عقار مصر القديمة.. ويوجه بإخلاء السكان احترازيًا حفاظًا على سلامتهم

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، العقار المائل بشارع خليل عويس المتفرع من شارع جامع عمرو بن العاص (حسن الأنور) بحى مصر القديمة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





انفراد.. أول حوار مع "غيتانجالي راو" الحاصلة على لقب طفل العام بغلاف مجلة التايم

"غيتانجالي راو" عالمة ومخترعة مراهقة تبلغ من العمر 15 عاما، تصدرت غلاف مجلة تايم الأمريكية تحت لقب طفل العام لعام 2020 ، لكونها إحدى المخترعات الصغار الذين كان لهم تأثير عالمي بابتكارتهم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





حتى 10 يناير.. التربية والتعليم: استمرار الدراسة بالمدارس الحكومية لمدة 3 أسابيع فقط

قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن قرار عدم احتساب الأيام المتبقية من الفصل الأول غيابا، لا يعني حذف أجزاء من المناهج، معقبا: الوزارة وفرت قنوات تعليمية من أجل متابعة الدروس منزليا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





رفع الغياب من المدارس .. قرارات جديدة لوزير التعليم الآن

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تحاول أن تقوم بعمل توازن بين الحفاظ على أفراد المنظومة التعليمية مع استكمال العام الدراسي، لافتًا إلى أن هذا التوازن ليس سهلًا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





لن نلغي المناهج أو نعدلها .. وزير التعليم: الامتحانات في لجان.. ولن تتم في المنزل أو بأبحاث

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، حقيقة إلغاء أجزاء في المناهج الدراسية وحقيقة إلغاء الامتحانات خلال العام الدراسي الحالي بسبب فيروس كورونا المستجد.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





شاهد| وزير التعليم يعلنها صريحة: اللي خايف على ولاده يعلمهم في المنزل

فجر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن غياب الطلاب في المدارس خلال الفترة المقبلة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





استكمال الدراسة من المنزل متاح.. طارق شوقي: عدم احتساب باقي أيام الترم الأول غياب

قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة قررت تطبيق تناوب العاملين منعا لانتشار فيروس كورونا، منوها إلى أن قرار التنواب متروك للمديريات والمحافظين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





آلاف البريطانيين معرضون للعمى لاستخدام قطرات العين بشكل غير صحيح

حذر الخبراء من أن عدم استخدام قطرات العين بشكل صحيح يعرض مئات الآلاف من البريطانيين لخطر الإصابة بالعمى، حيث يأتي هذا التحذير بعد التقارير الأخيرة التي تفيد بأن نصف الأشخاص الذين يعانون من الجلوكوما البالغ عددهم 480.000 - وهو أكثر حالات العيون شيوعًا في المملكة المتحدة .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





العربية: مصر تدعو القائد العام للجيش الليبي لزيارة القاهرة

ذكرت قناة العربية السعودية أن اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية، وجه دعوة رسمية إلى المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، لزيارة مصر قريبا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





السعودية تعلق جميع الرحلات الجوية وتغلق المنافذ البرية والبحرية