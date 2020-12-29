فوائد ورق الزيتون للشعر.. وطريقة تحضيره

فوائد ورق الزيتون للشعر عديدة، بالإضافة إلى ان فوائد لا تقتصر على الشعر فقط، وإنما له فوائد أخرى للبشرة والجسم؛ حيث يعتبر ورق الزيتون من الأوراق الصحية والمفيدة التي ينصح دائما الكثير من الأطباء على استخدامها، بالأخص للاستفادة من فوائد ورق الزيتون للشعر.
ونظرا لما تحتويه ورق الزيتون من عناصر غذائية وفيتامينات ضرورية لجسم الإنسان، فسنقوم بذكر ابرز فوائد ورق زيت الزيتون للشعر والبشرة والجسم أيضا في السطور التالية.
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كيفية استخدام ورق الزيتون للشعر
وعن كيفية استخدام ورق الزيتون للشعر، فقد أثبتت أوراق الزيتون كفاءته في تقوية بصيلات الشعر وتغذية والقضاء على قشرة الرأس، ويعمل على لمعانه والقضاء على الهيشان.
وبخلاف أهمية استخدام ورق الزيتون للشعر فإنه له العديد من الفوائد الأخرى في علاج بعض الأمراض؛ حيث انه يساهم في علاج مرض البول السكري، بالإضافة إلى قدرته على تحفيز الجسم لإفراز كمية كبيرة من الأنسولين، وحرق السكر بالدم وبالتالي تخفيض نسبته، وفيما يلي سنقوم ذكر كيفية استخدام ورق الزيتون للشعر.
المكونات:
- 150 جراما أوراق الزيتون
- 8 أكواب ماء
كيفية استخدام ورق الزيتون للشعر:
- اغسل أوراق الزيتون جيدًا
- ضع الماء في وعاء عميق فوق النار حتى الغليان
- أضف أوراق الزيتون الى الماء واتركه يغلي لمدة 10 دقائق
- صفي السائل من أوراق الزيتون
- قم قومٍ بترك مغلي اوراق الزيتون ليبرد ، وقم بوضعه على الشعر لمدة ساعتين، ثم قم بغسله بالماء الفاتر .
فوائد مغلي ورق الزيتون للشعر والبشرة
يوجد العديد من فوائد مغلي ورق الزيتون للشعر والبشرة؛ حيث يمكن لمستخلص أوراق الزيتون أن يغذي شعرك وبشرتك ، وهذا هو سبب إضافته إلى منتجات التجميل عالية الجودة ، بما في ذلك الشامبو والبلسم منتجات العناية للبشرة.
ويستخدم فوائد مغلي ورق الزيتون للشعر والبشرة؛ حيث يحتوي مستخلص أوراق الزيتون على الأوليوروبين ، وهو أحد المركبات الرئيسية في كل من زيت الزيتون ومستخلص أوراقه، كما يعد مستخلص أوراق الزيتون مصدرًا غنيًا للبوليفينول.
ومن فوائد مغلي ورق الزيتون للشعر والبشرة ان له العديد من الخصائص العلاجية المحتملة. من أجل استخراج هذه المواد الكيميائية الحيوية ، بما في ذلك الأوليوروبين والتيروزول و الجزيئات النشطة الأخرى ، تنقع أوراق الزيتون لفترات طويلة من الزمن.
ويحتوي مغلي ورق الزيتون على أكثر من 100 مادة كيميائية نباتية ومغذيات ، ويؤثر الكثير منها بشكل مباشر على صحة بشرتك وشعرك. لهذا السبب غالبًا ما يتم إضافته إلى المنتجات الراقية التي تهدف إلى تقوية شعرك وتغذيته.
وعلى الرغم من أن فوائد مغلي ورق الزيتون للشعر والبشرة معروفة بخصائصها المضادة للأكسدة ، مما يجعله يعمل على تقوية بصيلات الشعر وتغذية والقضاء على قشرة الرأس، و يعمل لى لمعاينة والقضاء على الهيشان.
وبالنسبة للبشرة فإن ورق الزيتون يعالج التهابات البشرة ويحميها من الأشعة الفوق بنفسجية، ويقلل من ظهور البكتيريا والفطريات، والفضاء على جفاف البشرة في فصل الشتاء، وتأخير ظهور التجاعيد ايضا.
وبالنسبة للبشرة فإن ورق الزيتون يعالج التهابات البشرة ويحميها من الأشعة الفوق بنفسجية، ويقلل من ظهور البكتيريا والفطريات، والفضاء على جفاف البشرة في فصل الشتاء، وتأخير ظهور التجاعيد ايضا.
فوائد ورق الزيتون لتطويل الشعر
وجدت إحدى الدراسات أن فوائد ورق الزيتون لتطويل الشعر، ترجع لإحتواءه على الفينولات، والتي أظهرت انه غني مضادة الأكسدة، والذي يمكن أن يساعد في مكافحة ظهور شيب الشعر.
وللاستفادة من فوائد ورق الزيتون لتطويل الشعر انه يعمل على تقوية بصيلات الشعر، مما يعزز من نموه بشكل صحي؛ حيث أن مستخلص أوراق الزيتون لديه القدرة على زيادة حجم وعدد بصيلات الشعر.
إذا كنت ترغب في الحفاظ على بصيلات شعر قوية بجانب فوائد ورق الزيتون لتطويل الشعر، فمن المستحسن أيضًا أن تتناول نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالحديد والزنك والبروتين والفيتامينات الرئيسية الأخرى ، بما في ذلك فيتامينات أ ، ب المركب ، ج ، هـ. استهلك حوالي نصف وزن جسمك في أونصات من الماء يوميًا ، مما يضمن بقاء شعرك ناعمًا ورطبًا
وعن فوائد ورق الزيتون لتطويل الشعر فهو قادر على ترطيب الشعر، خاصة فيما يتعلق ببصيلات الشعر. مما يجعل شعرك لامعا. في الواقع ، وجد عدد من الدراسات أيضًا أن الأوليوروبين لديه القدرة على تعزيز كثافة الشعر.
ومن أهم فوائد ورق الزيتون لتطويل الشعر ان بعض مستخلصات أوراق الزيتون تعزز نظام المناعة ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى شعر أكثر صحة، والتي تفيد شعرك وفروة رأسك بشكل مباشر، حيث وجدت دراسة أجريت عام 2017 أن الخلايا المناعية قد تلعب دورًا في ضعف صحة الشعر.
فوائد أوراق الزيتون في تخفيف الوزن
ويمكن لـ فوائد أوراق الزيتون في تخفيف الوزن في انه يعمل على تحسين عملية الهضم، والتخفيف من أعراض النفخة والغازات والإمساك، لأنها تساعد على إعادة توازن بكتيريا الأمعاء أحد الأسباب الضرورية في خسارة الوزن.
فوائد ورق الزيتون المجفف
هناك العديد من فوائد ورق الزيتون المجفف؛ حيث يعتبر ورق الزيتون من الاوراق الصحية و المفيدة التي ينصح دائما الكثير من الأطباء على استخدامها. نظرا لما يحتويه من عناصر غذائية وفيتامينات ضرورية لجسم الإنسان، لذا سنقوم بذكر فوائد ورق الزيتون المجفف، وتشمل :