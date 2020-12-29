ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

فوائد ورق الزيتون للشعر.. وطريقة تحضيره

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:51 ص
فوائد ورق الزيتون
فوائد ورق الزيتون للشعر
Advertisements
آية التيجي
فوائد ورق الزيتون للشعر عديدة، بالإضافة إلى ان فوائد لا تقتصر على الشعر فقط، وإنما له فوائد أخرى للبشرة والجسم؛ حيث يعتبر ورق الزيتون من الأوراق الصحية والمفيدة التي ينصح دائما الكثير من الأطباء على استخدامها، بالأخص للاستفادة من فوائد ورق الزيتون للشعر.

ونظرا لما تحتويه ورق الزيتون من عناصر غذائية وفيتامينات ضرورية لجسم الإنسان، فسنقوم بذكر ابرز فوائد ورق زيت الزيتون للشعر والبشرة والجسم أيضا في السطور التالية.


كيفية استخدام ورق الزيتون للشعر

وعن كيفية استخدام ورق الزيتون للشعر، فقد أثبتت أوراق الزيتون كفاءته في تقوية بصيلات الشعر وتغذية والقضاء على قشرة الرأس، ويعمل على لمعانه والقضاء على الهيشان.

وبخلاف أهمية استخدام ورق الزيتون للشعر فإنه له العديد من الفوائد الأخرى في علاج بعض الأمراض؛ حيث انه يساهم في علاج مرض البول السكري، بالإضافة إلى قدرته على تحفيز الجسم لإفراز كمية كبيرة من الأنسولين، وحرق السكر بالدم وبالتالي تخفيض نسبته، وفيما يلي سنقوم ذكر كيفية استخدام ورق الزيتون للشعر.
 
المكونات:

- 150 جراما أوراق الزيتون
- 8 أكواب ماء

كيفية استخدام ورق الزيتون للشعر:

- اغسل أوراق الزيتون جيدًا
- ضع الماء في وعاء عميق فوق النار حتى الغليان
- أضف أوراق الزيتون الى الماء واتركه يغلي لمدة 10 دقائق
- صفي السائل من أوراق الزيتون
- قم قومٍ بترك مغلي اوراق الزيتون ليبرد ، وقم بوضعه على الشعر لمدة ساعتين، ثم قم بغسله بالماء الفاتر .

فوائد مغلي ورق الزيتون للشعر والبشرة

يوجد العديد من فوائد مغلي ورق الزيتون للشعر والبشرة؛ حيث يمكن لمستخلص أوراق الزيتون أن يغذي شعرك وبشرتك ، وهذا هو سبب إضافته إلى منتجات التجميل عالية الجودة ، بما في ذلك الشامبو والبلسم منتجات العناية للبشرة.

ويستخدم فوائد مغلي ورق الزيتون للشعر والبشرة؛ حيث يحتوي مستخلص أوراق الزيتون على الأوليوروبين ، وهو أحد المركبات الرئيسية في كل من زيت الزيتون ومستخلص أوراقه، كما يعد مستخلص أوراق الزيتون مصدرًا غنيًا للبوليفينول.

ومن فوائد مغلي ورق الزيتون للشعر والبشرة ان له العديد من الخصائص العلاجية المحتملة. من أجل استخراج هذه المواد الكيميائية الحيوية ، بما في ذلك الأوليوروبين والتيروزول و الجزيئات النشطة الأخرى ، تنقع أوراق الزيتون لفترات طويلة من الزمن.

ويحتوي مغلي ورق الزيتون على أكثر من 100 مادة كيميائية نباتية ومغذيات ، ويؤثر الكثير منها بشكل مباشر على صحة بشرتك وشعرك. لهذا السبب غالبًا ما يتم إضافته إلى المنتجات الراقية التي تهدف إلى تقوية شعرك وتغذيته.

وعلى الرغم من أن فوائد مغلي ورق الزيتون للشعر والبشرة معروفة بخصائصها المضادة للأكسدة ، مما يجعله يعمل على تقوية بصيلات الشعر وتغذية والقضاء على قشرة الرأس، و يعمل لى لمعاينة والقضاء على الهيشان.

 وبالنسبة للبشرة فإن ورق الزيتون يعالج التهابات البشرة ويحميها من الأشعة الفوق بنفسجية، ويقلل من ظهور البكتيريا والفطريات، والفضاء على جفاف البشرة في فصل الشتاء، وتأخير ظهور التجاعيد ايضا.

فوائد ورق الزيتون لتطويل الشعر

وجدت إحدى الدراسات أن فوائد ورق الزيتون لتطويل الشعر، ترجع لإحتواءه على الفينولات، والتي أظهرت انه غني مضادة الأكسدة، والذي يمكن أن يساعد في مكافحة ظهور شيب الشعر.

وللاستفادة من فوائد ورق الزيتون لتطويل الشعر انه يعمل على تقوية بصيلات الشعر، مما يعزز من نموه بشكل صحي؛ حيث أن مستخلص أوراق الزيتون لديه القدرة على زيادة حجم وعدد بصيلات الشعر.

إذا كنت ترغب في الحفاظ على بصيلات شعر قوية بجانب فوائد ورق الزيتون لتطويل الشعر، فمن المستحسن أيضًا أن تتناول نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالحديد والزنك والبروتين والفيتامينات الرئيسية الأخرى ، بما في ذلك فيتامينات أ ، ب المركب ، ج ، هـ. استهلك حوالي نصف وزن جسمك في أونصات من الماء يوميًا ، مما يضمن بقاء شعرك ناعمًا ورطبًا

وعن فوائد ورق الزيتون لتطويل الشعر فهو قادر على ترطيب الشعر، خاصة فيما يتعلق ببصيلات الشعر. مما يجعل شعرك لامعا. في الواقع ، وجد عدد من الدراسات أيضًا أن الأوليوروبين لديه القدرة على تعزيز كثافة الشعر.

ومن أهم فوائد ورق الزيتون لتطويل الشعر ان بعض مستخلصات أوراق الزيتون تعزز نظام المناعة ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى شعر أكثر صحة، والتي تفيد شعرك وفروة رأسك بشكل مباشر، حيث وجدت دراسة أجريت عام 2017 أن الخلايا المناعية قد تلعب دورًا في ضعف صحة الشعر.

فوائد أوراق الزيتون في تخفيف الوزن

ويمكن لـ فوائد أوراق الزيتون في تخفيف الوزن في انه  يعمل على تحسين عملية الهضم، والتخفيف من أعراض النفخة والغازات والإمساك، لأنها تساعد على إعادة توازن بكتيريا الأمعاء أحد الأسباب الضرورية في خسارة الوزن.

وتساهم  فوائد أوراق الزيتون في تخفيف الوزن وحرق الدهون، وتحسين وتيرة عمليات الأيض، لما له من خصائص مميزة حارقة للدهون، مما يدعم إدارة الوزن لمن يريدون إنقاص الوزن .

إلى جانب الفوائد الصحية للقلب والحماية من مرض السكري من النوع 2 ، فمن المنطقي أن مستخلص توفر فوائد أوراق الزيتون في تخفيف الوزن؛ حيث كشفت  دراسة أجريت عام 2014 عن تأثير مستخلص أوراق الزيتون في الوقاية من السمنة التي يسببها النظام الغذائي بسبب ارتفاع نسبة الدهون.

يُعتقد أن فوائد أوراق الزيتون في تخفيف الوزن ومنع السمنة من خلال تنظيم الجينات التي تؤثر على زيادة الوزن، يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل تناول الطعام عبر السيطرة على الشهية والأحساس بالشبع لفترات طويلة بعد استخدامها مغلي اوراق الزيتون .

وبخلاف فوائد أوراق الزيتون في تخفيف الوزن، فهو يعمل على تخفيض ضغط الدم والكولسترول السيئ، وذلك لأنه غني بمواد تحمي جدران الأوعية الدموية من أي خلل. مما يقلل الاصابة بالجلطات وأمراض الشرايين التاجية.

ووجدت مراجعة ودراسات ان  فوائد أوراق الزيتون في تخفيف الوزن مفيدة ايضا لـ مرض السكري من النوع 2؛ حيث ان فقدان الوزن يقلل من ارتفاع مستويات السكر، وبالتالي فإن أوراق الزيتون يمكن أن يساعد في تحسين إفراز الأنسولين في الخلايا.

ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات التي تختبر فوائد أوراق الزيتون في تخفيف الوزن على البشر. وجدت إحدى الدراسات البشرية أن الأشخاص الذين تناولوا أقراص مستخلص أوراق الزيتون خفضوا متوسط ​​مستوى السكر في الدم ومستويات الأنسولين في البلازما أثناء الصيام. ومع ذلك ، لم تتأثر مستويات الأنسولين بشكل كبير بعد تناول الطعام.


فوائد ورق الزيتون المجفف

هناك العديد من فوائد ورق الزيتون المجفف؛ حيث يعتبر ورق الزيتون  من الاوراق الصحية و المفيدة التي  ينصح دائما الكثير من الأطباء على استخدامها. نظرا لما يحتويه  من عناصر غذائية وفيتامينات ضرورية لجسم الإنسان، لذا سنقوم بذكر فوائد ورق الزيتون المجفف، وتشمل :

1- خفض مستويات الكوليسترول :
خفض ضغط الدم والكولسترول السيئ من أبرز فوائد ورق الزيتون المجفف، وذلك لأنه غني بمواد تحمي جدران الأوعية الدموية من أي خلل. مما يقلل الاصابة بالجلطات وأمراض الشرايين التاجية.

2- تنظيم السكر في الدم : 
ومن فوائد ورق الزيتون المجفف تنظيم مستويات سكر الدم لقدرتها على تحفيز وزيادة إنتاج الأنسولين. 

3- مكافحة السرطان: 
مضادات الأكسدة الموجودة أحد أبرز فوائد ورق الزيتون المجفف، وذلك لقدرة على إبطاء وتيرة نمو الأورام السرطانية.

4- - تحسين وظائف المخ:
ومن أبرز فوائد ورق الزيتون المجفف انه يملك القدرة على محاربة مرض باركنسون والزهايمر. والتعافي بعد السكتة الدماغية وتقليل فرص حصولها مجددًا مع المرضى.

5- تحسين الهضم :
ويمكن لـ فوائد ورق الزيتون المجفف ان تعمل على تحسين عملية الهضم، والتخفيف من أعراض النفخة والغازات والإمساك. لأنها تساعد على إعادة توازن بكتيريا الأمعاء. 

6- تسكين الألم :
وتسكين الألم أحد أبرز فوائد ورق الزيتون المجفف، وذلك عبر تثبيط الرسائل العصبية التي تشعر المريض بالألم خاصة عند الإصابة بجروح خارجية مؤلمة. والام المفاصل الروماتويدي والالام التي يشعر بها المصاب بالتهاب العضلات.

7- تحسين مظهر البشرة:
وتملك فوائد ورق الزيتون المجفف في تحسين مظهر البشرة، وعكس تأثير سنوات من الضرر الذي طال البشرة والتخفيف من علامات التقدم في السن، وذلك لغناها بمضادات الأكسدة.

8- حرق الدهون :
وتساهم  ورق الزيتون المجفف في حرق الدهون وتحسين وتيرة عمليات الأيض، لما له من خصائص مميزة حارقة للدهون. 

9- تعزيز الجهاز المناعي :
تعزيز صحة جهاز المناعة بسبب الخصائص المضادة للأكسدة، تعتبر من أبرز فوائد ورق الزيتون المجفف.

10- علاج الهربس :
ويمكن علاج الهربس بالاستفادة من فوائد ورق الزيتون المجفف عبر الخصائص المضادة للبكتيريا والالتهاب، وذلك لأنها تساعد على منع الفيروس من الانتشار إلى الخلايا المجاورة، والتخفيف من أعراض المرض بشكل فوري.

ولا يجب ان  تغني المعلومات الوارد ذكرها عن فوائد ورق الزيتون للشعر وغيرها من الفوائد للجسم والبشرة من استشارة الطبيب أو المختصين في حالة الشعور بأى أعراض مرضية مختلفة، حيث ان هذه المعلومات هي عبارة عن نتائج دراسات أو أبحاث علمية أو طبية من مواقع متخصصة .

** المصدر: موقع Pub med / Healthline/ barbersurgeonsguild
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

علاج تساقط الشعر خلال أسبوع واحد

فوائد المورينجا للتخسيس.. واستخدامات أخرى غير متوقعة

دراسة تكشف عن مشروب يطيل ويرطب الشعر

تخفيف الوزن .. فوائد عديدة لخل التفاح

فوائد ورق الجوافة للصدر والجلد والأسنان ومرضى السكر

فوائد مذهلة للشعر تجنيها من الرمان.. أبرزها التخلص من الشيب

ترشيحاتنا

خبيرة التاروو تكشف موعد انتهاء كورونا من مصر

أخبار الفن .. عقد قران حفيد محمد رضا .. السر وراء طلب دينا الشربينى الزواج من عمرو دياب .. الحالة الصحية لـ كريم فهمى وأمير كرارة ومجدى صبحى وإيمان السيد

الصلاة النارية.. 40 حقيقة عنها تجعلك تبدأ بها السنة الجديدة

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة الزمالك وسموحة

مطالبا بالاعتذار لهم.. أحمد موسى: وقوف سكان الزمالك أمام سيارات المياه مشهد غير مقبول

المركزي يقرر استمرار إلغاء رسوم عمليات السحب النقدي حتى يونيو 2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 309 آلاف جنيه.. تعرف على مواصفات كيا جراند سيراتو موديل 2021 |صور

مأساة.. أب يقتل طفليه وينتحر للانتقام من زوجته الخائنة..صور

علاج شد العضل .. اعرف الطرق الصح للتخلص من الألم