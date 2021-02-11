أخبار التكنولوجيا.. الهند تنافس تويتر بتطبيق Koo.. و6 خطوات لإجراء مكالمات الفيديو من الواتساب

تحولت القيود المستمرة في بعض الدول حول العالم، وقضاء الوقت في العزلة مع استمرار تفشي وباءالمستجد، إلى مكالمات الفيديو التي أصبحت الطريقة الوحيدة لرؤية العائلة والأصدقاء، وللتواصل مع أحبائنا وعدم التفاعل مع الآخرين زاد واتساب WhatsApp، من الحد الأدني لمكالمات الفيديو على منصته مع بداية أزمة الفيروس التاجي.