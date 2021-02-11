أخبار التكنولوجيا.. الهند تنافس تويتر بتطبيق Koo.. و6 خطوات لإجراء مكالمات الفيديو من الواتساب

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة كالآتي:
رفضت شركة تويتر Twitter، تنفيذا أمر من الحكومة الهندية بحظر 1178 حسابا على منصتها، بما في ذلك حسابات بعض السياسيين والنشطاء والصحفيين الذين انتقدوا استجابة الحكومة للاحتجاج الذي نظم في عاصمة البلاد في يناير المنصرم.
أعلنت منصة تويتر Twitter ارتفاع عدد مستخدمي المنصة إلى 192 مليون بنهاية عام 2020، واستمر الرقم في الارتفاع في يناير من العام الحالي الشهر الذي تم فيه حظر الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب بعد اتهامه بنشر محتوى يساعد على العنف.
تستعد شركة آبل Apple عنملاقة التكتولوجيا فى العالم لإضافة ميزة جديدة فى تحيدث نظام تشغيلها الجديد ios 14.5، التى ستحسن كنن اداء خرائطها بشكل ملحوظ، وذلك بالإستعانة من بميزات من تطبيقي Waze وخرائط جوجل Google maps.
كشفت بعض التسريبات في وقت سابق من هذا الشهر، عن خطة شركة موتورولا لإطلاق ثلاثة هواتف ذكية جديدة، واحدا منهم يحمل رقم الطراز XT2097-15، وسينطلق تحت اسم Lenovo K13، واليوم رصد هاتف جديد من المتوقع إطلاقه للسواق العالمية تحت عنوان Moto E7i Power.
تقدمت شركة هواوي Huawei الصينية، عملاق صناعة الهواتف الذكية فى العالم بطلب للمحكمة، لإلغاء تصنيفها من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية كتهديد للأمن القومي الأمريكي لشبكات الاتصال المحلية.
تحولت القيود المستمرة في بعض الدول حول العالم، وقضاء الوقت في العزلة مع استمرار تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، إلى مكالمات الفيديو التي أصبحت الطريقة الوحيدة لرؤية العائلة والأصدقاء، وللتواصل مع أحبائنا وعدم التفاعل مع الآخرين زاد واتساب WhatsApp، من الحد الأدني لمكالمات الفيديو على منصته مع بداية أزمة الفيروس التاجي.
مع أوائل العام الجاري، طالبت الحكومة الهندية تطبيق واتساب بالتراجع عن تطبيق سياسة خصوصيته المحدثة داخل حدودو دولتها، والتي تعد أكبر الأسواق استخداما لتطبيق التراسل، مما نتج عنه في النهاية إلى صراع قانوني بين الحكومة وشركة فيسبوك المالكة للخدمة، ولذلك لجأت الهند إلى إنشاء بديل خاص بها عن واتساب، واليوم طالبت الدولة الآسيوية مواطنيها باستخدام تطبيق Koo كبديل لتويتر.
أشارت بعض التسريبات في أواخر الشهر الماضي، إلى أن هاتفي شركة وان بلس OnePlus 9 و 9 Pro، سيحتويان على بطارية بسعة 4500 مللى أمبير في الساعة، والآن، أكد المسرب التقني Max Jambor، هذه المعلومة.