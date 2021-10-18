عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجرام يتخطى 800 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 11-10-2021

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين 18-10-2021، في مصر تراجعا مقارنة بالأسعار الأسبوع قبل الماضي، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا في منتصف العام السابق 2020، حيث تخطى سعر جرام الذهب عيار 21: 900 جنيه في مصر ووصل إلى 920 جنيها للجرام عيار 21.

وسجل متوسط  سعر جرام الذهب عيار 21 :776 جنيها اليوم الاثنين 18-10-2021  بينما سجل سعر جرام الذهب  عيار21 : 792 جنيها في بداية الشهر الماضي  و 768 جنيها الأسبوع الماضي ، و سجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير الماضي ، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل الماضي  774 جنيها.

ويقدم “صدى البلد” للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

اقرأ أيضا : 

14 جنيها مرة واحدة.. أسعار الذهب تقفز في مصر بختام تعاملات اليوم


أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 776 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24

ارتفع سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 مسجلا : 887 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 22 

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 22 : 813  جنيها

 سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 776 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل  سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18  : 665 جنيها

سعر أوقية الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 27,581 جنيها

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم : 6,208  جنيهات

سعر كيلو الذهب 

بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 886,857 جنيها

 

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وعن أسعار الذهب اليوم  الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص صدى البلد على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.

الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب الان أسعار الذهب المصنعية أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب في محلات الصاغة أسعار جرام الذهب اليوم الذهب عيار 21

موضوعات متعلقة

استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد بمنتصف التعاملات

ترشيحاتنا

غموض حول العثور على جثث 4 سياح روس في ألبانيا داخل ساونا

حزمة جديدة من التعديلات للسيارة لكزس NX.. تفاصيل

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 18- 10- 2021

الفراخ بـ 23 جنيهًا.. هبوط أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين 18-10-2021

الدعاء المستجاب ليلة المولد النبوي 2021.. ردده مغرب اليوم بهذه الصيغة

ارتفاع قادم في الأسعار.. السوق العالمي للهواتف الذكية ينخفض 6 % لهذا السبب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. عريس يحمل أخت العروس ذات القدرات بدلًا منها في ليلة الزفاف|فيديو

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

بعد أمطار الإسكندرية أمس.. ماذا سيحدث في الطقس اليوم؟

الجرام يتخطى 800 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 11-10-2021

البترول: تطوير معامل التكرير يمكننا من إنتاج بنزين متعدد الجودات

انسى التجديد.. رسالة شديدة اللهجة من شوبير لموسيماني ومحمد شريف

بطريقة سهلة.. كيف تحسب معاشك فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

من 1 ديسمبر.. ربط تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشهادة تلقي لقاح كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن حاضرون من أجل ريش بمهرجان الجونة

درة بعد وصفها بأيقونة الموضة: أكمل مسيرة فناني الزمن الجميل | خاص

اعتبرها أصناما.. شاب فلسطيني يحطم تماثيل تاريخية بأحد ميادين رام الله |فيديو

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

فيديو

فلتت من حسن أبو الروس في الجونة.. ونار الغيرة تسيطر على زوجته

حقيقة ضرب دوللي شاهين وحادث وائل كفوري.. آخر التطورات.. فيديو

نسخة فريدة.. معلومات لا تعرفها عن مصحف أهداه شيخ الأزهر لـ السيسي

علماء الشرق والغرب ..هؤلاء استشهد بهم شيخ الأزهر في المولد النبوي

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: الفنون بين الأصالة والتعري

د. دينا أحمد على تكتب: الزراعة الرقمية في ظل كورونا

رمضان البيه يكتب: فأسألوا أهل الذكر

سيد الطاهر يكتب: «الغاز».. مستقبل مصر القادم

د. فتحي حسين يكتب: دور الجامعات المصرية في التنمية 

المستشار محمد البياع يكتب: أول وثيقة قانونية وضعها النبي محمد قبل 14 قرنًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ