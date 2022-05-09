عاجل
اتحاد الغرف التجارية: توجيهات السيسي التي ذكرها بشأن القطاع الخاص تمثل تقديراً ومصالحة له في عملية التنمية ضبط شقيقين لاتجارهما في مادة الشابو المُخدرة بسوهاج نظر محاكمة 3 متهمين في أحداث مجلس الوزراء .. اليوم بقانون سوق رأس المال.. كل ما تريد معرفته عن اتحاد العاملين المساهمين الحلول القائمة على المحيطات لتغير المناخ .. استضافة المؤتمر الأفريقي لتحديد الأولويات لعلوم المحيطات.. التعليم العالي: يساعدنا على تبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جنون الذهب.. ارتفاع تاريخي في الأسعار اليوم والجرام يتخطى 1300 جنيه

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 9-5-2022، في مصر ارتفاعا كبيرا مقارنة بالأسعار الأيام الماضية ، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى غير متوقع  خلال الأزمة الروسية الأوكرانية الأيام الماضية ، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 ألف جنيه ، ووصل اليوم الاثنين 9 مايو إلى 1200 جنيه  بعد 1160 جنيها للجرام الأسبوع الماضي.

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه اليوم الاثنين 9-5-2022، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 :1160 جنيها الأسبوع الماضي، و1105  جنيهات الأسبوع قبل الماضي و 1020 جنيها الأسبوع الذي يسبقه

الذهب

اقرأ أيضا:

مستشار وزير التموين: المواطن الرابح الأول من زيادة أسعار الذهب

ناجي فرج: الفترة الحالية فرصة لإقتناء الذهب والإستثمار فيه

تراجع 15 جنيهاً.. هبوط فى أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأحد 8-5-2022

الذهب الأصفر يلمع.. محافظ كفرالشيخ ونائبه يتفقدان عمليات حصاد وتوريد القمح |صور

وسجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021: 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021 أي ارتفع مقارنة بهذه التوقيت 450 جنيها.

الذهب

أسعار الذهب اليوم

ويقدم “صدى البلد” للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الإثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

الذهب

أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1200 جنيه للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

الذهب 

سعر جرام الذهب عيار 24

ارتفع سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 مسجلا : 1371 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 22 

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 22 : 1257 جنيها

الذهب

 سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 1200 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل  سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 : 1029 جنيها

الذهب

سعر أونصة الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 42651 جنيها

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم : 9600 جنيها

سعر كيلو الذهب 

بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 1371429 جنيها

 

أسعار الذهب 

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وعن أسعار الذهب اليوم  الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

ويحرص “صدى البلد” على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.

 

الذهب

كان  ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب،كشف أن الذهب يعكس الأوضاع العالمية، ويتأثر بكافة الأوضاع، متابعا: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تسببت في حدوث قفزة عالية في أسعار الذهب.

وأوضح في تصريحات تليفزيونية ، أن الفترة الحالية ستتهافت خلالها البنوك المركزية لعمل احتياطي من الذهب، متابعا: الذهب العملة العالمية المعتمدة في كافة أنحاء العالم، ولذلك نتوقع أن تحدث زيادة في أسعاره خلال الفترة المقبلة

الذهب أخبار الذهب اليوم اسعار الذهب أسعار الذهب سعر الذهب اليوم عيار 24 سعر الذهب اليوم سعر الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم سعر الذهب في مصر سعر جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم سعر الذهب اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 ذهب عيار 21 الأزمة الروسية الأوكرانية أسعار الذهب اليوم الذهب عيار 21 سعر الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبتور العضو الذكري.. التحريات في مقتل ميكانيكي كرداسة: متعدد العلاقات النسائية.. +18

قصة وقف الشيخ محمد علي الطاروطي من الإذاعة.. ونقابة القراء تحوله للتحقيق

بـ 15 مليون جنيه.. ياسمين صبري تحسم الجدل حول هدايا أحمد أبو هشيمة| خاص

سعر الذهب اليوم الأحد 8-5-2022

بعد ظهوره فى فيديو يعد نقودا.. ضبط متسول الإسكندرية

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

هبوط جديد فى أسعار الذهب بختام تعاملات الأحد

بعد طلاق ياسمين صبري وأبو هشيمة.. سمية الخشاب تنشر صورها بالتايجر |شاهد

موضوعات متعلقة

هبوط جديد فى أسعار الذهب بختام تعاملات الأحد

مستشار وزير التموين: المواطن الرابح الأول من زيادة أسعار الذهب

ناجي فرج: الفترة الحالية فرصة لإقتناء الذهب والإستثمار فيه

الذهب الأصفر يلمع.. محافظ كفرالشيخ ونائبه يتفقدان عمليات حصاد وتوريد القمح |صور

تراجع 15 جنيهاً.. هبوط فى أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأحد 8-5-2022

الأسعار اليوم.. الدولار يبدأ التعاملات باستقرار وترقب.. الطماطم 8 جنيهات للكيلو جملة.. وتراجع 15 جنيها في جرام الذهب

أسعار الذهب اليوم الأحد فى الأسواق

عيار 21 يسجل 1180جنيها .. أسعار الذهب اليوم الأحد 8 ـ 5 ـ 2022

ترشيحاتنا

الاحتفال بيوم النصر الروسي.. ما هي فعالية "الفوج الخالد"

8 كلمات كان يكثر منهم النبي .. اغتنمها هذه الأيام

جنون الذهب.. ارتفاع تاريخي في الأسعار اليوم والجرام يتخطى 1300 جنيه

حتى لا ننسى| جرائم تنظيم الإخوان في الجيزة.. قطع الطرق وحرق وقتل ومذبحة قسم كرداسة

سعر الدولار فى مصر اليوم الاثنين 9-5-2022

تقارير مغربية تزف خبرا سارا للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 أزواج في حياة لولا صدقى.. هل أوقعت لعوب السينما المصرية رشدي أباظة في حبائلها؟

فارس السينما المصرية ومرشح الأوسكار.. هل مات صلاح الدين الأيوبي بسبب نباتات نادرة؟

الرئيس السيسي يكلف القوات المسلحة بالقضاء على العناصر الإرهابية في شمال سيناء.. فيديو وصور

هاكرز روس يهددون السلطات البريطانية بتعطيل أجهزة الأكسجين في المستشفيات

فيديو

كرهت شخصيتها في مسلسل انحراف.. لوسي: بتعامل مع التمثيل بقلبي

آيتن عامر تطرح برومو أغنية خطافة الرجالة.. فيديو

توفيت عائلة بسببك.. سر رسالة وجدت قرب حريق عقار مدينة نصر |فيديوجراف

بسبب الكلاب.. تغريم المتهم بسب وقذف الفنانة أنوشكا 15 ألف جنيه|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ