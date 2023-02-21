أخبار العالم| 3 دول معرضة لخطر الإشعاعات النووية .. 294 مصابا بينهم 18 حالتهم حرجة بسبب زلزال هاتاي.. والدولار يفقد قوته

نشر موقع صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

قالت جماعة لحقوق الإنسان مقرها سيول في تقرير، اليوم الثلاثاء، إن عشرات الآلاف من الكوريين الشماليين والمواطنين في كوريا الجنوبية



رفعت بيانات العمالة الأمريكية والتضخم توقعات أسعار الفائدة الأمريكية ودعمت ارتفاع الدولار الشهر الجاري - ومن المتوقع أن توجه بيانات التصنيع الأوروبية والأمريكية، اليوم الثلاثاء .

قال مسؤولون في ولاية بويبلا ، الاثنين ، إن حافلة تقل مهاجرين من فنزويلا وكولومبيا وأمريكا الوسطى تحطمت في وسط المكسيك ، مما أسفر عن مصرع 17 شخصًا.



اقترحت الولايات المتحدة أمس الاثنين أن يدين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية ويشجع بيونغ يانغ على الانخراط في الدبلوماسية



قال بيان للحكومة البريطانية إن أكثر من 30 دولة ، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ، تعهدت يوم الاثنين بدعمها لمنع الرياضيين الروس والبيلاروسيين من المشاركة في الأحداث الرياضية..



أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء ، عقب الاجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في كييف، أن أوكرانيا والولايات المتحدة تعملان على تسليم أسلحة..



اعلن وزير الصحة التركي عن أن 294 مصابا بينهم 18 في حالة حرجة جراء الزلزال الذي ضرب هاتاي مؤخرا..



قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يوم الاثنين إنه أمر بتشكيل مجموعة جديدة من المتطوعين للدفاع عن الأراضي حتى يعرف الجميع كيفية 'التعامل مع الأسلحة' والاستعداد للرد..

قال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن دول الاتحاد الأوروبي فشلت في تبني استنتاجات بشأن دبلوماسية المناخ التي تم التخطيط لها يوم الاثنين، بسبب الخلاف المتعمق حول دور الطاقة النووية..



ضرب زلزال آخر المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا يوم الاثنين ، بعد أسبوعين فقط من تدمير المنطقة بزلزال أكبر قتل أكثر من 47 ألف شخص وألحق أضرارا أو دمر مئات الآلاف من المنازل.



قال الرئيس المكسيكي يوم الاثنين إن ولاية نويفو ليون بشمال المكسيك ، التي تعتبر الأوفر حظا لاستثمار كبير من شركة تسلا إنك (TSLA.O) ، تعاني من نقص المياه..



قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي يوم الاثنين إنه تحدث مع نظيره الصيني تشين جانج وأثار انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ بغرب الصين.



حددت الشرطة البريطانية يوم الاثنين الجثة التي عثر عليها في نهر ويري بشمال إنجلترا ، وهي نيكولا بولي ، وهي أم لطفلين فُقدت الشهر الماضي..



تخلص موقع فيسبوك مؤقتًا الاثنين، من دعوى قضائية جماعية تقدر قيمتها بما يصل إلى 3 مليارات جنيه إسترليني (3.7 مليار دولار) بسبب مزاعم بأن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي



قال الأدميرال أوليغ غورينوف ، نائب رئيس مركز المصالحة بين المعارضين في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية ، إن جماعة جبهة النصرة الإرهابية قصفت منطقة خفض التصعيد



يسافر الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بولندا في الفترة من 20 إلى 22 فبراير لإجراء محادثات مع نظيره البولندي أندريه دودا ومسؤولي الناتو عشية الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسية



سجل عقد الكربون الأوروبي القياسي رقما قياسيا حيث اقترب من 100 يورو للطن يوم الاثنين ، مع توقعات طقس أكثر برودة وتوقعات بانخفاض إنتاج طاقة الرياح مما أدى إلى زيادة الطلب.

أعلنت وزيرة المالية الاسكتلندية كيت فوربس يوم الاثنين عزمها الترشح في مسابقة لتحل محل نيكولا ستورجون كأول وزيرة في البلاد وقالت إنها كانت ستعارض بعض سياسات الحكومة مثل زواج المثليين.



أظهرت الأرقام الرسمية أن عدد القتلى من الأمطار الغزيرة في جنوب شرق البرازيل ارتفع إلى 40 يوم الاثنين ، حيث زار الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا المنطقة



قال مكتب الرئيس السوري بشار الأسد إن الرئيس السوري سافر إلى عمان يوم الاثنين في أول رحلة خارجية له منذ الزلزال المميت وعلامة على تخفيف العزلة بعد ما يقرب من 12 عاما من الحرب الأهلية.



أفادت وسائل إعلام امريكية أن رجال الإطفاء يكافحون حريقا كبيرا في مصنع أوكوود فيليدج للمعادن بالقرب من مدينة بيدفورد بولاية أوهايو الأمريكية بعد ظهر اليوم الاثنين بعد انفجار.



تجول الرئيس الأمريكي جو بايدن في وسط كييف في زيارة غير معلنة يوم الإثنين ، ووعد بالوقوف مع أوكرانيا ما دامت تستغرقه ، في رحلة تم توقيتها لتجاوز الكرملين قبل الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي.



قالت نقابة العمال البريطانيين إن عشرات الآلاف من الأطباء المبتدئين في إنجلترا صوتوا للإضراب الشهر المقبل ، مما يضيف إلى سلسلة من الإضرابات من قبل الممرضات وعمال الإسعاف



أسفر زلزال 6 فبراير المدمر عن مقتل ما يقرب من 47 ألف شخص في البلدين، الغالبية العظمى منهم في تركيا.



من أمن العقوبة أساء الأدب .. تلك الكلمات التي قالها عبد الله بن المقفع في ترجمته الشهيرة للكتاب الحِكمي الشهير (كليلة ودمنة)، الذي ألفه الفيلسوف الهندي (بيدبا)، هى أدق تعبير عن ممارسات الكيان الإسرائيلي.