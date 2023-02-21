أخبار العالم| 3 دول معرضة لخطر الإشعاعات النووية .. 294 مصابا بينهم 18 حالتهم حرجة بسبب زلزال هاتاي.. والدولار يفقد قوته

نشر موقع صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:
عشرات الآلاف في الكوريتين والصين واليابان معرضون لخطر الإشعاعات النووية
قالت جماعة لحقوق الإنسان مقرها سيول في تقرير، اليوم الثلاثاء، إن عشرات الآلاف من الكوريين الشماليين والمواطنين في كوريا الجنوبية
الدولار يفقد قوته مع انتظار التجار للبيانات الفيدرالية
رفعت بيانات العمالة الأمريكية والتضخم توقعات أسعار الفائدة الأمريكية ودعمت ارتفاع الدولار الشهر الجاري - ومن المتوقع أن توجه بيانات التصنيع الأوروبية والأمريكية، اليوم الثلاثاء .
مصرع 17 شخصا في حادث تصادم حافلة تقل مهاجرين في المكسيك
قال مسؤولون في ولاية بويبلا ، الاثنين ، إن حافلة تقل مهاجرين من فنزويلا وكولومبيا وأمريكا الوسطى تحطمت في وسط المكسيك ، مما أسفر عن مصرع 17 شخصًا.
الولايات المتحدة تحذر: صمت مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية أمر خطير
اقترحت الولايات المتحدة أمس الاثنين أن يدين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية ويشجع بيونغ يانغ على الانخراط في الدبلوماسية
بريطانيا: 30 دولة تعهدت بمنع الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة دوليا
قال بيان للحكومة البريطانية إن أكثر من 30 دولة ، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ، تعهدت يوم الاثنين بدعمها لمنع الرياضيين الروس والبيلاروسيين من المشاركة في الأحداث الرياضية..
زيلينسكي: الولايات المتحدة وأوكرانيا تعملان على تسليم صفقة أسلحة جديدة إلى كييف
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء ، عقب الاجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في كييف، أن أوكرانيا والولايات المتحدة تعملان على تسليم أسلحة..
وزير الصحة التركي: 294 مصابا بينهم 18 بحالة حرجة جراء زلزال هاتاي
اعلن وزير الصحة التركي عن أن 294 مصابا بينهم 18 في حالة حرجة جراء الزلزال الذي ضرب هاتاي مؤخرا..
بيلاروسيا.. تشكيل مجموعة جديدة من المتطوعين للرد على أي عمل عدواني
قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يوم الاثنين إنه أمر بتشكيل مجموعة جديدة من المتطوعين للدفاع عن الأراضي حتى يعرف الجميع كيفية 'التعامل مع الأسلحة' والاستعداد للرد..
الاتحاد الأوروبي يفشل في دبلوماسية المناخ بسبب الخلاف حول دور الطاقة النووية
قال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن دول الاتحاد الأوروبي فشلت في تبني استنتاجات بشأن دبلوماسية المناخ التي تم التخطيط لها يوم الاثنين، بسبب الخلاف المتعمق حول دور الطاقة النووية..
زلزال جديد يضرب حدود تركيا وسوريا بعد أسبوعين من الكارثة المدمرة
ضرب زلزال آخر المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا يوم الاثنين ، بعد أسبوعين فقط من تدمير المنطقة بزلزال أكبر قتل أكثر من 47 ألف شخص وألحق أضرارا أو دمر مئات الآلاف من المنازل.
قتلت طموح تسلا .. رئيس المكسيك: الولاية الشمالية تعاني من ندرة المياه
قال الرئيس المكسيكي يوم الاثنين إن ولاية نويفو ليون بشمال المكسيك ، التي تعتبر الأوفر حظا لاستثمار كبير من شركة تسلا إنك (TSLA.O) ، تعاني من نقص المياه..
وزير خارجية المملكة المتحدة يناقش نظيره الصيني بشأن انتهاكات حقوق الإنسان بشينجيانغ
قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي يوم الاثنين إنه تحدث مع نظيره الصيني تشين جانج وأثار انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ بغرب الصين.
الشرطة البريطانية تتعرف على جثة سيدة عثر عليها في لانكشاير
حددت الشرطة البريطانية يوم الاثنين الجثة التي عثر عليها في نهر ويري بشمال إنجلترا ، وهي نيكولا بولي ، وهي أم لطفلين فُقدت الشهر الماضي..
رفض إجراءات جماعية بريطانية بقيمة 3.7 مليار دولار ضد فيسبوك
تخلص موقع فيسبوك مؤقتًا الاثنين، من دعوى قضائية جماعية تقدر قيمتها بما يصل إلى 3 مليارات جنيه إسترليني (3.7 مليار دولار) بسبب مزاعم بأن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي
إرهابيون ينفذون هجوما على منطقة إدلب السورية
قال الأدميرال أوليغ غورينوف ، نائب رئيس مركز المصالحة بين المعارضين في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية ، إن جماعة جبهة النصرة الإرهابية قصفت منطقة خفض التصعيد
بايدن يسافر إلى بولندا بعد زيارة مفاجئة إلى كييف
يسافر الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بولندا في الفترة من 20 إلى 22 فبراير لإجراء محادثات مع نظيره البولندي أندريه دودا ومسؤولي الناتو عشية الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسية
مستوى قياسي.. ارتفاع سعر الكربون بالاتحاد الأوروبي ليقترب من 100 يورو للطن
سجل عقد الكربون الأوروبي القياسي رقما قياسيا حيث اقترب من 100 يورو للطن يوم الاثنين ، مع توقعات طقس أكثر برودة وتوقعات بانخفاض إنتاج طاقة الرياح مما أدى إلى زيادة الطلب.
وزيرة المالية كيت فوربس تترشح لرئاسة وزراء إسكتلندا
أعلنت وزيرة المالية الاسكتلندية كيت فوربس يوم الاثنين عزمها الترشح في مسابقة لتحل محل نيكولا ستورجون كأول وزيرة في البلاد وقالت إنها كانت ستعارض بعض سياسات الحكومة مثل زواج المثليين.
ارتفاع عدد قتلى الأمطار الغزيرة جنوب شرق البرازيل إلى 40 شخصا
أظهرت الأرقام الرسمية أن عدد القتلى من الأمطار الغزيرة في جنوب شرق البرازيل ارتفع إلى 40 يوم الاثنين ، حيث زار الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا المنطقة
بشار الأسد يزور سلطنة عمان في أول رحلة بعد الزلزال
قال مكتب الرئيس السوري بشار الأسد إن الرئيس السوري سافر إلى عمان يوم الاثنين في أول رحلة خارجية له منذ الزلزال المميت وعلامة على تخفيف العزلة بعد ما يقرب من 12 عاما من الحرب الأهلية.
حريق كبير بمصنع للمعادن في أوهايو الأمريكية.. ورجال الإطفاء يكافحون للسيطرة عليه
أفادت وسائل إعلام امريكية أن رجال الإطفاء يكافحون حريقا كبيرا في مصنع أوكوود فيليدج للمعادن بالقرب من مدينة بيدفورد بولاية أوهايو الأمريكية بعد ظهر اليوم الاثنين بعد انفجار.
بايدن يمشي في كييف لإظهار العزم قبل ذكرى الحرب
تجول الرئيس الأمريكي جو بايدن في وسط كييف في زيارة غير معلنة يوم الإثنين ، ووعد بالوقوف مع أوكرانيا ما دامت تستغرقه ، في رحلة تم توقيتها لتجاوز الكرملين قبل الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي.
تكثيف إضرابات الرعاية الصحية في بريطانيا مع تصويت صغار الأطباء للانسحاب
قالت نقابة العمال البريطانيين إن عشرات الآلاف من الأطباء المبتدئين في إنجلترا صوتوا للإضراب الشهر المقبل ، مما يضيف إلى سلسلة من الإضرابات من قبل الممرضات وعمال الإسعاف
دولة جديدة مستهدفة بزلزال قادم.. فهل تحدث كارثة أكبر مما نتخيل؟
أسفر زلزال 6 فبراير المدمر عن مقتل ما يقرب من 47 ألف شخص في البلدين، الغالبية العظمى منهم في تركيا.
سرطان التهم 85% من فلسطين.. قصة قرارات الاستيطان الإسرائيلي الجديدة من الكابيتون إلى مجلس الأمن
من أمن العقوبة أساء الأدب .. تلك الكلمات التي قالها عبد الله بن المقفع في ترجمته الشهيرة للكتاب الحِكمي الشهير (كليلة ودمنة)، الذي ألفه الفيلسوف الهندي (بيدبا)، هى أدق تعبير عن ممارسات الكيان الإسرائيلي.