حدث ليلا | الصحفيين: الوضع المالي مستقر وقرار مهم بشأن الحوار الوطني .. انهيار عقار بالإسكندرية وحريق آخر بوسط البلد .. مقتدى الصدر يجمد تياره ويغلق حسابه على تويتر

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الماضية، اليوم الجمعة، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:

عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعًا مساء الخميس 13 أبريل 2023 برئاسة النقيب خالد البلشي لمناقشة الأوضاع …

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس، اليوم الجمعة، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد

افتتحت نقابة الصحفيين، معرض أهلا رمضان، بالدور الأرضى بمبنى النقابة . يتوفر بمعـرض مستلزمات البيـت "أهـلا رمضـان" بالطـابق الارضي بمقر النقابـة كـل متطلبـات المنـزل (مـواد تموينيـه ولحـوم ودواجـن وزيت وأرز وأسماك) بتخفيضات تصل إلى 35%. واوضحت نقابة الصحفيين، أن المعرض تم بجهـود مـن الزميـل صـالح رجـب

يشكل الدولار نحو 60% من احتياطات الدول من العملات الأجنبية، وهو ما يمثل أهمية الدولار الكبيرة إضافة إلى كونه عملة الاقتصاد العالمي الرئيسة

أخبار مصر.. نشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية...

نشب حريق منذ قليل في أحد العقارات بمنطقة وسط البلد التابعة لمحافظة القاهرة، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدينة بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمبانى المجاورة. تلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة للأحوال المدنية بالقاهرة بلاغًا بنشوب حريق في أحد العقارات بمنطقة …

قالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب بمحافظة الإسكندرية، إن قوات الحماية المدنية تمكنت حتى الآن من انقاذ 5 أشخاص، بينهم طفلين أسفل عقار الورديان المنهار، مشيرة إلى أن البحث لا يزال جاريًا عن آخرين.

كشف الإعلامي محمد شبانة أن عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر تقدم باستقالته لإدارة ناديه بعد الخطأ الخاص بأحمد رفعت وفرض عقوبة على فيوتشر من جانب الكاف.

أكد أحمد حسام (ميدو) أن المدرب العام الجديد للزمالك والمساعد الذي طلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني ضمه للجهاز الفني. وأشار ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن المدرب العام الجديد سيصل إلى القاهرة خلال 48 ساعة. وأوضح أن الزمالك أتم الاتفاق مع المدرب العام وسيصل إلى مصر

‏فاز فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا، على الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين مساء أمس الخميس، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، في التجمع الخامس. ‏سجل ثلاثية سيراميكا كليوباترا، صلاح محسن، خلال الشوط الأول من المباراة. بدأ سيراميكا كليوباترا المباراة

حل الفنان محمد نجاتي، ضيفا ببرنامج خط أحمر مع الإعلامي محمد موسى بقناة الحدث اليوم ونرصد لكم ابرز التصريحات ..

حل الفنان مجدى بدر، ضيفا على الإعلامية، شافكي المنيري، ببرنامج التاسعة ، المُذاع عبر فضائية الأولى ، للحديث عن دوره في مسلسل جعفر العمدة ، والذي يجسد فيه شخصية بلال شامة .

حل الاعلامى محمد علي خير، ضيفا ببرنامج العرافة مع الإعلامية بسمة وهبة للحديث حول العديد من الموضوعات الهامة نرصد لكم ابرزها …..

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن قناة صدى البلد انشئت من 11 عاما تقريبا وانشئت بهدف واحد واساسي، وهي كيف نستطيع أن نحمي هذا الوطن وأن نتصدى لكل المخاطر التي تحيق بنا، وعندما قام النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب بالتفكير في هذا المشروع لم يفكر فيه لدافع ذاتي أو أو أنه يريد قناة فقط له، ولكن الهدف الاساسي الدفاع عن ثوابت الدولة الوطنية، خاصة أن القناة كانت موجودة مع محاولات طمس الهوية المصرية.

أفاد التلفزيون الرسمي الصيني، اليوم الجمعة، بأن الصين أجرت مناورات عسكرية صاروخية في منطقة شينجيانج، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة دفاع تايوان رصد 4 طائرات عسكرية صينية و8 سفن حربية حول تايوان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنحو 0.3% في جلسة الخميس وسط سيولة بلغت 5.2 مليار ريال مرتفعاً لليوم الثاني على التوالي.

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية اليوم الجمعة، رصد 4 طائرات عسكرية صينية و8 سفن حربية حول تايوان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

نزل المعارضون لإصلاح نظام التقاعد في فرنسا إلى الشارع بأعداد أقلّ، الخميس، عشية القرار الحاسم للمجلس الدستوري بشأن هذا المشروع الذي بات رمزا للولاية الرئاسية الثانية لإيمانويل ماكرون.

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، تجميد التيار الصدري وجميع أنشطته وإغلاق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حتى إشعار آخر.

قال خبراء اقتصاديون إن أسعار الذهب في السوق العالمية، ارتفعت للربع الأول من العام الجاري بنسبة 9.2٪، لتصل إلى 1980 دولارًا للأونصة، وخلال تداول الخميس الماضي، ولأول مرة منذ مارس 2022، تجاوز عتبة 2050 دولارًا.

حذر العالم الهولندي، فرانك هوجربتس، من وقوع زلزال مدمر في الفترة من 14 إلى 15 أبريل، بقوة تتخطى 6 ريختر.

قالت المفوضة الأوروبية للاستقرار المالي ميريد ماكجينيس، اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض الحزمة الـ 11 من العقوبات علي روسيا.