حدث ليلا | محمد صلاح يعتذر لجمهور ليفربول .. زلزال يضرب أسعار الذهب .. الأهلي يقرر رحيل كهربا .. إجراء عاجل من اليابان ضد روسيا

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من صباح اليوم الجمعة، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس، اليوم الجمعة 26 مايو، حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة …

شهدت أسعار الذهب اليوم 26-5-2023 هزة قوية جديدة، إذ تراجع سعر الجرام من عيار 21 بقوة لأول مرة ، فيما هبط سعر الجرام عيار 18 عن 2000 جنيه بعدما وصل نحو 2500 جنيه في وقت سابق.

أكد اللواء أركان حرب عبد السلام شفيق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة المحاجر والملاحات إن جميع العاملين في مجمع مصانع الكوارتز من عمال وفنيين ومهندسين وكيميائيين هم عمالة مصرية مدربة ..

أكدت الدكتورة نيفين عبيد مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، أن جلسات الحوار الخاصة بملف القضية السكانية، شهدت نقاشات جادة وقوية..

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادى، عن اقتراب النادي الأهلي بقوة في صفقة لاعب فيوتشر، محمد رضا بوبو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وكتب مهيب عبد الهادى عبر حسابه علي فيسبوك تصريح علي لسان علاء ميهوب: أخيرا " بوبو " في الأهلي.. افضل بكثير من صفقة إمام عاشور".

كشف الإعلامي إسلام صادق عن الموقف النهائي للنادي الأهلي بشأن محمود عبدالمنعم كهربا .

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق حقيقة قرب عودة رمضان صبحي نجم بيراميدز للأهلي عقب طلب مارسيل كولر المدير الفني ..

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على الأنباء التي ترددت مؤخرًا عن سعي إدارة الزمالك للتعاقد مع بيتسو موسيماني.

عبر محمد صلاح لاعب ليفربول، عن حزنه الشديد، لفشل فريقه في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

قالت السلطات العسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف إن هناك خطرا متزايدا للتعرض لهجمات صاروخية روسية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، مضيفة أن الدفاعات المضادة للطائرات تعمل.

انخفضت العقود الآجلة للذهب في ختام تعاملات مساء أمس الخميس، حيث أدى التفاؤل بشأن محادثات سقف الديون الأمريكية إلى خفض الطلب على الملاذ الآمن، وغذت البيانات الاقتصادية القوية رهانات مجلس الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات مساء أمس الخميس، بعد أن قلل نائب رئيس الوزراء ‏الروسي ألكسندر نوفاك من احتمال إعلان تحالف أوبك+ المزيد من تخفيضات ‏الإنتاج خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.‏

قال مسؤول أمريكي إن الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي يقتربان من إبرام اتفاق من شأنه رفع سقف الديون لمدة عامين مع كبح الإنفاق على معظم البنود بخلاف الجيش وقدامى المحاربين.

أفادت وسائل إعلام رسمية في اليابان في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن حكومة طوكيو تعتزم فرض عقوبات مشددة على روسيا وذلك في ظل احتدام التوتر بين البلدين على خلفية رصد طائرات عسكرية روسية فوق المحيط الهادئ وبحر اليابان أمس الخميس.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء أمس الخميس، أن مقاتلتين روسيتين من طراز سو-35 و سو-27 ، رافقتا قاذفتين أمريكيتين فوق بحر البلطيق، لمنع انتهاك الحدود الروسية.

كشف الحرس الوطني التونسي، يوم الخميس، عن إلقاء القبض على منظّم عمليات هجرة غير قانونية صدرت بحقّه أحكام بالسجن لمدة 79 عامًا وكان وسيطًا في عمليه هجرة قُتل فيها 20 تونسيًا إثر غرق مركبهم.

حل الفنان أحمد أمين، ضيفا ببرنامج مساء دي ام سي، والمذاع عبر قناة دي ام سي ، للحديث عن كواليس عمل مسلسل الصفارة وحقيقة الجزء الثاني للمسلسل