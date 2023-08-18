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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. أسعار الذهب والعملات.. أنغام تحيى حفلا بالعلمين اليوم

أهم أخبار التوك شو
أهم أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو اليوم الجمعة عدد من الموضوعات والقضايا الهامة من بينها :

يكسر حاجز الـ2300 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب المتوقعة اليوم

قدمت الإعلامية فرح سعيد خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

 

الدينار الكويتي يكسر حاجز الـ100 جنيه.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم

الدولار والعملات الأجنبية.. استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم فرح سعيد ويرأس تحريره أحمد حمدي، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 18- 8 - 2023.

 

أمطار وسيول ورياح بسرعة 35 كم في الساعة.. مفاجأة عاجلة من الأرصاد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد انخفاضا في قيم الحرارة في فترات الليل فور غياب أشعة الشمس، لافتةً إلى أن الانخفاض ملحوظا بشكل أكبر في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر.

 

الطماطم بـ7.5 جنيه.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 18-8-2023

 

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سي" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الجمعة 18-8- 2023.

 

خدمات طبية مختلفة| جهود حملة 100 يوم صحة منذ انطلاقها.. فيديو

قال الدكتور شريف حتة أستاذ الصحة العامة، إن حملة  100 يوم صحة قدمت إنجازات كبيرة جدا في مجال الصحة واهتمت بصحة المواطن بشكل كبير، لافتا إلى الدور الكبير للإعلام الذي ساعد لانتباه المواطنين لهذه الحملة من خلال التركيز عليها من الإعلام، فهذه الحملة تضمنت علاجات على نفقة الدولة، الكشف المبكر للسرطان، والشهادات للمقبلين على الزواج.

اليوم.. أنغام تحيى حفلا غنائيا في العلمين الجديدة| شاهد

نقلت فرح الخولي مراسلة القاهرة الإخبارية أخر تطورات وفاعليات مهرجان العلمين الجديدة حيث يشهد اليوم حفل الفنانة المصرية أنغام، وقد تم اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لإقامة الحفل، لافتة إلى أنه تم الإنتهاء من كافة الفاعليات لإستقبال الجمهور فى حفل أنغام اليوم.

 

شادي زلطة: نجاح مصر في توطين صناعة عربات مترو الأنفاق والسكك الحديدية| فيديو

أكد  الكاتب الصحفي شادي زلطة المتخصص في شئون ملف الرئاسة، أن اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بشأن خطة تطوير صناعة عربات السكك الحديدية ركز تحديدا على الخطة الاستثمارية لمشروعات النقل على مستوي الجمهورية، مشيرا إلى أن هذا الملف تحديدا أحدث طفرة ونقلة نوعية نتيجة جهود بذلت على مدار السنوات السابقة في تحقيق النقلة النوعية في مختلف مشروعات النقل وخاصة فيما يتعلق بمنظومة السكك الحديدية، والموقف التنفيذي لإعادة الخطوط المختلفة للمترو، والبحث في تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق.

 

علاقة محرمة| تفاصيل مثيرة في مقتل رجل على يد زوجته وعشيقها بالمنوفية

قال إسلام أحمد، شقيق ضحية الزوجة الخائنة بمحافظة المنوفية، إنه اكتشف تورط زوجة شقيقة في قتله عن وطريق وضع السم له في العصير بمساعدة عشيقها، عن طريق الصدفة بعد دفن شقيقة بـ 43 يوما، موضحا أنه رأى مكالمات وتسجيلات ورسائل على هاتف زوجة شقيقة تفيد أنها على علاقة غير شريعة مع شخص آخر.

 

مستشار برنامج المناخ العالمي: إفريقيا خسرت 12% من إنتاجها المحلي

أكد الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين اتحاد خبراء البيئة العرب، إن ملف المناخ من أهم الملفات التي تؤثر على القارة الإفريقية بالكامل؛ لأن ما أصاب القارة الإفريقية من صدمات مناخية لم تشهده أية قارة أخرى.

 

ماتوا عطشا.. تفاصيل مروعة في العثور على 3 جثث في صحراء قنا

عرضت فضائية العربية مصر، تقريرا عن الحادث المروع، الذي شهدته محافظة قنا، حيث عثرت الأجهزة الأمنية على 3 جثث.

حالة ولادة كل 14 ثانية وطلاق بدقيقتين.. تفاصيل عن نسبة المواليد

عرضت قناة العربية تقرير فيديو عن نسبة الزواج والطلاق بمصر، وكشف التقرير أن هناك "زواج كل 34 ثانية وحالة طلاق كل دقيقتين".

 

التهمتها النيران في ثوانٍ.. نجاة ركاب حافلة من موت محقق| شاهد

 

عرضت فضائية العربية مقطع فيديو يرصد لقطات صادمة لـ احتراق حافلة، حيث كانت تسير الحافلة بشكل طبيعي، وذلك قبل تحولها لـ “هيكل حديدي”.

 

رياح وأمطار لعشاق الشتاء.. الأرصاد تفجر مفاجأة مدوية عن حالة الطقس

قالت الدكتورة منارغانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إن وجود السحب المنخفضة والمتوسطة في فترة الصباح الباكر والتى تحجب أشعة الشمس، تلطف من الجو بشكل كبير، ومن المتوقع أن تكون العظمي على القاهرة الكبري في فترة الظهيرة 33 درجة مئوية، ومع فترات الليل وغياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة في فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر، لافتة إلى أن فترات الليل تشهد أجواء صيفية معتدلة ولطيفة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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