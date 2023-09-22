أخبار التوك شو|تنفيذا لتوجيهات السيسي.. الميسترال تواصل تفريغ حمولتها من المساعدات لتوزيعها على الليبيين.. ليه البصل يوصل 30 جنيه .. رسالة قوية من مصطفى بكري للتجار المستغلين

تناولت برامج التوك شو عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

تنفيذا لتوجيهات السيسي.. الميسترال تواصل تفريغ حمولتها من المساعدات لتوزيعها على الليبيين

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.. تستمر الدولة المصرية في تقديم يد العون والمساعدة على الأشقاء في ليبيا لمواجهة تداعيات إعصار دانيال المدمر، وذلك في تقرير عرضته قناة "تن".

وتواصل حاملة المروحيات الميسترال تفريغ حمولتها من الحاويات التي تحتوي على أطنان من الحصص الغذائية والمواد الإغاثية وتسليمها للسلطات الليبية لتوزيعها على الأشقاء بالمناطق المنكوبة.

كلمة النائب محمد أبو العينين خلال منتدى الاتصال الحكومي بالشارقة

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب،: "هناك معاناة كبيرة بالدول النامية ولابد أن يكون هناك دور للإرادة السياسية، خاصة وأن الهدر يصل إلى ثلث الغذاء، كما يتم الآن استخدام الغذاء كسلاح في الأزمات وهو ما يسبب مخاطر عديدة بالدول".

وأوضح النائب محمد أبو العينين، أهمية دور الأمم المتحدة في الأزمات التي يشهدها العالم، كذلك دورها في المستقبل، مبينا أن هذه المنظمة لا بد أن يكون لها دور فعال وأن تجمع الدول لمواجهة هذه الأزمات والتحديات التي تواجه الدول النامية، كما تلزم دول بالتنفيذ في موضوعات أخرى.

ليه البصل يوصل 30 جنيه .. رسالة قوية من مصطفى بكري للتجار المستغلين

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه لا بد أن تكون هناك إجراءات رادعة ضد التجار المستغلين والذين يرفعون الأسعار بعد الاعلان عن زيادة المرتبات، معلقا “يجب التخفيف من معاناة الناس”.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، "ليه البصل يوصل 30 جنيه هو تفاح والطماطم وصلت 25 جنيه؟، فلا بد من الية لمواجهة التجار المستغلين ولا بد من وجود مفتشين للتموين.

التأمين الاجتماعي: المعاشات زادت في عهد السيسي 300%

قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الجميع كان يعى ويعرف أن ملف التأمينات كان "مصيبة"، ولم يفكر أى مسؤول قبل الرئيس السيسى فى فتح هذا الملف ومعالجة مشاكله.

وأضاف جمال عوض، خلال برنامج "مانشيت"، المذاع عبر قناة "سى بى سى"، أن ملف التأمينات كان يعاني مشاكل منذ عام 1998، وتفاقمت فى عام 2005، ومع تولى الرئيس السيسى أصدر قرارا بفض التشابكات بشأن المعاشات وإلزام الخزانة العامة للدولة برد أموال المعاشات للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

يكتبلي نص ثروته.. طلب علني من مصطفى قمر في أزمته مع طارق الشناوى..فيديو

قال الفنان مصطفى قمر إن القانون هو الفاصل بينه وبين الناقد الفنى طارق الشناوى، معقبا "رفعت عليه قضية".

وأضاف مصطفى قمر، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج “آخر النهار” المذاع عبر قناة "النهار"، أن الخلافات بينه وبين طارق الشناوى منذ 20 عاما، ومنذ 4 سنوات بالتحديد انتقده بصورة سيئة، معقبا: "قال عنى كلام بايخ وقولت له ابعد عنى".

مفاجآت قوية | تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

تعد بيانات هيئة الأرصاد الجوية في الفترة الحالية، واحدة من أكثر ما يشغل بال قطاع كبير من المصريين، في ضوء رصد قطاع كبير حالة الطقس في الوقت الحالي مع اقتراب انتهاء فصل الصيف بشكل رسمي داخل جمهورية مصر العربية في الفترة الحالية، والتوقعات العديدة حول إمكانية ظهور عاصفة التنين في مصر، وهو ما لم يتم تأكيده أو نفيه من قبل الهيئة.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن مفاجآت قوية بشأن حالة الطقس في الأيام المقبلة، مع انتهاء فصل الصيف، وبداية جديدة في فصل الخريف خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب من الجميع حول حالة الطقس في الفترة المقبلة.

تحذير عاجل من العالم الهولندي بشأن زلزال ضخم قادم.. فيديو

وجه العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، تحذيرا عاجلا بشأن حركة الزلازل خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء الاهتمام الكبير من قطاع كبير من المواطنين في العالم بحركة الزلازل خلال الفترة الحالية، وتنبؤات العالم الهولندي في الفترة المقبلة، خاصة في ضوء الهزة الأرضية التي شهدتها مصر بالأمس وفقا لما أعلنت عنه مركز البحوث الفلكية المصرية.

لأول مرة.. وزارة قطاع الأعمال تكشف عن مفاجأة بشأن أسعار القطن

قال منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال، إن ارتفاع سعر القطن لـ 11720 جنيها هو سعر تاريخي بالنسبة للفلاح المصري، ولم يحصل عليه من قبل في تاريخ زراعة محصول القطن، إذ أن أعلى سعر تم بيع القطن به في محافظات الوجه القبلي وهو نوع قطن يختلف عن القطن الذي يتم زراعته في الوجه البحري كان 5 آلاف جنيه، وتم البيع بـ 3 ألاف 750 جنيها ثم 4 آلاف، وأعلى سعر تم الوصول إليه 5 آلاف جنيه.

وأضاف "عبد الغني"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع من خلال قناة "دي إم سي" أن وصول سعر القطن لـ 11720 جنيها للفلاح المصري في أول مزاد فقط لا غير، وقد يزيد السعر عن هذا الرقم بشكل أكبر، وهو ما يعتبر نجاحا كبيرا للمنظومة، خاصة أن سعر الضمان الذي تم إعلانه من قبل الحكومة كان 4 آلاف و500 جنيه لأقطان الوجه القبلي.

عيب محدش بيسمعني| مفاجأة بشأن أزمة السجائر

طالب إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة السجائر، مجلس النواب بإجراء التعديل التشريعي لضريبة السجائر، لإنهاء الأزمة في أسرع وقت ممكن لتفادي خسائر الشركات، للإضافة إلى قلب الهرم التوزيعي.

وأضاف إبراهيم إمبابي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، يجب توزيع السجائر على تجار التجزئة لتقليل حلقات التداول، بالإضافة إلى توزيع علب السجائر التي يتم ضبطها مع تجار السوق السوداء على محطات بنزين وطنية.

جهاز القاهرة الجديدة: طرح أراض للمستثمرين بمساحات 1000 فدان

كشف المهندس عبد الرؤوف الغيطى رئيس جهاز تنمية القاهرة الجديدة، عن الخطة التنموية للمدينة والتسهيلات لأصحاب المحلات والمولات وموقفهم من البناء المخالف.

وأضاف الغيطى، خلال حواره مع برنامج "هنا الجمهورية الجديدة"، المذاع عبر قناة "النهار"، أن الخطة المستقبلية مرتكزة فى الامتداد الجنوبي والامتداد الشرقى.