أخبار التكنولوجيا| واتساب يطرح ميزة مهمة طال انتظارها.. سامسونج تحدث موبايل Galaxy S21 FE لـ أندرويد 14

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ذكر عدد كبير من مستخدمي منصة الألعاب الفيديو الأشهر في العالم “بلاي ستيشن” أن الحسابات الخاصة بهم تم إيقافها من قبل SONY بشكل مفاجئ ودون إبلاغهم بالسبب.

كشفت علامة “آبل” الأمريكية عن النسخة الأخيرة من تحديث iOS 17.2 وهي تجريبية بالمناسبة، فى إطار التمهيد لطرحها بشكل رسمي لبقية المستخدمين.

تواجه شركة ميتا Meta، الشركة الأم لـ فيسبوك، دعوى قضائية بقيمة 550 مليون يورو (600 مليون دولار)، بعد أن أقامت مجموعة تمثل 83 وسيلة إعلام إسبانية تدعى AMI، دعوى بحجة المنافسة غير العادلة في سوق الإعلانات.

تقدم آبل الأمريكية أحد أقوي وأفضل جوالاتها الذكية ذات الحجم المدمج في عالم آيفون على الإطلاق، الذي يسهل استخدامه بكل أريحية بقبضة يد واحدة، وهو جوال iPhone 15 Pro .

اذا كنت تبحث عن جوال آيفون رائد وأنيق مع مواصفات جبارة تلبي لك كل احتياجاتك، وفي نفس الوقت بسعر منافس سيكون عليك اختيار جوال جوال iPhone 14 Pro، لما يوفره من ميزات عدة.

أعلنت شركة مايكروسوفت Microsoft، عن خطتها لإطلاق برنامج مدفوع باشتراك لنظام Windows 10، والذي من شأنها أن يسمح للمستخدمين بالدفع للحصول على تحديثات أمنية موسعة لنظام التشغيل.

في خطوة مفاجئة، أعلنت شركة ميتا Meta، عن فصل القدرة على إجراء "محادثات عبر التطبيقات"، بعد مرور 3 سنوات على دمج دردشات فيسبوك ماسنجر مع إنستجرام.

تلقت مجموعة كبيرة من الأجهزة المؤهلة من هواتف سامسونج، واجهة المستخدم OneUI 6.1، المستندة إلى نظام التشغيل Android 14، من بينها بعض الأجهزة الرائدة المتميزة والهواتف المتوسطة والمنخفضة التكلفة.

تعمل منصة التواصل الاجتماعي واتساب WhatsApp، على تحديث ميزات التطبيق المخصص لأنظمة iOS، يتيح التحديث الأخير على هواتف آيفون ميزة طال انتظارها، من شأنها أن تسمح للمستخدمين بإرسال الصور والفيديوهات بالجودة الكاملة دون ضغط.

كشفت شركة شاومي Xiaomi، النقاب عن أحدث إصداراتها من السماعات اللاسلكية تحت اسم Redmi Buds 5 Pro Gaming، إلى جانب الإعلان عن سلسلة Redmi K70.