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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| واتساب يطرح ميزة مهمة طال انتظارها.. سامسونج تحدث موبايل Galaxy S21 FE لـ أندرويد 14

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

دون ذكر أسباب.. SONY توقف حسابات Playstation نهائيا

ذكر عدد كبير من مستخدمي منصة الألعاب الفيديو الأشهر في العالم “بلاي ستيشن” أن الحسابات الخاصة بهم تم إيقافها من قبل SONY بشكل مفاجئ ودون إبلاغهم بالسبب.

 

آبل تطلق تحديث iOS 17.2 لـ آيفون

كشفت علامة “آبل” الأمريكية عن النسخة الأخيرة من تحديث iOS 17.2 وهي تجريبية بالمناسبة، فى إطار التمهيد لطرحها بشكل رسمي لبقية المستخدمين.

 

لهذا السبب.. ميتا تواجه دعوى قضائية جديدة بقيمة 600 مليون دولار

تواجه شركة ميتا Meta، الشركة الأم لـ فيسبوك، دعوى قضائية بقيمة 550 مليون يورو (600 مليون دولار)، بعد أن أقامت مجموعة تمثل 83 وسيلة إعلام إسبانية تدعى AMI، دعوى بحجة المنافسة غير العادلة في سوق الإعلانات.

 

أفضل ما قدمت آبل.. سعر Iphone 15 Pro في السعودية

تقدم آبل الأمريكية أحد أقوي وأفضل جوالاتها الذكية ذات الحجم المدمج في عالم آيفون على الإطلاق، الذي يسهل استخدامه بكل أريحية بقبضة يد واحدة، وهو جوال iPhone 15 Pro .

 

عرض مميز.. سعر Iphone 14 Pro فى الإمارات

اذا كنت تبحث عن جوال آيفون رائد وأنيق مع مواصفات جبارة تلبي لك كل احتياجاتك، وفي نفس الوقت بسعر منافس سيكون عليك اختيار جوال جوال iPhone 14 Pro، لما يوفره من ميزات عدة.

 

التحديثات بقيت بـ فلوس.. مايكروسوفت تعلن عن اشتراك لـ Windows 10

أعلنت شركة مايكروسوفت Microsoft، عن خطتها لإطلاق برنامج مدفوع باشتراك لنظام Windows 10، والذي من شأنها أن يسمح للمستخدمين بالدفع للحصول على تحديثات أمنية موسعة لنظام التشغيل.

 

وداعا لدمج المحادثات المزعجة.. "ميتا" تفصل دردشات ماسنجر عن إنستجرام

في خطوة مفاجئة، أعلنت شركة ميتا Meta، عن فصل القدرة على إجراء "محادثات عبر التطبيقات"، بعد مرور 3 سنوات على دمج دردشات فيسبوك ماسنجر مع إنستجرام.

 

سامسونج تحدث Galaxy S21 FE لـ أندرويد 14

تلقت مجموعة كبيرة من الأجهزة المؤهلة من هواتف سامسونج، واجهة المستخدم OneUI 6.1، المستندة إلى نظام التشغيل Android 14، من بينها بعض الأجهزة الرائدة المتميزة والهواتف المتوسطة والمنخفضة التكلفة.

 

لأصحاب آيفون فقط.. واتساب يطرح ميزة مهمة طال انتظارها

 

تعمل منصة التواصل الاجتماعي واتساب WhatsApp، على تحديث ميزات التطبيق المخصص لأنظمة iOS، يتيح التحديث الأخير على هواتف آيفون ميزة طال انتظارها، من شأنها أن تسمح للمستخدمين بإرسال الصور والفيديوهات بالجودة الكاملة دون ضغط.

 

بطارية تدوم لـ38 ساعة.. شاومي تطلق إيريودز للألعاب بسعر مفاجأة

 

كشفت شركة شاومي Xiaomi، النقاب عن أحدث إصداراتها من السماعات اللاسلكية تحت اسم Redmi Buds 5 Pro Gaming، إلى جانب الإعلان عن سلسلة Redmi K70.

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