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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشرة التوك شو|تحذيرات من الأرصاد حول طقس الأيام القادمة.. ووزير الخارجية يحذر من مخاطر اجتياح رفح عسكريا

نشرة التوك شو
نشرة التوك شو

تناولت برامج التوك شو اليوم، الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليا وعالميا، ونرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

ذروتها الأربعاء.. الأرصاد تُعلن مفاجأة بشأن حالة الطقس في الـ3 أيام المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الثلاثاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

 

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23-4-2024
استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 23-4-2024.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم 23 أبريل 2024
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقريرًا مفصلًا عن أسعار  الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 23 إبريل 2024.
 

وزارة العمل: تعيين ما يقارب 14 ألفا من ذوي الهمم منذ بداية 2023
قال عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل، إن الوزير حسن محمد شحاتة سيزور سيناء اليوم، الثلاثاء، زيارة قصيرة جدا، وسيتم استقباله من قبل محافظ جنوب سيناء.

 

درجة الحرارة تتجاوز الـ40.. تحذيرات من الأرصاد حول طقس الأيام القادمة
كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد.

 

الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول
تزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر.

وزير الخارجية يحذر من مخاطر اجتياح رفح عسكريا
قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية: “نحن نحذر كما يحذر غالبية أعضاء المجتمع الدولي من مخاطر اجتياح رفح عسكريا و احتمال أن يؤدي ذلك إلى مضاعفة عدد الضحايا من المدنيين الأبرياء”.

 

عمرو أديب عن الخبز البلدي في الدقي: المال الحرام أهو| شاهد
ظهر الإعلامي عمرو أديب على الهواء بعينات من العيش السياحي ليقارن بين العيش السياحي لعدد من المناطق، قائلا : "الرغيف ده بجنيه ونص.. الرغيف ده من الدقي والرغيف ده من بولاق مفيش هزار متحاولش تهزر في بولاق الرغيف كويس".


بهذه الشروط.. تفاصيل مد خدمة المعلمين بعد سن المعاش
قال رفعت فياض، الخبير التربوي، إنه سيتم مد خدمة المعلمين بعد سن المعاش لمن يعمل بالعملية التعليمية وما زال مدرسا ويمارسها واقترب من سن المعاش، حيث يتم مد خدمته عاما أو عامين، بحد أقصى ثلاث سنوات على حسب الاحتياج إليه فى المكان الذى يتواجد فيه، بشرط أن يكون مدرسا قبلها بخمس سنوات.


مستشار رئيس جهاز التعبئة والإحصاء: محافظات الصعيد الأعلى في معدلات الإنجاب
قال حسين عبدالعزيز مستشار رئيس جهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن مستوى الانجاب انخفض خلال عام 2021 إلى 2.8% ومن ثم انخفض إلى 2.76% في 2022.
 

الأرصاد الطقس الذهب الدولار وزارة العمل الرئيس السيسي اجتياح رفح

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