تحصين الماشية في الغربية .. جهود مكثفة لحماية الثروة الحيوانية

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

جهود محافظ الغربية

وجاء ذلك في إطار حرص الدولة على حماية الثروة الحيوانية ودعم الأمن الغذائي.

وأكد المحافظ أن الحملة تأتي في إطار الخطة القومية التي أطلقتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتوحيد كافة الإمكانات لضمان تحقيق أعلى معدلات التحصين على مستوى المحافظة.

وأوضح اللواء الجندي أن المحافظة تقدم كل أوجه الدعم الفني واللوجستي لفرق التحصين الميدانية، بما يُسهم في الوصول إلى المربين في مختلف المناطق، خاصة في القرى والمزارع النائية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية باعتبارها أحد روافد الأمن الغذائي للمواطنين.

تحصينات الخدمات البيطرية

وأشار المحافظ إلى أن فرق التحصين تعمل بنظام متكامل وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والجمعيات الزراعية لتغطية كافة المناطق المستهدفة، داعيًا جموع المربين إلى التعاون الكامل مع الفرق البيطرية وتسهيل مهمتهم لضمان تحقيق الحماية المطلوبة لماشيتهم من الأمراض الوبائية.

كما شدد على أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات والدعم الفني، مؤكدًا أن المحافظة تتابع بشكل يومي نسب التنفيذ والاستجابة، مع رصد أية معوقات والعمل على تذليلها فورًا بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري.

ومن جانبه، أشار الدكتور عادل عبد العزيز، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى أن الحملة شهدت منذ انطلاقها إقبالًا ملحوظًا من المربين، وتم الدفع بعدد من الفرق المتنقلة التي تجوب مختلف القرى للوصول إلى جميع المواشي المستهدفة، مضيفًا أن المديرية مستمرة في تنفيذ خطة التحصين وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة العاملين والمربين على حد سواء.

وتؤكد محافظة الغربية استمرار دعمها الكامل لجهود الدولة في هذا الشأن، انطلاقًا من رؤيتها الثابتة بأهمية الثروة الحيوانية كركيزة من ركائز الاقتصاد القومي، وحرصها على اتخاذ كل ما يلزم لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي.