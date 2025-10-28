خلافات مالية.. المتهم بقتل البلوجر أمير أسمع أمام محكمة الجنايات

أحالت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، المتهم بقتل البلوجر أمير أسمع فى مشاجرة بسبب خلافات مالية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يشكو من اعتداء تعرض له صديقه، أدى إلى وفاته في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة.

وبإجراء التحريات، تبين استقبال إحدى المستشفيات جثة طالب يقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، مصابًا بطعنتين نافذتين وأنه بلوجر مشهور يدعى أمير أسمع.

التحقيقات كشفت أن مشادة وقعت بين الطالب وأحد الأشخاص على خلفية خلافات مالية، تطورت إلى اعتداء بالسلاح الأبيض، أسفر عن مصرع الضحية متأثرًا بإصاباته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وهو عاطل عن العمل ويقيم في ذات المنطقة، وله سوابق جنائية، وعُثر بحوزته على الأداة المستخدمة في الجريمة.

وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة بسبب خلاف مالي مع المجني عليه، مشيرًا إلى أنه لم يكن ينوي قتله، لكنها تطورت بشكل مفاجئ. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُحيل المتهم إلى جهات التحقيق المختصة.